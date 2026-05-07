حصاد الأسواق: محادثات السلام الأمريكية الإيرانية في ظل إنذار ترامب

اختتمت جلسة وول ستريت أمس على ارتفاع ملحوظ. وقد دعمت التقارير الواردة من منطقة الخليج بشأن اتفاق إطاري محتمل، بالإضافة إلى موسم إعلان أرباح الشركات الجاري، نتائج الأرباح. ونتيجة لذلك، أغلقت المؤشرات الأمريكية الرئيسية عند مستويات قياسية. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 1.5%، وحقق مؤشر ناسداك مكاسب بنحو 2%، بينما أنهى مؤشر داو جونز الجلسة مرتفعًا بنسبة 1.2%.

لا يزال الوضع المحيط بإيران محور اهتمام الأسواق العالمية. ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، يعمل ممثلون إيرانيون وأمريكيون، بمشاركة وسطاء، على مذكرة موجزة من 14 بندًا يمكن أن تشكل أساسًا لاتفاق محتمل يهدف إلى إنهاء الصراع. ومن المتوقع أن ترد طهران على مقترح السلام الأمريكي يوم الخميس، عبر قنوات الوساطة التي تشمل باكستان.

وقد لاقت التوقعات المتزايدة بخفض محتمل للتصعيد استحسان المستثمرين. واستجابةً لإشارات التوصل إلى اتفاق محتمل، انخفضت أسعار النفط إلى حوالي 100 دولار أمريكي للبرميل. تُسعّر الأسواق بشكل متزايد سيناريو انخفاض المخاطر الجيوسياسية وتحسن الاستقرار الإقليمي.

في الوقت نفسه، يُقال إن مستشاري دونالد ترامب يشعرون بقلق متزايد حيال التداعيات السياسية لنزاع مطوّل مع إيران، لا سيما قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وفي ظل ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة. ويتزايد داخل الإدارة الأمريكية الاعتقاد بأن التصعيد قد يؤثر سلبًا على دعم الجمهوريين، إذ يشعر الناخبون بضغط متزايد نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة.

مع ذلك، يُصرّ ترامب على موقفه المتشدد تجاه طهران. وقد وجّه الرئيس إنذارًا نهائيًا، محذرًا من أن عدم قبول الاتفاق المقترح سيؤدي إلى تصعيد القصف. كما أكد مجددًا أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

ووفقًا لأحدث تقارير موقع أكسيوس، لا يزال هناك احتمال أن يستأنف ترامب العمليات العسكرية قبل رحلته المرتقبة إلى الصين.

كما بدأت الأسواق الآسيوية الجلسة بمعنويات مرتفعة، حيث زاد المستثمرون بشكل واضح من إقبالهم على المخاطرة، مدفوعين بآمال التوصل إلى وقف إطلاق النار حول إيران وتجنب الاضطرابات في مضيق هرمز. ويدعم هذا التحسن المعنوي أسواق الأسهم واستقرار قطاع الطاقة.

برز مؤشر نيكاي 225 الياباني كأكثر المؤشرات ارتفاعًا، إذ قفز بأكثر من 6% بعد عودته من عطلة الأسبوع الذهبي، مسجلًا مستوى قياسيًا تجاوز 63,000 نقطة. وشهدت أسواق العملات في المنطقة مكاسب قوية أيضًا، حيث ارتفع مؤشر هانغ سينغ بأكثر من 1.3%، بينما حقق مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي مكاسب بأكثر من 1%. كما سجل مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي ارتفاعًا.

وقد تدخلت اليابان مجددًا في سوق العملات، حيث صرح نائب وزير المالية أتسوكي ميمورا بأن السلطات تراقب الين عن كثب، وأنها على أهبة الاستعداد للرد على أي تحركات مفرطة في العملة. ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن فعالية أي تدخل قد تكون محدودة، نظرًا لاستمرار الصراع الإيراني في دعم الدولار الأمريكي، وزيادة الضغط على الين من خلال ارتفاع أسعار الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر محضر اجتماع بنك اليابان لشهر مارس/آذار موقفًا متشددًا بشكل متزايد. أشار صناع السياسات إلى استعدادهم لرفع أسعار الفائدة مجدداً إذا ما سار الاقتصاد ومعدل التضخم وفقاً للتوقعات، مع التأكيد على أن الأسعار الحالية لا تزال منخفضة نسبياً في ظل الضغوط التضخمية المستمرة.

ومع ذلك، جاءت بيانات التجارة الأسترالية مخالفةً للتفاؤل السائد في الأسواق العالمية. فقد سجلت البلاد أول عجز تجاري لها منذ أواخر عام 2017، بلغ 1.8 مليار دولار أسترالي في مارس/آذار.

ويستمر التفاؤل في أسواق المعادن النفيسة. فقد ارتفع سعر الذهب بنحو 0.4%، متداولاً فوق 4700 دولار أمريكي للأونصة، بينما يتفوق أداء الفضة بارتفاع يقارب 1.5%.