حصاد الأسواق (29.08.2025)

أنهت مؤشرات وول ستريت جلسة أمس على مكاسب، على الرغم من أن تداول العقود الآجلة يشير إلى تراجع متوقع. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.32%، ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.53%. مع ذلك، تشهد العقود الآجلة انخفاضًا، حيث انخفض مؤشر US500 بنسبة 0.07%، ومؤشر US100 بنسبة 0.15%.

انخفضت أسهم إنفيديا بنسبة 0.79% أمس عقب نتائج أرباح متباينة جاءت أفضل قليلاً من المتوقع. وكان هذا الانخفاض أقل حدة من الانخفاض الذي شهدناه في بداية الجلسة.

تتداول العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية على انخفاض قبيل جرس الافتتاح. انخفض مؤشر DE40 بنسبة 0.11%، بينما انخفض مؤشر FRA40 بنسبة 0.03% فقط، على الرغم من استمرار المخاطر السياسية.

تسود الأسواق الآسيوية حالة من التفاؤل بشكل عام. ارتفع مؤشر CH50cash بنسبة 0.93%، وارتفع مؤشر CHN.cash بنسبة 0.11%. مع ذلك، انخفض مؤشر JP225 بنسبة 0.3%، حيث حذر مورغان ستانلي من المراهنة على السوق الصينية.

ارتفع سعر النفط الخام أمس، متجاوزًا 64 دولارًا للبرميل. تعتقد السلطات الألمانية أن اجتماعًا بين بوتين وزيلينسكي لن يُعقد، مما يثير حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الحرب.

ينتظر السوق صدور بيانات التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة. تشير التوقعات لشهر يوليو إلى ارتفاعه إلى 2.9%. إذا لم تكن قراءة التضخم مفاجئة، فمن المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر.

انخفض معدل البطالة في اليابان، وهو مؤشر إيجابي نظريًا لاحتمال رفع أسعار الفائدة. في الوقت نفسه، انخفض التضخم في منطقة طوكيو إلى 2.5% على أساس سنوي من 2.9% على أساس سنوي.

انخفض الإنتاج الصناعي الياباني بنسبة 1.6% على أساس شهري، وهو انخفاض أكبر من المتوقع بنسبة 1.1%.

ارتفعت مبيعات التجزئة اليابانية بنسبة متواضعة بلغت 0.3% على أساس سنوي، متجاوزةً بذلك التوقعات بارتفاع قدره 1.8%.

لا يزال زوج اليورو/الدولار الأمريكي مرتفعًا، وإن كان دون مستوى 1.17. أشار كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية تتجه نحو مستوى محايد، لكن يبقى السؤال الرئيسي هو وتيرة التخفيضات. تشير التعليقات التي تزداد تشاؤمًا إلى احتمال كبير لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، حيث يُقدّر السوق حاليًا احتمالية ذلك بنسبة 85%.

يصادف اليوم آخر أيام الشهر، مما قد يؤدي إلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية. ينبغي إيلاء اهتمام خاص للأسواق ذات الاتجاهات الراسخة، مثل الأسهم الأمريكية والسلع الأساسية مثل الذهب.

يتعرض البيتكوين لضغوط متجددة بعد انتعاشه أمس، حيث يختبر حاليًا مستوى 110,000 دولار أمريكي.

يعزز الذهب موقعه فوق 3,400 دولار أمريكي للأونصة قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية من الولايات المتحدة. إذا جاءت بيانات التضخم أقل من التوقعات، فهناك احتمال نظري بأن يغلق بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية. مع ذلك، إذا فاجأ التضخم السوق بقراءة أعلى، فهناك خطر حدوث تصحيح.