الناصر: مخزونات النفط العالمية عند أدنى مستوى في 5 سنوات.. والأزمة قد تُسرّع وتيرة انخفاضها

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول يمكن أن يؤدي إلى عواقب كارثية على أسواق النفط ‌العالمية.

وأضاف في ‌مؤتمر ​صحفي ‌عبر ⁠الهاتف ​عقب إعلان ⁠الشركة نتائجها لعام 2025 أنه رغم مواجهة اضطرابات في الماضي، فإن هذه الأزمة هي الأكبر وبفارق كبير ⁠على الإطلاق التي ‌يواجهها ‌قطاع النفط والغاز ​في المنطقة.

وبين أن هذا التعطيل لم يُؤثر فقط على قطاعي الشحن والتأمين، بل يُنذر أيضاً بآثار سلبية واسعة النطاق على قطاعات الطيران والزراعة والسيارات وغيرها.

وذكر أن مخزونات النفط العالمية بلغت أدنى مستوياتها في 5 سنوات، مشيراً إلى أن الأزمة ستؤدي إلى انخفاض المخزونات بوتيرة أسرع، مؤكداً على أهمية استئناف حركة الملاحة في المضيق كما بيّـن أنه كلما طال أمد هذا الاضطراب، ازدادت حدة العواقب على الاقتصاد العالمي.

وفيما يتعلق بالهجوم على مصفاة رأس تنورة، قال الناصر إن الحريق الصغير الذي اندلع جراء الهجوم تم إخماده والسيطرة عليه بسرعة، لافتا إلى أن المصفاة في طور إعادة التشغيل.