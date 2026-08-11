انخفض الكاكاو 4% وسط أنباء من غانا 🚩 ما الذي ينتظر السوق؟

تعرضت العقود الآجلة للكاكاو في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) لضغوط اليوم، حيث انخفضت بنسبة 4% في أعقاب تطورات جديدة من غانا، إذ يرى السوق إمكانية لتحسين تمويل شراء حبوب الكاكاو في ثاني أكبر دولة منتجة للكاكاو في العالم. ويعتزم مجلس الكاكاو (COCOBOD) البدء في إصدار سندات دين في السوق المحلية في وقت لاحق من شهر أغسطس، متخليًا بذلك عن نموذج القروض المشتركة الأجنبية الذي دعم تمويل القطاع لأكثر من ثلاثة عقود. بالنسبة للسوق، قد يمثل هذا تحولًا هامًا: إذ قد يقلل تحسين الوصول إلى رأس المال من مخاطر تعطل عمليات الشراء من المزارعين وما يتبعها من قيود على السيولة، وبالتالي عرقلة تدفق الكاكاو إلى سلسلة التوريد التصديرية. وقد أدت إعلانات مجلس الكاكاو الأخيرة بشأن توقعات القطاع إلى عمليات جني أرباح في العقود الآجلة للكاكاو، حيث أغلقت العقود الأمريكية الأسبوع الماضي بانخفاض حوالي 4.3% عن أعلى مستوى لها محليًا خلال ثلاثة أسابيع. في رأيي، بدأ السوق بالتالي في إزالة جزء من علاوة المخاطر المالية المتعلقة بغانا، على الرغم من أن هذا لا يعني حل التحديات الأساسية على جانب الإنتاج.

تتجه كوكوبود نحو رأس المال المحلي

تستعد غانا لإحداث أحد أهم التغييرات في آلية تمويل قطاع الكاكاو لديها منذ عقود. وتعتزم كوكوبود البدء بإصدار أدوات دين مقومة بالعملة الغانية (السيدي) في وقت لاحق من هذا الشهر، بما في ذلك أوراق تجارية لأجل 270 يومًا، وذلك ضمن برنامج تمويل جديد من المتوقع أن يستمر لمدة خمس سنوات.

وتتوقع كوكوبود جمع حوالي 16 مليار سيدي غاني سنويًا من السوق المالية المحلية، لتمويل العمليات الجارية وشراء الكاكاو بشكل أساسي.

صُممت فترة الاستحقاق البالغة 270 يومًا لتتوافق مع دورة شراء الكاكاو، حيث تشتري كوكوبود حوالي 70% من المحصول بين شهري سبتمبر ويناير.

وتُعد قاعدة رأس المال المحلي المحتملة كبيرة. إذ تدير صناديق التقاعد الغانية أصولًا تزيد قيمتها عن 100 مليار سيدي غاني، مما يعني أن المستثمرين المؤسسيين المحليين قد يصبحون ركيزة أساسية في نموذج التمويل الجديد.

وسيُستخدم جزء من العائدات لسداد ديون كوكوبود القائمة، مما يعني أن رأس المال الذي تم جمعه حديثًا لن يكون متاحًا بالكامل لتمويل مشتريات الكاكاو المستقبلية.

وسيُستخدم جزء من العائدات لسداد ديون كوكوبود القائمة، مما يعني أن رأس المال الذي تم جمعه حديثًا لن يكون متاحًا بالكامل لتمويل مشتريات الكاكاو المستقبلية. من منظور سوق الكاكاو، تكمن القضية الرئيسية في إمكانية خفض المخاطر المالية عبر سلسلة التوريد. فإذا ما تمكنت هيئة الكاكاو (COCOBOD) من الوصول بشكل أكثر استقرارًا إلى رأس المال العامل، سيقل احتمال تأثير قيود السيولة على عمليات شراء حبوب الكاكاو من المزارعين.

مع ذلك، لا يحل هذا جميع مشاكل القطاع. فتمويل العمليات عبر ديون قصيرة الأجل، والتي يجب تجديدها بانتظام، لا يزال يُبقي هيئة الكاكاو معتمدة على ظروف السوق المالية. ولذلك، تستبدل غانا إلى حد كبير مخاطر الحصول على تمويل أجنبي بمخاطر إعادة التمويل في سوقها المحلية.

نهاية نموذج تمويل استمر لأكثر من ثلاثة عقود؟

لأكثر من 30 عامًا، موّلت غانا مشتريات الكاكاو الموسمية بشكل أساسي من خلال قروض مشتركة سنوية تُقدمها بنوك دولية. وقد كشفت أزمة الديون التي عصفت بالبلاد عن نقاط ضعف هذا النموذج، حيث بدأت صعوبات تأمين التمويل تؤثر في نهاية المطاف على أداء قطاع الكاكاو نفسه.

تأخر تمويل عام 2023، بينما توقف نموذج القروض المشتركة التقليدي عن العمل نهائيًا قبل موسم حصاد 2024/2025. نتيجةً لذلك، بدأت هيئة الكاكاو (COCOBOD) بالتحول نحو مصادر التمويل المحلية والبديلة، ويمثل برنامج الأوراق التجارية المزمع إطلاقه المرحلة التالية من هذا التحول.

ولا تزال الهيئة تواجه التزاماتٍ كبيرة متراكمة. ففي عام 2023، أُعيد هيكلة سندات كاكاو قصيرة الأجل بقيمة 7.93 مليار غانا سيدي تقريبًا، لتصبح أدوات مالية طويلة الأجل تستحق بين عامي 2024 و2028. ونتيجةً لذلك، لا تزال هيئة الكاكاو تواجه تكاليف خدمة ديون باهظة.

ويُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لتجار السلع. فأسواق الكاكاو تُركّز بطبيعتها على عوامل الطقس وحجم المحصول وأمراض الأشجار والمخزونات، ولكن في غرب أفريقيا، تُعتبر البنية التحتية المالية التي تربط المزارعين بالسوق العالمية بنفس القدر من الأهمية. قد تكون حبوب الكاكاو موجودة فعليًا في المزارع، ولكن بدون نظام تمويل فعّال لعمليات الشراء، لا يعني ذلك بالضرورة أنها ستصل بسرعة إلى الموانئ وتدخل سلسلة التوريد العالمية.