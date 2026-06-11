حصاد الأسواق: عودة الإقبال على المخاطرة رغم تبادل الضربات الأمريكية الإيرانية مجدداً (11.06.2026)

تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران لليوم الثاني على التوالي، حيث تبادل الجانبان الضربات رغم وجود وقف إطلاق نار. إلا أن الأسواق بدأت تُظهر بوادر انتعاش بعد إعلان الجيش الأمريكي انتهاء العملية.

تستعيد العقود الآجلة جزءًا من خسائر الأمس: ناسداك (US100: +0.9%)، راسل 2000 (US2000: +0.7%)، ستاندرد آند بورز 500 (US500: +0.55%)، داو جونز (US30: +0.4%). كما ارتفع مؤشر EU50 الأوروبي بنسبة 0.2%.

🌎 الحرب الأمريكية الإيرانية

استهدفت الولايات المتحدة البنية التحتية العسكرية الإيرانية؛ ردّت إيران بهجمات على أصول أمريكية في البحرين والكويت والأردن.

أثارت تقارير عن هجمات على ناقلات نفط قرب مضيق هرمز مخاوف في أسواق الطاقة، حيث تشير التقارير إلى استمرار حركة الشحن عبر الممر المائي.

🛢️ السلع الأساسية

انخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ( OIL, OIL.WTI ) بنسبة 0.8% و0.9% على التوالي (برنت عند 94 دولارًا للبرميل)، متراجعًا بعد ارتفاع أولي قبل منتصف الليل.

توقف الذهب عن الانخفاض عند 4080 دولارًا للأونصة بعد انخفاض وصل إلى 4.6% في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض يومي منذ مارس.

ارتفعت الفضة بنسبة 0.8% لتصل إلى 63.80 دولارًا للأونصة.

📈🌏 الأسهم - الجلسة الآسيوية

انتعشت العقود الآجلة لمؤشر نيكاي 225 بشكل حاد ( JP225: +1.9% )، تليها العقود الآجلة لمؤشري أستراليا ( AU200.cash: +0.8% ) وسنغافورة (SG20.cash: +0.8%). +0.8%

يتداول مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي، الذي تأثر في البداية بارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي عن المتوقع، والتوترات الجيوسياسية، وانخفاض أسهم الذكاء الاصطناعي، بشكل مستقر مع استقرار المعنويات.

يبقى مؤشر هانغ سينغ الصيني منخفضًا ( CHN.cash: -0.6% )، حيث تواجه الأسواق التي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا مخاوف بشأن التقييمات المرتفعة وتوقعات الأرباح الطموحة.

🪙 سوق العملات الأجنبية

يتراجع الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات ( USDIDX: -0.1 ) على الرغم من التصعيد العسكري، مما يشير إلى أن الطلب على الدولار كملاذ آمن قد يكون في طريقه إلى التلاشي.

تتصدر العملات ذات المخاطر العالية قائمة الرابحين: الدولار الأسترالي ( AUDUSD: +0.2% )، والدولار النيوزيلندي ( NZDUSD: +0.15% ).

يبقى الين الياباني أضعف عملات مجموعة العشر ( USDJPY مستقر، CHFJPY: +0.2% ). ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% ليصل إلى 1.155.

العملات الرقمية (البيتكوين):