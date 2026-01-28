حصاد الأسواق (28.01.2026)

تشهد جلسة التداول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ انتعاشاً ملحوظاً بعد أن أغلقت مؤشرات وول ستريت عند مستويات قياسية. ارتفعت المؤشرات الصينية بنسب تتراوح بين 1.70% و2.50%، بينما ارتفع المؤشر الياباني بنسبة 1.65%.

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية أمس عند مستويات قياسية، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم وإعلان أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى. وأغلق مؤشر US100 فوق 26,300 نقطة، ومؤشر US500 عند 7,040 نقطة، ومؤشر US2000 عند 2,685 نقطة.

وتواصل المعادن النفيسة تحقيق مكاسب استثنائية. فقد ارتفع سعر الذهب اليوم بنسبة 1.60% ليصل إلى 5,260 دولاراً للأونصة، بينما ارتفع سعر الفضة بنسبة 2.20% ليصل إلى 114.45 دولاراً للأونصة.

قد استعاد الدولار الأمريكي معظم خسائره التي تكبدها يوم الثلاثاء إثر تصريحات ترامب. انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.35%، وارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بنسبة 0.22%.

ويُسلّط الضوء اليوم على الدولار الأسترالي، الذي برز كأحد أقوى عملات مجموعة العشر بعد صدور بيانات التضخم.

وكان التضخم الأسترالي المحرك الرئيسي للسوق، حيث تجاوز كل من مؤشر أسعار المستهلكين للربع الرابع والبيانات الشهرية لشهر ديسمبر التوقعات.

وتسارع التضخم مجددًا في ديسمبر، حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 3.8% على أساس سنوي، والتضخم الأساسي 3.4% على أساس سنوي. ويشير معدل التضخم الأساسي السنوي على مدى ستة أشهر إلى حوالي 3.9%، وهو ما لا يتوافق مع العودة السريعة إلى الهدف. وارتفع تضخم الخدمات إلى 4.1% على أساس سنوي (من 3.6%)، مدفوعًا بشكل رئيسي بالسفر والإقامة والإيجارات، وهي قطاعات رئيسية بالنسبة لبنك الاحتياطي الأسترالي.

ارتفع الدولار الأسترالي مجددًا فوق 0.70 دولار أمريكي، وبدأت الأسواق في توقع رفع بنك الاحتياطي الأسترالي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير. ارتفعت احتمالية اتخاذ مثل هذه الخطوة في اجتماع 3 فبراير إلى أكثر من 70% (بعد أن كانت حوالي 60% سابقًا).

انضم بنك ويستباك إلى التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير، مشيرًا إلى التضخم الأساسي كعامل حاسم. ويرى البنك أن هذه الخطوة ستكون على الأرجح لمرة واحدة، مع موقف مشروط تجاه المزيد من التشديد النقدي.

وافقت الصين على أولى واردات رقائق H200 للذكاء الاصطناعي من شركة إنفيديا، مع تقارير تفيد بأن "مئات الآلاف" من الوحدات ستُخصص مبدئيًا لثلاث شركات تقنية كبرى. وتُعد هذه إشارة إيجابية لشركة إنفيديا وسلسلة التوريد الخاصة بها.

وأكدت محاضر اجتماع بنك اليابان في ديسمبر أن صناع السياسات ما زالوا يركزون على تأثير ضعف الين على التضخم، على الرغم من أن هذا قد يكون تغير في ضوء التدخلات الناجحة الأخيرة للين. وكان بنك اليابان قد رفع بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نهاية عام 2025 إلى 0.75% (وهو أعلى مستوى منذ منتصف التسعينيات)، وأبقت المحاضر الباب مفتوحًا أمام المزيد من التشديد النقدي مع التأكيد على الاعتماد على البيانات.

تشير غولدمان ساكس إلى أن الإقبال على المخاطرة لا يزال مرتفعاً رغم تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وقد بلغ مؤشرها للإقبال على المخاطرة أعلى مستوى له منذ أبريل 2021.