حصاد الأسواق (30.01.2026)

- تشهد الأسواق المالية عموماً موجة بيع، وتنعكس الاتجاهات الأخيرة مع تضافر عدة عوامل، من بينها ظهور مرشح جديد غير متوقع لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. انخفضت المؤشرات الصينية بنسب تتراوح بين 0.85% و1.40%، وتراجع مؤشر AU200 الأسترالي بنسبة 1.10%، بينما ارتفع مؤشر JP225 الياباني بشكل طفيف بنسبة 0.05%.
- وتشهد المعادن النفيسة أيضاً انخفاضاً حاداً. فقد انخفض سعر الذهب بنحو 4.00% إلى 5160 دولاراً أمريكياً للأونصة، بينما تراجع سعر الفضة بنسبة 5.70% إلى 109 دولارات أمريكية للأونصة.
- وفي أسواق الصرف الأجنبي، نشهد انعكاساً للاتجاه السلبي الأخير للدولار، مدعوماً بظهور كيفن وارش، المرشح الأوفر حظاً لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بنسبة 0.45%، بعد أن انتعش بالفعل بنسبة 1.06% من أدنى مستوى له يوم الثلاثاء. انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.34%، بينما ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.55%.
- وتشهد العملات الرقمية أيضاً انخفاضاً حاداً. فقد تراجع سعر البيتكوين بأكثر من 3% ليصل إلى 81,000 دولار أمريكي، بينما انخفض سعر الإيثيريوم بنسبة تقارب 4% ليصل إلى 2,700 دولار أمريكي. ويعود هذا الانخفاض إلى عمليات جني الأرباح قصيرة الأجل في مختلف الأسواق، وإلى توقعات ترشيح كيفن وارش، الذي يُنظر إليه في السوق على أنه الأقل دعماً للعملات الرقمية بين المرشحين البارزين.
- وتشير التقارير إلى أن ترامب قد يُعلن قراره بشأن الترشيح في وقت مبكر من صباح اليوم (30 يناير) في الولايات المتحدة. وعلى منصة المراهنات "بولي ماركت"، ارتفعت احتمالية اختيار ترامب لكيفن وارش من حوالي 30% إلى 94%. بالأمس فقط، كان ريك ريدر هو المرشح الأوفر حظاً، حيث بلغت احتمالية فوزه حوالي 48% وفقاً لتوقعات السوق.
- فسّرت الأسواق اختيار وارش على أنه خيار متشدد، مما دعم الدولار الأمريكي، مع استمرار الجدل حول ما إذا كان أي مرشح من ترامب سيحافظ فعلياً على موقف متشدد في الواقع.
- انخفض معدل التضخم في طوكيو إلى 1.5% على أساس سنوي (من 2.0%)، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 2.0% (من 2.3%)، مع انخفاض واضح في المؤشرات الأساسية أيضاً. هذا يقلل الضغط على بنك اليابان لرفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه في ديسمبر إلى 0.75%، مع أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني كان مدفوعاً بديناميكيات زوج الدولار الأمريكي/وارش أكثر من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين نفسه.
- ارتفعت أسهم شركة آبل بنسبة 0.55% بعد إعلان نتائجها الفصلية. وتوقعت الشركة نمواً في الإيرادات بنحو 16% في الربع الأول من العام، وهو أعلى بكثير من توقعات السوق. وأشارت آبل إلى انتعاش مبيعات آيفون وتحسن المبيعات في الصين، مما دعم المعنويات تجاه أسهم الشركات العملاقة.
- ألغت محكمة بنمية عقود موانئ مملوكة لشركة سي كي هاتشيسون، مما أعاد إثارة المخاوف بشأن البنية التحتية الصينية في مواقع استراتيجية. حتى بدون تأثيرات فورية على تدفقات الشحن، يُضيف ذلك بُعدًا آخر من المخاطر الجيوسياسية على الخدمات اللوجستية والشحن العالميين.
- أسفرت زيارة رئيس الوزراء البريطاني ستارمر إلى بكين - وهي الأولى لرئيس وزراء بريطاني منذ عام ٢٠١٨ - عن اتفاقيات تجارية عملية. مع ذلك، حذّر ترامب المملكة المتحدة من تعميق العلاقات مع الصين.
- أظهر استطلاع أجرته رويترز أن ٢٤ من أصل ٣١ خبيرًا اقتصاديًا يتوقعون الآن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي لسعر الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس إلى ٣.٨٥٪ في ٣ فبراير، مقارنةً بأكثر من ٨٥٪ ممن توقعوا سابقًا عدم حدوث تغيير عند ٣.٦٠٪ في ديسمبر. ولا يزال معظمهم ينظر إلى هذه الخطوة على أنها إجراء استثنائي وليست بداية لدورة تشديد نقدي.
- ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال خططًا لتمويل معظم الوكالات الأمريكية على المدى الطويل، مع تمويل مؤقت لوزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوعين، مما يؤجل النزاع الرئيسي حول الهجرة وإدارة الهجرة والجمارك، ويقلل من خطر الإغلاق الحكومي على المدى القريب.
- أعلن ترامب عن محادثات محتملة مع إيران، مشيرًا في الوقت نفسه إلى دخول "سفن قوية جدًا" إلى المنطقة. تفسر الأسواق هذا على أنه ردع مع إمكانية خفض التصعيد، وهو أمر ذو أهمية خاصة لعلاوات مخاطر النفط. انخفض سعر النفط بنحو 2% اليوم.
- رفع بنك يو بي إس توقعاته لسعر الذهب إلى 6200 دولار أمريكي للأونصة خلال شهري مارس/يونيو/سبتمبر 2026 (من 5000 دولار أمريكي)، وحدد سيناريو متفائلاً عند 7200 دولار أمريكي، مع سيناريو متشائم عند 4600 دولار أمريكي. ويتوقع البنك أيضاً أن تبلغ مشتريات البنوك المركزية حوالي 950 طناً في عام 2026، وأن يصل السعر في السيناريو الأساسي إلى 5900 دولار أمريكي بنهاية عام 2026.
