عاجل: بيانات مختلطة من جولتس وجامعة ميشيغان؟

توقعات التضخم وثقة المستهلك (جامعة ميشيغان، مارس):

سنة واحدة: 3.4% (المتوقع: 3.6%؛ السابق: 3.4%)

خمس سنوات: 3.2% (المتوقع: 3.4%؛ السابق: 3.3%)

توقعات المستهلك: 55.5 (المتوقع: 55.0؛ السابق: 56.6)

الوضع الحالي: 57.8 (المتوقع: 54.9؛ السابق: 56.6)

فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة (يناير):

فرص العمل المتاحة: 6.946 مليون (المتوقع: 6.760 مليون؛ السابق: 6.555 مليون)

انخفضت توقعات التضخم مع بداية فبراير وبداية مارس على الرغم من شبح أزمة في مضيق هرمز، كما تحسنت ثقة المستهلك. ومع ذلك، لا يُعد هذا خبرًا سارًا. ففي ظل السياق الاقتصادي والسوقي الراهن، يشير انخفاض التوقعات إلى تضييق كبير في القدرة الشرائية للمستهلكين. في الوقت نفسه، لا تزال مؤشرات معنويات السوق، رغم التحسن، عند مستويات تشير بوضوح إلى ركود اقتصادي.

ويبدو سوق العمل مماثلاً. فقد ارتفع مؤشر فرص العمل المتاحة (JOLTS) فوق التوقعات ليصل إلى 6.9 مليون وظيفة شاغرة. وهذا يمثل زيادة ملحوظة، بل وتجاوزاً للتوقعات. إلا أن هذا لا يغير حقيقة أنه لا يزال أقل بنحو 15% عن العام الماضي، وأن المؤشر ظل في اتجاه تنازلي منذ عام 2023.