حصاد الأسواق (29.01.2026)

- ارتفع سعر الذهب مجدداً إلى مستويات قياسية جديدة، متجاوزاً مستويي 5400 و5500 دولار، ووصل إلى 5580 دولاراً للأونصة. وبلغت مكاسبه اليوم 3%، بينما بلغ أداؤه منذ بداية العام 29%، مسجلاً بذلك أقوى بداية عام منذ أكثر من 30 عاماً.
- وتشهد المعادن النفيسة الأخرى ارتفاعاً مماثلاً للذهب. فقد ارتفعت الفضة أيضاً بنسبة 3%، متجاوزة 120 دولاراً للأونصة. وارتفع البلاتين بنسبة 3.50%، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 2.30%.
- وقد بدأت عدة بنوك مناقشة سيناريوهات تصل فيها أسعار الذهب إلى 6000 دولار للأونصة بحلول عام 2026. بل إن دويتشه بنك قدّم توقعات متفائلة تصل إلى 6900 دولار، بينما يستهدف سوسيتيه جنرال أيضاً مستوى 6000 دولار، مشيراً إلى أن هذه التوقعات قد تكون متحفظة.
- وعاد الدولار الأمريكي إلى الانخفاض عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي أمس. وانخفض مؤشر الدولار بنحو 0.30% على الإطار الزمني اليومي. ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.26%، بينما انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.25%.
- يُعدّ الدولار الأسترالي أقوى عملات مجموعة العشر اليوم، إذ ارتفع بنسبة تتراوح بين 0.30% و0.40% تقريبًا مقابل العملات الرئيسية.
- ويُعزى ارتفاع الدولار الأسترالي إلى تزايد التوقعات بتحرك من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي، فضلًا عن الأخبار الإيجابية الواردة من الصين. ولا يزال معدل التضخم الأساسي المعدّل عند 0.9% على أساس ربع سنوي هو العامل الرئيسي المؤثر في الاقتصاد الكلي، وهو ما يُؤجّج النقاش حول رفع أسعار الفائدة.
- وتتوقع البنوك الأسترالية الأربعة الكبرى الآن رفعًا لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما لا يزال بنكا غولدمان ساكس ودويتشه بنك يتوقعان عدم حدوث أي تغيير، بحجة أن مفاجأة التضخم ليست حاسمة بما يكفي.
- انتعشت أسعار الصادرات الأسترالية بنسبة 3.2% على أساس ربع سنوي (بعد انخفاضها بنسبة 0.9%)، بينما ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي (مقابل توقعات بانخفاضها بنسبة 0.2%). ويُشير هذا إلى تحسن في شروط التبادل التجاري، وهو ما يدعم الدولار الأسترالي عادةً.
- ارتفعت أسهم شركات التطوير العقاري الصينية بعد تقارير تفيد باحتمالية إلغاء السلطات الصينية للإبلاغ الإلزامي بموجب إطار "الخطوط الحمراء الثلاثة" للرافعة المالية. يُفسَّر هذا على أنه تخفيف ملموس للسياسات التنظيمية، مما يُحسِّن فرص حصول المطورين على التمويل على المدى القصير. وقد عززت هذه الخطوة الثقة تجاه الصين وقدمت دعمًا إضافيًا للدولار الأسترالي. وارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية بنسب تتراوح بين 0.90% و1.60%.
- وارتفاع سهم شركة تسلا بنسبة 2.16% عقب إعلانها عن أرباحها الفصلية. وأعلنت الشركة عن خططها لإيقاف إنتاج طرازي S وX تدريجيًا خلال الربع القادم، وإعادة تجهيز مصنع فريمونت لإنتاج الروبوتات الشبيهة بالبشر.
- وتجاوزت أرباح تسلا المعدلة للسهم الواحد التوقعات (0.50 دولار مقابل 0.45 دولار)، بينما جاءت الإيرادات أقل بقليل من التوقعات (24.90 مليار دولار مقابل 25.11 مليار دولار)، في حين فاق هامش الربح الإجمالي التوقعات (20.1% مقابل 17.1%).
- انخفض سهم مايكروسوفت بأكثر من 6% بعد إعلان نتائجها المالية، على الرغم من تجاوزها التوقعات في كل من الإيرادات (81.27 مليار دولار مقابل 80.31 مليار دولار) وربحية السهم (4.14 دولار مقابل 3.92 دولار). كما تجاوز قطاع الحوسبة السحابية الذكية التوقعات (32.91 مليار دولار مقابل 32.39 مليار دولار). ونما أداء Azure بنسبة 38% على أساس سنوي باستثناء تأثيرات أسعار الصرف، ويشير التزام الأداء التجاري المتبقي (RPO) البالغ 625 مليار دولار إلى قاعدة إيرادات مستقبلية قوية للغاية.
- في المقابل، ارتفع سهم ميتا بنسبة 6.60% بعد إعلان نتائجها الفصلية. وتجاوزت الشركة التوقعات في ربحية السهم (8.88 دولار مقابل 8.19 دولار) والإيرادات (59.89 مليار دولار مقابل 58.42 مليار دولار)، مع تجاوز إيرادات الإعلانات التوقعات أيضًا (58.14 مليار دولار مقابل 56.79 مليار دولار). وكان قطاع تطبيقات العائلة هو المحرك الرئيسي لهذا الأداء، بينما اتسعت خسائر مختبرات الواقع الافتراضي.
