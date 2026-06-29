حصاد الأسواق: ما هي الخطوة التالية في مجال الذكاء الاصطناعي؟ (29/06/2026)

مع ذلك، لم يتم استيعاب رفع سعر الفائدة قبل نهاية العام بشكل كامل بعد (باحتمالية ضمنية في السوق تبلغ حوالي 87%)، ويبدو أن زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني يتحرك بثبات نحو مستوى 162.