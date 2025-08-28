حصاد الأسواق (28.08.2025)

- ضغطت شركة إنفيديا على الأسواق لفترة وجيزة، لكن الارتفاع العام لا يزال قائماً. ارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.3% تقريباً اليوم، متعافياً من خسائره المبكرة. كما انتعشت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بعد انخفاض أولي بنسبة 0.4%؛ وأغلق المؤشر جلسة الأربعاء عند مستوى قياسي مرتفع.
- انخفضت أسهم إنفيديا بنسبة 3% تقريباً في تعاملات ما بعد الإغلاق عقب مبيعات مراكز البيانات التي جاءت أضعف قليلاً من المتوقع (41.1 مليار دولار مقابل 41.29 مليار دولار متوقعة). ومع ذلك، أكد الرئيس التنفيذي، جنسن هوانغ، على الطلب القوي على حلول الذكاء الاصطناعي، وكان التقرير العام قوياً للغاية. وتجاوزت الشركة توقعات ربحية السهم (1.05 دولار مقابل 1.01 دولار) وتقديرات الإيرادات.
- انخفض مؤشر الدولار للجلسة الثالثة على التوالي في التعاملات المبكرة، لكنه استقر الآن. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل بشكل طفيف؛ وارتفع عائد سندات السنتين قليلاً بنقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.62%. ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية بنسبة 0.3%-0.4%، مع تفوق أداء المؤشرات الفرنسية والإيطالية، بينما تأخر مؤشر داكس. تصدرت العقود البولندية والنمساوية قائمة الارتفاعات، حيث ارتفعت بنحو 0.8%.
- انخفضت أسعار النفط مع تجاهل المستثمرين للضغوط الأمريكية على الهند للحد من واردات الخام الروسي، بينما حقق الغاز الطبيعي مكاسب متواضعة.
- في اليابان، كان الطلب ضعيفًا في مزاد سندات حكومية لأجل عامين، حيث يستعد المستثمرون لرفع محتمل لأسعار الفائدة من قِبل بنك اليابان. كان مؤشر نيكي (JP225) الأفضل أداءً في المنطقة، مرتفعًا بنحو 1%.
- انتعشت أسهم التكنولوجيا الصينية، حيث حاولت منصة HK.cash تعويض خسائرها أمس. ارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق؛ حيث قفز سهم SMIC بنسبة 12% على خلفية تقارير عن زيادة إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي في عام 2026.
- تقدمت العملات المشفرة، حيث تجاوز سعر بيتكوين 113,000 دولار أمريكي. وارتفعت عملة إيثريوم بنحو 2% لتصل إلى أقل بقليل من 4,600 دولار أمريكي، بينما ارتفع سهم سولانا بأكثر من 3%.
