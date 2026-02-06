حصاد الأسواق: عمليات بيع مكثفة في قطاع التكنولوجيا (06.02.2026)

- في الولايات المتحدة، واصلت المؤشرات انخفاضاتها التي بدأت أمس. وامتدت موجة البيع لتشمل سوق الأسهم الأمريكية بأكملها، لتختتم اليوم بخسائر كبيرة. وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.2%، وكذلك مؤشر داو جونز، بينما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 1.6% تقريبًا.
- جاءت موجة البيع نتيجةً لتضافر عدة عوامل، منها بيانات سلبية تتعلق بسوق العمل الأمريكي، ونتائج شركات التكنولوجيا على وجه الخصوص.
- أظهرت أمازون في نتائجها الصادرة أمس إيرادات قوية للغاية ونموًا إضافيًا في قطاع خدمات أمازون السحابية (AWS)، إلا أن سعر سهمها انخفض بنحو 10% في التداولات المسائية. وقد انتاب المستثمرين قلقٌ إزاء إعلانات الاستثمارات الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي يُتوقع أن تصل إلى حوالي 200 مليار دولار بحلول عام 2026، مما قد يؤثر سلبًا على التدفقات النقدية.
- تعرضت أسواق الأسهم الآسيوية لضغوط نتيجة تراجع المعنويات العالمية بسبب عمليات بيع مكثفة لأسهم شركات التكنولوجيا، حيث انخفض مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 1.13%، وتراجع مؤشر ASX 200 الأسترالي بنسبة 2.26% استجابةً لتصريحات متشددة من بنك الاحتياطي الأسترالي، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.29% قبيل انتخابات الأحد، وحقق مؤشر شنغهاي المركب الصيني مكاسب بنسبة 0.11%.
- تشير استطلاعات الرأي إلى فوز محتمل وواضح لمعسكر رئيس الوزراء تاكايتشي، مما يزيد من احتمالية التوسع المالي وخفض الضرائب.
- اليابان: تبنى ماسو، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، لهجة متشددة حذرة، مُبقياً على خيار تشديد السياسة النقدية، ومحذراً من التضخم الناجم عن ضعف الين.
- وفي ديسمبر، انخفض الإنفاق الاستهلاكي للأسر اليابانية بنسبة 2.6% على أساس سنوي، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.1%، وأسوأ بكثير من نوفمبر، عندما ارتفع بنسبة 2.9%، مما يعكس الضغوط التضخمية على المستهلكين.
- أستراليا: أكد محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، بولك، أن رفع سعر الفائدة كان ضروريًا نظرًا لمحدودية الطاقة الإنتاجية، وقوة سوق العمل، واستمرار التضخم.
- حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المرجعي للدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني اليوم عند 6.99590، بينما كانت التوقعات تشير إلى قيمة 6.9517.
- أبقى بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة عند 5.25%، بما يتماشى مع التوقعات السائدة.
- بعد توقيع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، تدرس الهند شراء طائرات بوينغ بقيمة تصل إلى 80 مليار دولار، وفقًا لشبكة CNBC.
- رفعت بورصة شيكاغو التجارية (CME) متطلبات الهامش لعقود الذهب والفضة بعد تقلبات حادة.
- يشهد سوق المعادن الثمينة استقرارًا جزئيًا وانتعاشًا بعد انخفاضات سابقة: يرتفع سعر الذهب بنحو 1.5%، ليختبر مستوى 4850 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت الفضة بنحو 3.5% وتحوم حول 73 دولارًا للأونصة.
- كما يظهر انتعاش جزئي في سوق العملات المشفرة، حيث ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 2% ليصل إلى 65100 دولار، وارتفع سعر الإيثيريوم بأكثر من 3% ليصل إلى 1920 دولارًا.
المصدر: xStation5
ملخص اليوم: حالة من النشوة في وول ستريت؛ الفضة ترتفع بنسبة 10% 📱
ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (09.02.2026)
مؤشر US100 يرتفع بعد تقرير جامعة مانشستر 🗽 وقفز سهم إنفيديا بنسبة 5%
موجز جيوسياسي (06.02.2026): هل لا تزال إيران تشكل عامل خطر؟