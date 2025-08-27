حصاد الأسواق (27.08.2025)

- ارتفعت أسهم التكنولوجيا في آسيا بعد جلسة إيجابية أمس في وول ستريت قبيل أرباح إنفيديا، حيث انتظر المستثمرون توقعات الشركة بشأن الطلب على الرقائق لتقييم ما إذا كان الارتفاع العالمي منذ أبريل سيستمر. ستعلن إنفيديا عن أرباحها بعد إغلاق السوق الأمريكية؛ السهم قريب من أعلى مستوى في التاريخ.
- ظلت أسهم الذكاء الاصطناعي محط الأنظار، حيث ارتفعت أسهم شركة كامبريكون الصينية بنسبة 8.2% إلى مستوى قياسي مرتفع بفضل الأرباح القوية. قفزت أسهم نيكون بنسبة 21% بعد تقارير تفيد بأن شركة إيسيلورلوكسوتيكا (صانعة نظارات راي بان) قد تزيد حصتها.
- كما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأوروبية بشكل طفيف قبيل تقرير إنفيديا، إلا أن المعنويات الأوسع خلال الجلسة الآسيوية (باستثناء التكنولوجيا) كانت أضعف؛ حيث شهدت المؤشرات الصينية أكبر انخفاض اليوم.
- ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، عاكسًا انخفاض يوم الثلاثاء المرتبط بخطوة ترامب لإقالة ليزا كوك، محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي. انخفض الذهب بنحو 0.5%، بينما استقرت سندات الخزانة الأمريكية بعد انخفاضات سابقة في السندات طويلة الأجل في الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة.
- سجّل مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي ارتفاعًا أكبر بكثير من المتوقع، حيث ارتفع بنسبة 2.8% في يوليو، مقارنةً بالتوقعات البالغة 2.3% و1.9% سابقًا. وارتفعت أعمال البناء المنجزة بنسبة 3% ربع سنويًا، مقارنةً بالتوقعات البالغة 1% و0% سابقًا. وعلى الرغم من البيانات "التضخمية"، لم يرتفع الدولار الأسترالي إلا بشكل طفيف مقابل الدولار الأمريكي.
- استقرت أسعار النفط مع فرض واشنطن رسومًا جمركية جديدة على الهند؛ وبلغت قراءة التغير في مخزون النفط الخام الأمريكي وفقًا لمعهد البترول الأمريكي: -0.974 مليون (توقعات -1.7 مليون، سابقًا -2.4 مليون).
- أظهرت بيانات الأرباح الصناعية في الصين تباطؤًا في وتيرة الانخفاض في يوليو، مما يشير إلى أن الإجراءات المتخذة لمواجهة فائض الطاقة الإنتاجية قد تُخفف الضغوط.
- فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 50% على سلع هندية مختارة، وهي الأشد قسوة في آسيا، ردا على مشتريات الهند من النفط الروسي ــ وهو ما يمثل تحولا حادا في العلاقات بين الولايات المتحدة والهند.