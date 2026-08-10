أرباح معادن السعودية تقفز 13% بالربع الثاني إلى 2.18 مليار ريال

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" أن صافي الربح العائد لمساهمي المصدر بلغ 2.17 مليار ريال في الربع الثاني 2026، مقابل 1.92 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق 2025 % بارتفاع 13.1 جاء ذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 (6 أشهر).
الجدير بالذكر أنه بلغ الربح التشغيلي 2.36 مليار ريال بنهاية الربع الثاني ، مقابل 2.55 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق 2025 بارتفاع 7.7 %أما صافي الربح العائد لمساهمي المصدر خلال الفترة الحالية بلغ 3.81 مليار ريال مقابل 3.47 مليار ريال في الفترة المماثلة في العام الماضي بارتفاع 9.7%.
فيما بلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.98 ريال، مقابل 0.91 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق ووفق الشركة ارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي بمقدار 253 مليون ريال (13%) مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق. بالرغم من انخفاض إجمالي الربح بنسبة 4%، ساهم تنوع محفظة أعمال الشركة في الحد من أثر التحديات التي واجهت النشاط الرئيسي في وحدة أعمال الفوسفات، ودعم متانة الأداء الربحي بشكل عام.
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