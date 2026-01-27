حصاد الأسواق (27.01.2026)

تواصل العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية مكاسبها رغم الضغوط الناجمة عن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم وإعلان أرباح الشركات السبع الكبرى يوم الأربعاء (مؤشر 100 دولار أمريكي +0.6%، مؤشر 2000 دولار أمريكي ومؤشر 500 دولار أمريكي +0.4%، مؤشر 30 دولار أمريكي +0.3%).

وصرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن دونالد ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عقب موجة التهديدات التجارية التي وجهها أمس إلى كندا. وعلق كارني لاحقاً بأن خطاب ترامب جزء لا يتجزأ من استراتيجية تفاوضية.

وأعلن دونالد ترامب عن خطط لرفع الرسوم الجمركية على البضائع الكورية الجنوبية من 15% إلى 25% (السيارات، الأخشاب، الأدوية) رداً على استمرار فشل البرلمان في التصديق على الاتفاقية التجارية المتفاوض عليها.

وتأثرت الأسواق الآسيوية بالارتفاع القوي الذي شهدته وول ستريت أمس، مدفوعاً بأرباح الشركات الأمريكية القوية. ارتفع مؤشر JP225 الياباني بنسبة 1.45%، وقفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة تصل إلى 2.6% رغم تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية، وزاد سعر صرف العملات الأجنبية في هونغ كونغ بنسبة 1%، بينما تباينت المعنويات في الصين. وقد عوض أداء قطاع التكنولوجيا القوي ضعف قطاع السيارات.

في سوق العملات الأجنبية: توقف انخفاض زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بعد ثلاثة أيام من عمليات بيع مكثفة مدفوعة بمخاوف بشأن تدخل محتمل في سوق العملات اليابانية (-2.7% من الجمعة إلى أمس؛ +0.3% اليوم). استقر مؤشر الدولار، بينما عاد الدولار الأسترالي ليكون أقوى عملات مجموعة العشر في بداية الجلسة ( AUDJPY +0.4% ، AUDCAD +0.3% ). استقر زوج اليورو/الدولار الأمريكي عند مستوى 1.187.

لا تزال المعادن النفيسة تشهد ارتفاعًا، مدعومة بتجدد التوترات التجارية: ارتفع الذهب بنسبة 1.5% إلى 5087 دولارًا، بينما قفزت الفضة بنسبة 5.8% إلى 110 دولارات. ارتفع سعر البلاتين بنسبة 4.6% بعد تصحيح الأمس.

شهدت أسعار سلع الطاقة انخفاضًا طفيفًا: حيث تراجع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.7-0.8%، بينما انخفض سعر الغاز الطبيعي لليوم الثاني على التوالي بنسبة 2.7%.