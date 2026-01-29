حصاد الأسواق (29.01.2026)

في المقابل، ارتفع سهم ميتا بنسبة 6.60% بعد إعلان نتائجها الفصلية. وتجاوزت الشركة التوقعات في ربحية السهم (8.88 دولار مقابل 8.19 دولار) والإيرادات (59.89 مليار دولار مقابل 58.42 مليار دولار)، مع تجاوز إيرادات الإعلانات التوقعات أيضًا (58.14 مليار دولار مقابل 56.79 مليار دولار). وكان قطاع تطبيقات العائلة هو المحرك الرئيسي لهذا الأداء، بينما اتسعت خسائر مختبرات الواقع الافتراضي.