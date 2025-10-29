حصاد الأسواق (29.10.2025)

تواصل العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت ارتفاعها قبيل نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى (مايكروسوفت، ألفابت، ميتا) وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المتوقع على نطاق واسع أن يتضمن خفضًا في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الولايات المتحدة. ارتفع مؤشر US100 للجلسة السادسة على التوالي (+0.35%)، بينما حقق مؤشرا US500 (+0.2%) و US2000 (+0.1%) أداءً إيجابيًا أيضًا؛ بينما انخفض مؤشر US30 قليلاً عن مستوى الدعم، على غرار مؤشر EU50 في أوروبا (-0.02% إلى -0.08%).

ووفقًا لوزير الخزانة الأمريكي، س. بيسنت، فإن "إفساح المجال لبنك اليابان سيكون عاملًا أساسيًا في تثبيت توقعات التضخم [في اليابان]". وأشار تعليق بيسنت إلى دعوات رئيس الوزراء تاكايتشي إلى تعاون أوثق بين بنك اليابان والحكومة لتحقيق أهداف سياسات الإدارة الجديدة.

لا تزال المشاعر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ متباينة. انخفض مؤشر AU200.cash بنحو 1% عقب بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي فاقت التوقعات، بينما في اليابان ( JP225: +1.3% ) وكوريا الجنوبية ( KOSPI: +1.7% )، يسود تفاؤلٌ مدفوعٌ بالذكاء الاصطناعي في أسهم التكنولوجيا، مدعومًا بإيرادات قياسية من شركة SK Hynix ، مورد Nvidia (7.9 مليار دولار أمريكي)، والتي تُنتج شرائح ذاكرة DRAM .

ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في أستراليا فوق التوقعات في الربع الثالث، مما يعكس استمرار الضغط الناتج عن القراءات الشهرية، ويعزز موقف بنك الاحتياطي الأسترالي المتشدد. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي (المتوقع: 1.1%، السابق: 0.7%) و3.2% على أساس سنوي (المتوقع: 3%، السابق: 2.1%؛ وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2024). وكانت العوامل الرئيسية الدافعة هي الإسكان (+2.5%)، والترفيه والثقافة (+1.9%)، والنقل (+1.2%). ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 9.0% نتيجةً لمراجعات التعرفة السنوية وتأخر الخصومات.

يرتفع الدولار الأسترالي مقابل جميع عملات مجموعة العشرة على خلفية المفاجأة المتفائلة بشأن مؤشر أسعار المستهلك ( AUDUSD: +0.4% ، EURAUD: -0.6% ، AUDNZD: +0.2% ). يُعد الجنيه الإسترليني أضعف العملات ( GBPUSD: -0.2% ، EURGBP: +0.1% )، متراجعًا للجلسة الثانية بعد أن أعلن اتحاد التجزئة البريطاني عن انخفاض بنسبة 0.3% في أسعار المتاجر في سبتمبر. انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.163.

أوقف الذهب انخفاضه الذي استمر أربعة أيام، حيث ارتفع بنسبة 1.1% ليصل إلى 3,980 دولارًا أمريكيًا للأونصة؛ بينما ارتفعت الفضة بنسبة 2% لتصل إلى 47.84 دولارًا أمريكيًا، بينما ارتفعت أيضًا العقود الآجلة للبلاتين (+1%) والبلاديوم (+1.6%).

تعافى خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بعد يومين من الخسائر (بزيادة 0.2% و0.3% على التوالي)، وكذلك الغاز الطبيعي، الذي ارتفع بنسبة 0.6% بعد ثلاث جلسات من الانخفاض.