حصاد الأسواق : الأرقام القياسية في وول ستريت ترقباً لافتتاح مضيق هرمز (16.04.2026)

- تشير معلومات غير رسمية إلى أن إيران تقترح فتحًا جزئيًا لمضيق هرمز باستخدام المياه الإقليمية العمانية. ولم يتأثر سعر النفط الخام بهذا الخبر، حيث افتتح عند مستويات إغلاق الأمس.
- يرتبط هذا المقترح بإحراز تقدم في المحادثات مع الولايات المتحدة.
- كما يدرس الطرفان تمديد وقف إطلاق النار لأسبوعين إضافيين، علمًا بأن مدة وقف إطلاق النار الأول تنتهي يوم الثلاثاء المقبل.
- ويتداول خام برنت حاليًا بأقل بقليل من 95 دولارًا للبرميل، قبيل تجديد العقود الآجلة. أما خام غرب تكساس الوسيط، وبعد التجديد، فيتداول عند 88 دولارًا للبرميل.
- ولا يزال سعر الذهب فوق 4800 دولار للأونصة، لكنه لم يواصل الارتفاع القوي الذي شهده في بداية الأسبوع، ويعزى ذلك إلى حالة عدم اليقين الكبيرة التي تسود الأسواق.
- وفي الوقت نفسه، يشهد مؤشر داو جونز الصناعي (US500) مستويات قياسية رغم الحرب الدائرة في إيران، ويرتبط ذلك بأرباح جيدة للشركات. وقد بلغ المؤشر مستوى 7080 نقطة تقريبًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.3% اليوم. يشهد مؤشر US100 وضعًا مشابهًا، حيث يتجاوز عقد المؤشر أعلى مستوياته التاريخية ويقترب من مستوى 26,500 نقطة.
- يخترق زوج اليورو/الدولار الأمريكي مستوى 1.1800، إلا أن مكاسبه مرتبطة بشكل أكبر بتوقعات خفض التصعيد في الشرق الأوسط أكثر من ارتباطها بتوقعات رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.
- يستمر الصراع داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. قد تبدأ جلسات استماع وارش الأسبوع المقبل، بينما يواصل ترامب تهديده بإقالة باول إذا لم يستقيل لاحقًا من منصبه كمحافظ.
- نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في فبراير/شباط بشكل أقوى من المتوقع. بلغ معدل الزيادة السنوية 1.0%، بينما شهدنا انتعاشًا شهريًا بنسبة 0.5%. يختبر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي منطقة مستوى 1.3600.
- خلال الجلسة الآسيوية، وردت إلينا بيانات متباينة من الصين. جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أفضل من المتوقع، ولكن في الوقت نفسه، كانت البيانات المتعلقة بأسعار العقارات ومبيعات التجزئة ضعيفة.
- نما الناتج المحلي الإجمالي في الصين خلال الربع الأول بنسبة 5.0% على أساس سنوي، مقابل توقعات بلغت 4.8% على أساس سنوي، والمستوى السابق البالغ 4.5% على أساس سنوي.
- في المقابل، لم تتجاوز مبيعات التجزئة 1.7% على أساس سنوي، مقابل توقعات بلغت 2.3% على أساس سنوي، والمستوى السابق البالغ 2.8% على أساس سنوي. أما الإنتاج الصناعي، فقد نما بنسبة 5.7% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 5.5% على أساس سنوي، إلا أن هذا يُعد تباطؤًا مقارنةً بنسبة 6.3% على أساس سنوي.
- وأشار مولر، من البنك المركزي الأوروبي، إلى أن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع أبريل ليس مستبعدًا، على الرغم من أن معظم أعضاء البنك يميلون إلى الإبقاء عليها. وحتى وقت قريب، كانت السوق تتوقع بنسبة 100% رفع أسعار الفائدة بحلول منتصف العام.
- وبلغ سعر البيتكوين أمس أعلى مستوى له منذ بداية فبراير، متجاوزًا مستوى 75,000 نقطة.
- أعلنت شركة TSMC عن نتائج قياسية في الربع الأول من عام 2026، حيث حققت نموًا في صافي الأرباح بنسبة 58% على أساس سنوي، ليصل إلى 18.1 مليار دولار. وبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 66.2%. أما صافي المبيعات فبلغ قرابة 36 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 40% على أساس سنوي.
- اليوم، بعد جلسة وول ستريت، ستعلن شركة نتفليكس عن نتائجها.
حقق مؤشر US500 مستويات قياسية جديدة، متجاوزاً 7000 نقطة أمس، ويشهد اليوم مستويات غير مسبوقة. المصدر: xStation5
