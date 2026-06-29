حصاد الأسواق: ما هي الخطوة التالية في مجال الذكاء الاصطناعي؟ (29/06/2026)

على الرغم من التفاؤل المؤقت، مدفوعًا بالنتائج الفصلية القوية لشركة مايكرون، إلا أن غالبية شركات أشباه الموصلات وجميع شركات الحوسبة السحابية العملاقة تقريبًا أنهت الأسبوع على انخفاض.
🌏 آسيا
- بدأنا الأسبوع الجديد بانخفاض حاد في أسهم شركتي إس كيه هاينكس (-4.4%) وسامسونج (-5.7%)؛ وتمثل هاتان الشركتان ما يقارب نصف القيمة السوقية لمؤشر كوسبي (-0.9%).
- كما انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني (-1%)، متأثرًا بالأداء الضعيف لشركة كيوكسيا العملاقة (-9.4%)، أكبر شركة في البورصة اليابانية، والمتخصصة في تصنيع ذاكرة الفلاش ومحركات الأقراص الصلبة.
- في المقابل، ارتفع مؤشر هانغ سينغ الصيني (+2.6%)، مدعومًا بأسهم قطاع الرعاية الصحية التي استفادت من دوران رأس المال. وسجلت الشركات التالية مكاسب:
- مجموعة سي إس بي سي للأدوية (+10%) - منتجة للأدوية المبتكرة (مثل أدوية أمراض القلب والأوعية الدموية والأورام) والأدوية الجنيسة. إنوفنت بيولوجيكس (+7.9%) - شركة مُصنِّعة للأدوية البيولوجية المتقدمة، وخاصةً العلاجات الحديثة المضادة للسرطان والعلاجات المناعية.
- جي دي هيلث إنترناشونال (+6.9%) - أكبر منصة صيدلانية إلكترونية في الصين، تربط الصيدلية الإلكترونية بخدمات التطبيب عن بُعد والاستشارات الطبية.
- سينو بيوفارماسوتيكال (+6.8%) - مجموعة طبية ضخمة ومتنوعة تُغطي سلسلة التوريد بأكملها، من البحث والتطوير المتقدم إلى توزيع الأدوية.
الجيوسياسة 🌍
- هيمنت قضايا الصراع الأمريكي الإيراني على عناوين الأخبار خلال عطلة نهاية الأسبوع. ففي يوم الأحد، اتهم الرئيس ترامب إيران بانتهاك الاتفاق الإطاري، وقصف مستودعات صواريخ إيرانية وطائرات مسيرة ونقاط رادار حول مضيق هرمز.
- أطلقت طهران صواريخ وطائرات مسيرة على قاعدة علي السالم في الكويت وقاعدة الأسطول الخامس في البحرين، وهددت بوقف المفاوضات تمامًا.
- مع ذلك، من المقرر أن يعود الطرفان إلى المفاوضات يوم الثلاثاء، مما يدعم تحسناً طفيفاً في المعنويات وارتفاعاً بنسبة 0.7% في العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500.
🛢️ السلع الأساسية
لا تزال أسعار النفط الخام عند أدنى مستوياتها منذ اندلاع الحرب.
- يبلغ سعر خام برنت حالياً حوالي 72 دولاراً للبرميل.
- ويقل سعر خام غرب تكساس الوسيط قليلاً عن 70 دولاراً.
تشهد أسعار الغاز أيضاً اتجاهاً تنازلياً:
- يتراوح سعر الغاز الطبيعي حول 3.29 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
- يبلغ سعر ميغاواط ساعة من الغاز الطبيعي ما يزيد قليلاً عن 41 دولاراً.
- ولا تزال أسعار المعادن النفيسة عند مستويات قريبة من أدنى مستوياتها الأخيرة.
يبلغ سعر أونصة الذهب حالياً أقل بقليل من 4060 دولاراً، بينما يبلغ سعر الفضة 59 دولاراً. ويمثل هذا انخفاضاً بنسبة 25% و50% على التوالي، مقارنةً بأعلى مستوياتها المحلية التي سُجلت قبل بضعة أشهر فقط.
📈 بيانات الاقتصاد الكلي
اليابان
- تجاوزت مبيعات التجزئة في مايو التوقعات، مسجلةً نموًا متسارعًا إلى مستوى لم تشهده منذ نوفمبر 2023. وقد يُشكل تعزيز الاستهلاك المحلي، في ظل استمرار ضغوط الأسعار المرتفعة وضعف الين، دافعًا قويًا لمزيد من تشديد السياسة النقدية من قبل بنك اليابان.
- مع ذلك، لم يتم استيعاب رفع سعر الفائدة قبل نهاية العام بشكل كامل بعد (باحتمالية ضمنية في السوق تبلغ حوالي 87%)، ويبدو أن زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني يتحرك بثبات نحو مستوى 162.
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