حصاد الأسواق: العودة إلى المكاسب (09.06.2026)

- أدى تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى وضع وقف إطلاق النار الهش في المنطقة موضع تساؤل. وتحت ضغط من واشنطن، أوقف الطرفان المزيد من الضربات. وساهم احتواء الموقف في تهدئة مخاوف الأسواق، مما سمح للشركات بتعويض بعض خسائرها السابقة.
- وأغلقت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على ارتفاع أمس: مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (+0.3%) ومؤشر ناسداك المركب (+0.9%).
- ولوحظ تباين في توجهات الأسواق الأوروبية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنها تكبدت خسائر أقل بكثير يوم الجمعة.
- الرابحون: ارتفع مؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي (+0.6%)، ومؤشر فوتسي 100 البريطاني (+0.1%)، ومؤشر دبليو آي جي 20 البولندي (+0.6%).
- الخاسرون: أنهى مؤشر داكس الألماني (-0.6%)، ومؤشر كاك 40 الفرنسي (-0.2%)، ومؤشر آيبكس 35 الإسباني (-0.7%) اليوم على انخفاض.
🌍 الجغرافيا السياسية
- تم احتواء أخطر أزمة بين إسرائيل وإيران منذ أبريل/نيسان.
- تحتفظ إسرائيل بحقها في شن عمليات عسكرية محددة الأهداف في جنوب لبنان إذا استأنف حزب الله قصفه.
- في المقابل، أعلنت إيران أنها ستستأنف هجماتها إذا استأنفت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان.
🛢️ السلع الأساسية
- ارتفعت أسعار سلع الطاقة بنحو 4% بعد افتتاح السوق يوم الاثنين، لكن معظم هذه المكاسب قد تلاشت بالفعل.
- يتداول خام برنت حاليًا بأكثر من 93 دولارًا للبرميل بقليل، بينما يتداول خام غرب تكساس الوسيط عند حوالي 90 دولارًا.
- انخفض سعر الغاز في بورصة تورنتو (TTF) لكل ميغاواط/ساعة إلى أقل من 50 دولارًا، بينما يحوم سعر الغاز الطبيعي (NATGAS) حول 3.15 دولارًا.
- تستقر أسعار المعادن النفيسة، حيث سجل كل من الذهب والفضة مكاسب طفيفة اليوم.
- يبلغ سعر أونصة الذهب حاليًا حوالي 4347 دولارًا، بينما يبلغ سعر الفضة 68.5 دولارًا.
📈 بيانات الاقتصاد الكلي
أوروبا:
- جاءت بيانات يوم الاثنين بشأن الطلبات الصناعية الألمانية مخيبة للآمال بشكل حاد، حيث سجلت انخفاضًا شهريًا كبيرًا بنسبة 3.8% في أبريل. يُضاف هذا إلى التشاؤم المتزايد بشأن النمو الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي.
- من المقرر أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن أسعار الفائدة، وأن تعقد رئيسة البنك، كريستين لاغارد، مؤتمرًا صحفيًا يوم الخميس المقبل. إذا سلطت الضوء على هذه الهشاشة الاقتصادية، فقد يتعرض اليورو لضغوط.
- في جانب إيجابي نسبيًا، جاءت بيانات الإنتاج الصناعي التي نُشرت صباح اليوم أفضل من التوقعات، حيث أظهرت انخفاضًا سنويًا بنسبة 0.5% فقط.
آسيا:
- وردت أنباء معاكسة تمامًا من الصين، حيث سُجل انتعاش قوي في التجارة. ارتفعت صادرات مايو بنسبة 14.1% على أساس سنوي.
- على الرغم من الزيادة الأكبر في الواردات (27.4% على أساس سنوي)، فقد اتسع فائض الميزان التجاري، مما يُفترض أن يدعم اليوان.
الولايات المتحدة:
- وفقًا لمسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، انخفضت توقعات التضخم لمدة عام واحد انخفاضًا طفيفًا من 3.6% إلى 3.5%. ومع ذلك، تترقب الأسواق بشغف صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء.
🌏 آسيا
- تحقق الأسواق الآسيوية مكاسب كبيرة اليوم:
- مؤشر كوسبي (+8%): يقود المؤشر الكوري الجنوبي موجة الصعود، معوضًا خسائر الأمس. وقد شهد المؤشر تقلبات عالية بشكل استثنائي مؤخرًا، تفاقمت بفعل طرح صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية لأسهم فردية (تستهدف سامسونج وإس كيه هاينكس).
- مؤشر نيكاي 225 (+1.9%): يحقق المؤشر الياباني أيضًا مكاسب كبيرة.
- المؤشرات الصينية: هي الأخرى في المنطقة الخضراء، حيث سجل مؤشر هانغ سينغ (+0.4%) ومؤشر شنغهاي المركب (+0.7%).
💱 العملات
مجموعة العشر:
- ساهم تحسن طفيف في المعنويات بشأن الوضع في الشرق الأوسط في تعزيز الدولار النيوزيلندي (+0.7% مقارنة بافتتاح يوم الاثنين) والكرونة السويدية ذات التقلبات العالية (+0.5%).
- كما ارتفع اليورو بشكل طفيف (+0.2%).
- في المقابل، تعاني الكرونة النرويجية من تراجع، متأثرة بانخفاض أسعار سلع الطاقة من ذروتها يوم الاثنين.
الأسواق الناشئة:
- مدفوعة بالاهتمام المتجدد بسوق الأسهم الكورية الجنوبية، ارتفع الوون بنسبة 3.2%.
- وتتصدر القائمة أيضاً عملات الدول الأكثر عرضة لخطر إغلاق مضيق هرمز على المدى الطويل، وهما الراند الجنوب أفريقي والفورنت المجري.
- للاطلاع على تحليل معمق لسوق الصرف الأجنبي، يُرجى قراءة مراجعة العملات الصادرة أمس، حيث نتناول اليورو والدولار وعملات مجموعة العشر والأسواق الناشئة الأخرى بمزيد من التفصيل.
العملات الرقمية
لا يزال كل من البيتكوين (63,360 دولارًا) والإيثيريوم (1,689 دولارًا) قريبين من أدنى مستوياتهما المحلية.
—
ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في XTB
ملخص اليوم: انتعاش قطاع أشباه الموصلات، وتراجع مؤشر داو جونز 📌 زوج اليورو/الدولار الأمريكي يحاول التعافي
هل يبدأ الاختبار الحقيقي لوول ستريت؟
انخفاض النفط يتجاهل التوترات في الشرق الأوسط 🚨 هل هناك خطر من تعطل المصافي في خريف 2026؟
هل سيؤدي رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة إلى وقف مكاسب الدولار؟