أرباحاً نصفية لـ 71 بنكاً وشركة مدرجة يصل 109 مليارات درهم

كشفت النتائج المالية لـ71 بنكاً وشركة مدرجة في أسواق المال الإماراتية عن تحقيق صافي أرباح إجمالية بلغت نحو 108.90 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، مقارنة مع نحو 78.92 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025، بنمو 37.97%، بدعم الأداء القوي للقطاع المصرفي، إلى جانب النمو اللافت في أرباح عدد من الشركات المدرجة.

الجدير بالذكر أنه تصدّر بنك الإمارات دبي الوطني قائمة المؤسسات المصرفية الأكثر ربحية خلال النصف الأول من 2026، بعدما سجل صافي أرباح 12.9 مليار درهم، مقارنة مع 12.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025، بنمو 3.2%.

هذا وجاء بنك أبوظبي الأول في المرتبة الثانية، بعدما حقق أرباحاً 10.73 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 1% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي كما سجل بنك أبوظبي التجاري أرباحاً بلغت 6.737 مليار درهم، مقارنة مع 5.03 مليار درهم في النصف الأول من 2025، بنمو 34%، وبلغت أرباح البنوك الثلاثة مجتمعة نحو 30.37 مليار درهم وحقق بنك المشرق صافي ربح بعد الضريبة 4.05 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، مقارنة مع 3.47 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 17% في حين سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أرباحاً بعد الضريبة بقيمة 3.8 مليار درهم، مقارنة مع 3.5 مليار درهم في النصف الأول 2025، بزيادة 8%.

من جانب أخر حقق مصرف دبي الإسلامي صافي أرباح 3.736 مليار درهم، مقارنة مع 3.730 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 0.16%. وسجل بنك دبي التجاري أرباحاً بقيمة 1.716 مليار درهم، مقارنة مع 1.695 مليار درهم في النصف الأول 2025، بنمو 1.24%. وحقق بنك رأس الخيمة الوطني أرباحاً بلغت 1.71 مليار درهم، مقارنة مع نحو 1.37 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع بلغ 24.7%.

على مستوى الشركات، تصدّرت «العالمية القابضة» قائمة المؤسسات الأعلى ربحية خارج القطاع المصرفي، بعدما سجلت صافي أرباح 26.2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 195%، مقارنة مع 8.9 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2025، تلتها مجموعة «تو بوينت زيرو» بعدما سجلت صافي أرباح 7.72 مليار درهم خلال النصف الأول 2026، مقارنة مع 742.3 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2025، بنمو 938%.

جاءت الدار العقارية ضمن أكبر الشركات العقارية تحقيقاً للأرباح، بعدما سجلت أرباحاً 4.9 مليار درهم خلال النصف الأول 2026، مقارنة مع 4.8 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 18%.وسجلت أدنوك للحفر صافي أرباح 2.59 مليار درهم، مقارنة مع 2.54 مليار درهم خلال النصف الأول 2025، بزيادة 2%.

كما حققت مدن القابضة أرباحاً بقيمة 2.2 مليار درهم، مقارنة مع 2.11 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 3%، وسجلت «أدنوك للتوزيع» صافي أرباح بلغ 2.084 مليار درهم، بنمو 59%، مقارنة مع 1.313 مليار درهم.وسجلت فيرتغلوب صافي أرباح 1.726 مليار درهم خلال النصف الأول 2026، مقارنة مع 564.09 مليون درهم في النصف الأول من 2025، بقفزة 206%.

شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» حققت صافي أرباح 1.63 مليار درهم خلال النصف الأول 2026، مقارنة مع 1.45 مليار درهم في النصف الأول 2025، بنمو 12.6% وحققت «إن إم دي سي جروب» صافي أرباح 1.60 مليار درهم، مقارنة مع 1.75 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 8.5%. وسجلت مجموعة تيكوم أرباحاً قدرها 805 ملايين درهم خلال النصف الأول 2026، مقارنة مع 737.42 مليون درهم في الفترة نفسها 2025، بنمو 9%. وسجلت أمريكانا للمطاعم أرباحاً 539.12 مليون درهم، مقارنة مع 335.80 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 60.54%.

تاكسي دبي من جانبها سجلت صافي أرباح بلغ 61.1 مليون درهم خلال النصف الأول 2026، مقارنة مع 189 مليون درهم خلال الفترة نفسها 2025 وحققت «إمباور» أرباحاً صافية 468 مليون درهم، بنمو 16.2%، مقارنة مع 403 ملايين درهم، فيما بلغت أرباح مجموعة طيران أبوظبي 421 مليون درهم، بنمو 6.8%، مقابل 394 مليون درهم وسجلت «سالك» صافي ربح 704 ملايين درهم، بتراجع 8.7%، مقارنة مع 770.85 مليون درهم.