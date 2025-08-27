حصاد الأسواق (27.08.2025)

ارتفعت أسهم التكنولوجيا في آسيا بعد جلسة إيجابية أمس في وول ستريت قبيل أرباح إنفيديا، حيث انتظر المستثمرون توقعات الشركة بشأن الطلب على الرقائق لتقييم ما إذا كان الارتفاع العالمي منذ أبريل سيستمر. ستعلن إنفيديا عن أرباحها بعد إغلاق السوق الأمريكية؛ السهم قريب من أعلى مستوى في التاريخ.