حصاد الأسواق: الذهب يتجاوز حاجز الـ 5000 دولار التاريخي؛ الغاز الطبيعي يشهد ارتفاعاً حاداً آخر 🚨

- نبدأ أسبوعًا جديدًا من التداول في الأسواق العالمية.
- بداية تداولات يوم الاثنين متقلبة ومثيرة للاهتمام. فقد توقف اليوم اتجاه "التخلي عن الدولار"، الذي كان واضحًا الأسبوع الماضي.
- انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.32% خلال اليوم، ويتداول حاليًا في نطاق 1.1852. في الوقت نفسه، يحافظ زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني على استقراره دون مستوى 154.500، وهو مستوى تحكم رئيسي يحدده المتوسط المتحرك الأسي لـ 100 يوم.
- في سوق الفوركس بشكل عام، يُظهر الين والدولار الكندي حاليًا أفضل أداء. بينما يهيمن الانخفاض على الفرنك السويسري والدولار الأسترالي.
- يعود ارتفاع الين إلى تصريحات رئيس الوزراء الياباني تاكايتشي، الذي حذر من أن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد المضاربات في ظل ضعف العملة والارتفاع الحاد في عوائد السندات.
- يشهد سوق المعادن النفيسة ارتفاعًا ملحوظًا. وتستمر اليوم بوضوح الاتجاهات الصعودية القوية التي شهدتها الأسابيع الأخيرة. يتداول الذهب فوق 5000 دولار للأونصة لأول مرة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.9% تقريباً خلال اليوم. في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 4.85%، لتتجاوز 107.5 دولاراً.
- يعود هذا الارتفاع الكبير في أسعار المعادن إلى عدة عوامل، منها التوجه نحو التخلي عن الدولار، والاضطرابات الجيوسياسية، والمضاربات في سوق المشتقات المالية.
- أما بالنسبة للغاز الطبيعي والنفط الخام غرب تكساس الوسيط، فبقيت اتجاهاتهما دون تغيير. وقد ارتفعت عقود الغاز الطبيعي بنسبة 5.44% نتيجة استمرار انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج في الولايات المتحدة.
- تسود معنويات متباينة في سوق الأسهم. حالياً، تتراجع عقود المؤشرات الأمريكية بنسبة تتراوح بين 0.10% و0.3%. وفي السوق الفورية، انخفضت معظم المؤشرات الصينية اليوم، حيث تراجع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.83%. وكانت الأسواق في أستراليا مغلقة بمناسبة عطلة رسمية.
- يسود التفاؤل الحذر وسط مخاوف بشأن التدخل الياباني والتهديدات الأخيرة من الرئيس الأمريكي ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا؛ إذ هدد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% إذا أبرمت اتفاقية تجارية مع الصين.
- يبدو جدول البيانات الاقتصادية الكلية اليوم خالياً نسبياً. وسيركز المستثمرون على بيانات معهد إيفو الألماني، ومبيعات التجزئة في بولندا، ونشر طلبات السلع المعمرة من الولايات المتحدة.
- يشهد سوق العملات الرقمية تحسناً بعد انخفاض سعرها إلى 86 ألف دولار يوم الأحد.
التقلبات الحالية في سوق العملات. المصدر: xStation
ملخص اليوم: ارتفاع وول ستريت وسعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي غدًا 🗽 ارتفاع أسعار النفط
ارتفاع مؤشر US100 بنسبة 0.8%📈
محاولة انتعاش أسعار الغاز الطبيعي 📈 أحوال الطقس على الساحل الشرقي للولايات المتحدة تحت المجهر
هل يعود الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة نقدية متشددة؟ 🦅 التضخم والسياسة قد يُبقيان أسعار الفائدة الأمريكية مُجمدة لفترة أطول 🔍