حصاد الأسواق (27.05.2026)

- أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند 2.25%، وذلك بعد انقسام اللجنة بالتساوي (3-3) وتصويت حاسم من المحافظة آنا بريمان.
- اتفق جميع صناع السياسة النقدية على ضرورة رفع أسعار الفائدة مجدداً، واقتصر الخلاف على توقيت البدء. وتم تعديل مسار سعر الفائدة الرسمي المحدث بشكل ملحوظ نحو الأعلى، حيث من المتوقع أن يصل إلى 3.28% بحلول يونيو 2029.
- يرتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة تتراوح بين 0.5% و0.7% مقابل عملات مجموعة العشر الأخرى.
- أكدت المحافظة بريمان أن الصراع في الشرق الأوسط هو السبب المباشر للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الحالي. وحتى لو انتهى الصراع فوراً، فمن المتوقع أن تستمر آثاره التضخمية لفترة أطول.
- وقد أدت اضطرابات الشحن إلى ارتفاع التضخم ليس فقط من خلال ارتفاع أسعار الوقود، بل أيضاً عبر ارتفاع تكاليف النقل بشكل عام وتباطؤ النمو الاقتصادي. وهذا يعني أن التوصل إلى حل جيوسياسي وحده لن يغني عن الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.
- تباطأ معدل التضخم في أستراليا خلال شهر أبريل/نيسان إلى 4.2% على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات السوق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى خفض مؤقت لضريبة الوقود. في الوقت نفسه، ارتفع متوسط التضخم الأساسي المعدل إلى 3.4%، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2024.
- تشير تصريحات محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، ومسؤولين آخرين إلى احتمال رفع سعر الفائدة في اجتماع 16 يونيو/حزيران. ووصف أويدا الصراع في الشرق الأوسط بأنه "الصدمة النفطية الخامسة" لليابان.
- شنت الولايات المتحدة هجومًا على زوارق إيرانية متهمة بزرع ألغام بالقرب من مضيق هرمز، مما أدى إلى رد إيراني وضربات أمريكية إضافية. وعلى الرغم من ذلك، بقي المفاوض الإيراني في قطر، مما يشير إلى استمرار عمل القنوات الدبلوماسية.
- يتراجع سعر النفط إلى حوالي 95 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 91.90 دولارًا أمريكيًا للبرميل. وقد ظهرت تقارير تشير إلى احتمال التوصل إلى اتفاق بالفعل.
- يبدو أن إدارة ترامب تمنح إسرائيل هامشًا للعمل ضد حزب الله في لبنان. أفادت التقارير بأن إسرائيل قضت على قائد فيلق القسام الجديد.
- ورفعت غولدمان ساكس توقعاتها لوصول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 8000 نقطة بنهاية عام 2026، بعد أن كانت 7600 نقطة.
