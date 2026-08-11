انخفض الكاكاو 4% وسط أنباء من غانا 🚩 ما الذي ينتظر السوق؟

- انخفضت العقود الآجلة للكاكاو في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) بنحو 4% اليوم، في حين يُخفف نموذج التمويل الجديد الذي اعتمدته شركة كوكوبود (COCOBOD) المخاوف من أن تؤدي مشاكل السيولة في غانا إلى تعطيل مشتريات الكاكاو وصادراته.
- وتخطط كوكوبود لجمع حوالي 16 مليار غانا سيدي سنويًا من السوق المحلية، بما في ذلك من خلال أوراق تجارية لأجل 270 يومًا، متخليةً بذلك عن نموذج القروض المشتركة الأجنبية المُستخدم لأكثر من ثلاثة عقود.
- تُعد غانا ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، وتُساهم مع ساحل العاج بنحو 60% من الإنتاج العالمي، مما يجعل استقرار سلسلة التوريد في المنطقة عاملاً بالغ الأهمية لأسعار الكاكاو.
- انخفضت العقود الآجلة للكاكاو في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) بنحو 4% اليوم، في حين يُخفف نموذج التمويل الجديد الذي اعتمدته شركة كوكوبود (COCOBOD) المخاوف من أن تؤدي مشاكل السيولة في غانا إلى تعطيل مشتريات الكاكاو وصادراته.
- وتخطط كوكوبود لجمع حوالي 16 مليار غانا سيدي سنويًا من السوق المحلية، بما في ذلك من خلال أوراق تجارية لأجل 270 يومًا، متخليةً بذلك عن نموذج القروض المشتركة الأجنبية المُستخدم لأكثر من ثلاثة عقود.
- تُعد غانا ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، وتُساهم مع ساحل العاج بنحو 60% من الإنتاج العالمي، مما يجعل استقرار سلسلة التوريد في المنطقة عاملاً بالغ الأهمية لأسعار الكاكاو.
تعرضت العقود الآجلة للكاكاو في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) لضغوط اليوم، حيث انخفضت بنسبة 4% في أعقاب تطورات جديدة من غانا، إذ يرى السوق إمكانية لتحسين تمويل شراء حبوب الكاكاو في ثاني أكبر دولة منتجة للكاكاو في العالم. ويعتزم مجلس الكاكاو (COCOBOD) البدء في إصدار سندات دين في السوق المحلية في وقت لاحق من شهر أغسطس، متخليًا بذلك عن نموذج القروض المشتركة الأجنبية الذي دعم تمويل القطاع لأكثر من ثلاثة عقود. بالنسبة للسوق، قد يمثل هذا تحولًا هامًا: إذ قد يقلل تحسين الوصول إلى رأس المال من مخاطر تعطل عمليات الشراء من المزارعين وما يتبعها من قيود على السيولة، وبالتالي عرقلة تدفق الكاكاو إلى سلسلة التوريد التصديرية. وقد أدت إعلانات مجلس الكاكاو الأخيرة بشأن توقعات القطاع إلى عمليات جني أرباح في العقود الآجلة للكاكاو، حيث أغلقت العقود الأمريكية الأسبوع الماضي بانخفاض حوالي 4.3% عن أعلى مستوى لها محليًا خلال ثلاثة أسابيع. في رأيي، بدأ السوق بالتالي في إزالة جزء من علاوة المخاطر المالية المتعلقة بغانا، على الرغم من أن هذا لا يعني حل التحديات الأساسية على جانب الإنتاج.
تتجه كوكوبود نحو رأس المال المحلي
تستعد غانا لإحداث أحد أهم التغييرات في آلية تمويل قطاع الكاكاو لديها منذ عقود. وتعتزم كوكوبود البدء بإصدار أدوات دين مقومة بالعملة الغانية (السيدي) في وقت لاحق من هذا الشهر، بما في ذلك أوراق تجارية لأجل 270 يومًا، وذلك ضمن برنامج تمويل جديد من المتوقع أن يستمر لمدة خمس سنوات.
- وتتوقع كوكوبود جمع حوالي 16 مليار سيدي غاني سنويًا من السوق المالية المحلية، لتمويل العمليات الجارية وشراء الكاكاو بشكل أساسي.
- صُممت فترة الاستحقاق البالغة 270 يومًا لتتوافق مع دورة شراء الكاكاو، حيث تشتري كوكوبود حوالي 70% من المحصول بين شهري سبتمبر ويناير.
- وتُعد قاعدة رأس المال المحلي المحتملة كبيرة. إذ تدير صناديق التقاعد الغانية أصولًا تزيد قيمتها عن 100 مليار سيدي غاني، مما يعني أن المستثمرين المؤسسيين المحليين قد يصبحون ركيزة أساسية في نموذج التمويل الجديد.
- وسيُستخدم جزء من العائدات لسداد ديون كوكوبود القائمة، مما يعني أن رأس المال الذي تم جمعه حديثًا لن يكون متاحًا بالكامل لتمويل مشتريات الكاكاو المستقبلية.
وسيُستخدم جزء من العائدات لسداد ديون كوكوبود القائمة، مما يعني أن رأس المال الذي تم جمعه حديثًا لن يكون متاحًا بالكامل لتمويل مشتريات الكاكاو المستقبلية. من منظور سوق الكاكاو، تكمن القضية الرئيسية في إمكانية خفض المخاطر المالية عبر سلسلة التوريد. فإذا ما تمكنت هيئة الكاكاو (COCOBOD) من الوصول بشكل أكثر استقرارًا إلى رأس المال العامل، سيقل احتمال تأثير قيود السيولة على عمليات شراء حبوب الكاكاو من المزارعين.
مع ذلك، لا يحل هذا جميع مشاكل القطاع. فتمويل العمليات عبر ديون قصيرة الأجل، والتي يجب تجديدها بانتظام، لا يزال يُبقي هيئة الكاكاو معتمدة على ظروف السوق المالية. ولذلك، تستبدل غانا إلى حد كبير مخاطر الحصول على تمويل أجنبي بمخاطر إعادة التمويل في سوقها المحلية.
نهاية نموذج تمويل استمر لأكثر من ثلاثة عقود؟
لأكثر من 30 عامًا، موّلت غانا مشتريات الكاكاو الموسمية بشكل أساسي من خلال قروض مشتركة سنوية تُقدمها بنوك دولية. وقد كشفت أزمة الديون التي عصفت بالبلاد عن نقاط ضعف هذا النموذج، حيث بدأت صعوبات تأمين التمويل تؤثر في نهاية المطاف على أداء قطاع الكاكاو نفسه.
تأخر تمويل عام 2023، بينما توقف نموذج القروض المشتركة التقليدي عن العمل نهائيًا قبل موسم حصاد 2024/2025. نتيجةً لذلك، بدأت هيئة الكاكاو (COCOBOD) بالتحول نحو مصادر التمويل المحلية والبديلة، ويمثل برنامج الأوراق التجارية المزمع إطلاقه المرحلة التالية من هذا التحول.
ولا تزال الهيئة تواجه التزاماتٍ كبيرة متراكمة. ففي عام 2023، أُعيد هيكلة سندات كاكاو قصيرة الأجل بقيمة 7.93 مليار غانا سيدي تقريبًا، لتصبح أدوات مالية طويلة الأجل تستحق بين عامي 2024 و2028. ونتيجةً لذلك، لا تزال هيئة الكاكاو تواجه تكاليف خدمة ديون باهظة.
ويُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لتجار السلع. فأسواق الكاكاو تُركّز بطبيعتها على عوامل الطقس وحجم المحصول وأمراض الأشجار والمخزونات، ولكن في غرب أفريقيا، تُعتبر البنية التحتية المالية التي تربط المزارعين بالسوق العالمية بنفس القدر من الأهمية. قد تكون حبوب الكاكاو موجودة فعليًا في المزارع، ولكن بدون نظام تمويل فعّال لعمليات الشراء، لا يعني ذلك بالضرورة أنها ستصل بسرعة إلى الموانئ وتدخل سلسلة التوريد العالمية.
لماذا تنخفض أسعار الكاكاو؟
من منظور سوق العقود الآجلة، يكمن العامل الرئيسي في تغير مستوى المخاطر المتوقعة المحيطة بالإمدادات المستقبلية. فإذا تمكنت هيئة الكاكاو (COCOBOD) من تمويل مشترياتها من المزارعين بكفاءة أكبر، فإن احتمال تحول الصعوبات المالية التي تواجهها الهيئة إلى عائق إضافي أمام توفر الكاكاو الفعلي يتراجع. ولهذا السبب، يُمكن تفسير أي تحسن في نموذج التمويل على أنه مؤشر سلبي للأسعار على المدى القصير. فهو لا يعني زيادة مفاجئة في الإنتاج، ولكنه يزيد من احتمالية انتقال حبوب الكاكاو الموجودة بكفاءة أكبر عبر نظام الشراء وصولاً إلى السوق.
مع ذلك، من المهم التمييز بين السيولة والإنتاج الفعلي. فالنظام التمويلي الجديد لن يزيد من إنتاج الكاكاو، ولن يُحسّن الأحوال الجوية، ولن يقضي على أمراض المحاصيل. لا تزال المخاطر المناخية كبيرة، حيث تُثير ظاهرة النينيو المتنامية مخاوف بشأن إنتاج غرب إفريقيا، بينما تُهيئ الأمطار الغزيرة في غانا ظروفًا مواتية لانتشار مرض تعفن القرون السوداء.
هذا هو التوتر الأساسي الرئيسي في سوق الكاكاو حاليًا: قد تتحسن البنية التحتية المالية الداعمة للإمدادات، بينما تبقى توقعات الإنتاج نفسها عرضة لمخاطر كبيرة مرتبطة بالطقس.
- غانا لا تزال ركيزة أساسية لإمدادات الكاكاو العالمية
- تعكس أهمية إصلاحات مجلس الكاكاو (COCOBOD) مكانة غانا في سوق الكاكاو العالمي. لا تزال غانا ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم بعد ساحل العاج، حيث يساهم البلدان معًا بنحو 60% من الإنتاج العالمي.
- شكّل الكاكاو حوالي 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي لغانا في الربع الأول من عام 2026.
- ووفقًا لتقديرات مجلس الكاكاو، تدعم زراعة الكاكاو حوالي 850 ألف أسرة زراعية.
- يُدرّ هذا القطاع ما يقارب ملياري دولار أمريكي من عائدات النقد الأجنبي لغانا سنويًا.
وتشمل أبرز شركات المعالجة العاملة محليًا: كارجيل، وباري كاليبو، وشركة أوفي التابعة لمجموعة أولام، وشركة معالجة الكاكاو الغانية.
يُعدّ هذا التركيز الجغرافي الكبير للإمدادات أحد أسباب تأثر أسعار الكاكاو بشكل أكبر بالتطورات في غانا وساحل العاج مقارنةً بالعديد من السلع الزراعية الرئيسية الأخرى. لا يملك السوق هامش خطأ كبير نسبياً عندما تظهر المشاكل في وقت واحد في أهم دولتين منتجتين له.
غانا تسعى لزيادة قيمة الكاكاو
يُعدّ تغيير التمويل جزءًا من إصلاح شامل للقطاع. كما تسعى الحكومة إلى زيادة التصنيع المحلي، بهدف معالجة ما لا يقل عن 50% من حبوب الكاكاو الغانية محليًا بدءًا من موسم 2026/2027.
من الناحية الاقتصادية، فإنّ المبرر واضح. تسعى غانا إلى الاستحواذ على حصة أكبر من سلسلة قيمة الكاكاو بدلًا من الاكتفاء بتصدير الحبوب الخام. قد يعني زيادة التصنيع المحلي أن نسبة متزايدة من الصادرات ستُصدّر في نهاية المطاف كمنتجات كاكاو نصف مُصنّعة بدلًا من حبوب الكاكاو غير المُصنّعة.
مع ذلك، لا أرى أن هدف الـ 50% دليلٌ قاطع على ارتفاع أسعار الكاكاو. ففي التوازن العالمي، تبقى أهم المتغيرات هي حجم المحصول والطلب العالمي على حبوب الكاكاو، إذ يُؤثّر مكان معالجة الحبوب في نهاية المطاف على هيكل التدفقات التجارية.
ماذا يخبئ المستقبل لأسعار الكاكاو؟
يُعدّ نموذج التمويل الجديد لمجلس الكاكاو (COCOBOD) إيجابيًا لاستقرار السوق الفعلي، ولكنه قد يظل عاملًا سلبيًا على أسعار العقود الآجلة على المدى القصير. فكلما انخفض خطر تعطل عمليات شراء الكاكاو وتمويل الصادرات، قلّت مبررات ارتفاع أسعار العقود الآجلة بشكل كبير تحسبًا لمشاكل الإمداد المحتملة في غانا.
لكن هذا لا يعني زوال مشكلة الإمداد الأساسية. فما زال الكاكاو شديد الحساسية للظروف الجوية. ويُظهر التاريخ أنه خلال فترات ظاهرة النينيو القوية، قد ينخفض إنتاج الكاكاو العالمي بشكل ملحوظ، بينما يظل السوق، بعد مواسم حصاد ضعيفة سابقة، عرضةً حتى لاضطرابات الإمداد البسيطة نسبيًا.
لذا، من المرجح أن تكون ثلاثة عوامل حاسمة في تحديد اتجاه الأسعار: حجم محصول غانا الفعلي، وفعالية نظام التمويل الجديد لمجلس الكاكاو، وتوقعات الإنتاج في غرب إفريقيا. فإذا تم تمويل عمليات الشراء بسلاسة، وفي الوقت الذي تُحقق فيه غانا وساحل العاج محاصيل أوفر، فقد يستمر انخفاض علاوة الندرة. إذا تزامن تحسن التمويل مع ضعف الإنتاج نتيجةً لسوء الأحوال الجوية أو أمراض المحاصيل، فقد يعود الكاكاو سريعًا إلى الارتفاع مع إعادة تركيز السوق على مخاطر النقص الفعلي في المعروض، حتى لو ظل الطلب ضعيفًا.
رسم بياني للكاكاو (D1)
اقتربت العقود الآجلة للكاكاو مؤخرًا من مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للانخفاض الحاد الذي شهدته في عام 2025، وتتداول الآن بالقرب من الحد الأدنى لقناة الأسعار الصاعدة. ولا تزال منطقة دعم مهمة عند حوالي 5300-5400 دولار للطن، بينما تقع منطقة مقاومة رئيسية، وفقًا لمنهجية حركة السعر، قرب 6150 دولارًا. يُقلل نموذج التمويل الجديد من علاوة المخاطرة ويؤثر سلبًا على الأسعار على المدى القصير، ولكنه لا يحل المشكلات المتعلقة بحجم المحصول والظروف الجوية وأمراض النباتات، والتي لا تزال تشكل مخاطر رئيسية على العرض.
المصدر: xStation5
ملخص اليوم: انتعاش وول ستريت بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك 📈 انخفاض سعر الذهب وسعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي
ارتفع سعر القمح بنسبة 4% 🔼 وتشير تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أدنى محصول أمريكي منذ عام 1970
ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية 📈 إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها لأسعار النفط
ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.5% 📈