حصاد الأسواق (30.01.2026)

أعلن ترامب عن محادثات محتملة مع إيران، مشيرًا في الوقت نفسه إلى دخول "سفن قوية جدًا" إلى المنطقة. تفسر الأسواق هذا على أنه ردع مع إمكانية خفض التصعيد، وهو أمر ذو أهمية خاصة لعلاوات مخاطر النفط. انخفض سعر النفط بنحو 2% اليوم.