حصاد الأسواق (29.09.2025)

سجلت مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ مكاسب طفيفة في بداية اليوم. ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في نطاق 0.80-1.10%، وانخفض مؤشر JP225 الياباني بنسبة 0.30%، بينما ارتفع مؤشر AU200.cash الأسترالي بنسبة 0.66%.

كان الدولار الأمريكي أضعف العملات في بداية اليوم. وسجل مؤشر USIDX انخفاضًا بنسبة 0.20-0.30% مقابل عملات مجموعة العشرة الأخرى. وارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.20%، بينما انخفض زوج الدولار/الين الياباني بنسبة 0.41%.

تجاوز الذهب مستوى 3,800 دولار أمريكي، مرتفعًا بنسبة 1% خلال اليوم وأكثر من 10% شهريًا، مدعومًا بالطلب على الملاذ الآمن والزخم. ويتجه المعدن الأصفر صوب تحقيق أفضل أداء شهري له منذ يوليو 2020.

لا تزال الأسواق تتوقع ارتفاع مخاطر الإغلاق، وإن كانت أقل من مستواها خلال عطلة نهاية الأسبوع. يقترب موعد انتهاء التمويل مع اقتراب موعده النهائي في الأول من أكتوبر. وسيكون التأثير المتوقع على السوق تشغيليًا وقصير الأجل بشكل رئيسي. ويقدر بنك أوف أمريكا انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.1 نقطة مئوية أسبوعيًا بسبب الإغلاق.

افتتح النفط على انخفاض، لكنه استعاد خسائره. وتأثر السوق بتقارير تفيد بأن أوبك+ تخطط لرفع حصص أكتوبر بما لا يقل عن 137 ألف برميل يوميًا. واستأنف العراق تدفقات النفط الخام عبر خط أنابيب كركوك-جيهان إلى تركيا بمعدل يتراوح بين 180 و190 ألف برميل يوميًا، مما زاد من المعروض. ولا يزال اتخاذ المواقف الاستثمارية حذرًا قبل اجتماع أوبك+.

قدّر بنك يو بي إس احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة هذا العام بنسبة 93%، بناءً على مؤشرات مثل الدخل والإنفاق والإنتاج الصناعي والتوظيف. ومع ذلك، لم يُعلن البنك عن ركود، واصفًا الاقتصاد بأنه "ضعيف ولكنه ليس في طور الانهيار".

ستنشر تيسلا أرقام مبيعاتها هذا الأسبوع. يفترض الإجماع حاليًا تسليم ما بين 448 و456 ألف وحدة (مقابل 463 ألف وحدة قبل عام)، مع تعزيز عمليات الشراء في اللحظات الأخيرة بفضل الإعفاءات الضريبية الأمريكية بنهاية الربع.