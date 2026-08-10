  
١٥:٤٧ · ١٠ أغسطس ٢٠٢٦

أرباح معادن السعودية تقفز 13% بالربع الثاني إلى 2.18 مليار ريال

Dorsaf Gaidi
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Content Specialist

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" أن صافي الربح العائد لمساهمي المصدر بلغ 2.17 مليار ريال في الربع الثاني 2026، مقابل 1.92 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق 2025 % بارتفاع 13.1 جاء ذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 (6 أشهر).

الجدير بالذكر أنه بلغ الربح التشغيلي 2.36 مليار ريال بنهاية الربع الثاني ، مقابل 2.55 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق 2025 بارتفاع 7.7 %أما صافي الربح العائد لمساهمي المصدر خلال الفترة الحالية بلغ 3.81 مليار ريال مقابل 3.47 مليار ريال في الفترة المماثلة في العام الماضي بارتفاع 9.7%.

فيما بلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.98 ريال، مقابل 0.91 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق ووفق الشركة ارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي بمقدار 253 مليون ريال (13%) مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق. بالرغم من انخفاض إجمالي الربح بنسبة 4%، ساهم تنوع محفظة أعمال الشركة في الحد من أثر التحديات التي واجهت النشاط الرئيسي في وحدة أعمال الفوسفات، ودعم متانة الأداء الربحي بشكل عام.

Dorsaf Gaidi

Content Specialist

Dorsaf Gaidi is a Content Specialist at XTB UAE and an Economic Content Creator specializing in financial markets and macroeconomic developments across the MENA region. She holds a Master’s degree in Media and Communication Sciences and is certified by the Dubai Content Creators Program

With a background in broadcast journalism and digital media strategy, Dorsaf simplifies complex financial topics—such as cryptocurrencies, monetary policy, and global market trends—through clear, data-driven content. 

At XTB, she develops impactful financial materials and presents social media videos about the economy and markets, delivering engaging insights tailored to modern investors.

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