حصاد الأسواق : بنك الاحتياطي الأسترالي يرفع أسعار الفائدة (03.02.2026)

تباين أداء الأسواق الآسيوية. سجلت المؤشرات الصينية الرئيسية خسائر طفيفة، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الآجل بأكثر من 1% عند إغلاق التداول (وارتفع السوق النقدي بأكثر من 3%). كما شهدت كوريا الجنوبية مكاسب قوية .

ويعزى ارتفاع المؤشر الياباني بشكل رئيسي إلى انتعاش أسهم التكنولوجيا والبنوك .

وتشهد العقود الآجلة في وول ستريت انتعاشًا طفيفًا هذا الصباح. فقد ارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.25 %.

ويأتي التفاؤل السائد في وول ستريت عقب الأرباح الممتازة لشركة بالانتير. فقد ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 5% في التداولات المسائية بعد أن قفزت إيراداتها بنسبة 70% على أساس سنوي لتصل إلى 1.4 مليار دولار، متجاوزة بذلك توقعات السوق. وبلغ ربح السهم 0.25 دولار، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.23 دولار .

ورفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة، وهي خطوة توقعتها الأسواق جزئيًا. ويبلغ سعر الفائدة النقدي حاليًا 3.85%. ارتفع سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 1% اليوم، متعافيًا من الخسائر التي تكبدها جراء عمليات البيع المكثفة الأخيرة في أسواق المعادن النفيسة .

وأشار محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، بولك، إلى أن الاقتصاد الأسترالي لا يزال يتمتع بوضع جيد .

ويشهد سوق المعادن النفيسة استقرارًا تدريجيًا. ويشهد اليوم محاولة انتعاش جديدة، حيث ارتفع سعر الفضة إلى 85 دولارًا للأونصة، محققًا مكاسب تجاوزت 8%، بينما ارتفع سعر الذهب بنسبة 5%، ليتداول قرب 4900 دولار للأونصة .

ويتداول النفط الخام بانخفاض طفيف. ويُباع خام برنت حاليًا بأقل من 66 دولارًا للبرميل، بينما يُباع خام غرب تكساس الوسيط بأقل من 62 دولارًا للبرميل. ويبدو أن السوق يُركز اهتمامه على الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والهند، وعلى الحل المحتمل لإغلاق الحكومة الأمريكية، بدلًا من التركيز على احتمالية نشوب صراع مع إيران .

ومن المقرر أن يُخفض الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والهند الرسوم الجمركية على الهند إلى 18% من أعلى مستوى لها حاليًا وهو 50%. وفي المقابل، من المتوقع أن تُخفض الهند الحواجز أمام المنتجات الأمريكية. وقد شهدت الأسهم الهندية ارتفاعًا حادًا استجابةً لهذا الاتفاق .

دعا ترامب مجلس النواب إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون الميزانية لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة .