حصاد الأسواق: الذهب يتجاوز حاجز الـ 5000 دولار التاريخي؛ الغاز الطبيعي يشهد ارتفاعاً حاداً آخر 🚨

نبدأ أسبوعًا جديدًا من التداول في الأسواق العالمية.

بداية تداولات يوم الاثنين متقلبة ومثيرة للاهتمام. فقد توقف اليوم اتجاه "التخلي عن الدولار"، الذي كان واضحًا الأسبوع الماضي.

انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.32% خلال اليوم، ويتداول حاليًا في نطاق 1.1852. في الوقت نفسه، يحافظ زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني على استقراره دون مستوى 154.500، وهو مستوى تحكم رئيسي يحدده المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 يوم.

في سوق الفوركس بشكل عام، يُظهر الين والدولار الكندي حاليًا أفضل أداء. بينما يهيمن الانخفاض على الفرنك السويسري والدولار الأسترالي.

يعود ارتفاع الين إلى تصريحات رئيس الوزراء الياباني تاكايتشي، الذي حذر من أن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد المضاربات في ظل ضعف العملة والارتفاع الحاد في عوائد السندات.

يشهد سوق المعادن النفيسة ارتفاعًا ملحوظًا. وتستمر اليوم بوضوح الاتجاهات الصعودية القوية التي شهدتها الأسابيع الأخيرة. يتداول الذهب فوق 5000 دولار للأونصة لأول مرة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.9% تقريباً خلال اليوم. في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 4.85%، لتتجاوز 107.5 دولاراً.

يعود هذا الارتفاع الكبير في أسعار المعادن إلى عدة عوامل، منها التوجه نحو التخلي عن الدولار، والاضطرابات الجيوسياسية، والمضاربات في سوق المشتقات المالية.

أما بالنسبة للغاز الطبيعي والنفط الخام غرب تكساس الوسيط، فبقيت اتجاهاتهما دون تغيير. وقد ارتفعت عقود الغاز الطبيعي بنسبة 5.44% نتيجة استمرار انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج في الولايات المتحدة.

تسود معنويات متباينة في سوق الأسهم. حالياً، تتراجع عقود المؤشرات الأمريكية بنسبة تتراوح بين 0.10% و0.3%. وفي السوق الفورية، انخفضت معظم المؤشرات الصينية اليوم، حيث تراجع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.83%. وكانت الأسواق في أستراليا مغلقة بمناسبة عطلة رسمية.

يسود التفاؤل الحذر وسط مخاوف بشأن التدخل الياباني والتهديدات الأخيرة من الرئيس الأمريكي ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا؛ إذ هدد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% إذا أبرمت اتفاقية تجارية مع الصين.

يبدو جدول البيانات الاقتصادية الكلية اليوم خالياً نسبياً. وسيركز المستثمرون على بيانات معهد إيفو الألماني، ومبيعات التجزئة في بولندا، ونشر طلبات السلع المعمرة من الولايات المتحدة.