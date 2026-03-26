حصاد الأسواق: انخفاض مؤشرات سوق الأسهم مع ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار مجدداً (26.03.2026)

- تراجعت معنويات سوق الأسهم، بينما عاد سعر النفط إلى حوالي 98 دولارًا، إذ يبدو أن الأسواق تُسعّر احتمالية أقل لوقف إطلاق النار على المدى القريب في الشرق الأوسط عقب تصريحات القيادة العسكرية الإيرانية أمس. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر US100 بنسبة 0.3%، وبعد جلسة ضعيفة في آسيا، من المرجح أن تفتتح المؤشرات الأوروبية على انخفاض.
- سينصبّ التركيز الاقتصادي الكلي اليوم على بيانات سوق العمل الأمريكية (طلبات إعانة البطالة الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش) بالإضافة إلى كلمتي عضوي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران وليزا كوك. وانخفض سعر الذهب بنحو 1.5%، بينما تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.158 وسط قوة الدولار الأمريكي وارتفاع العائدات؛ وارتفعت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من 3 نقاط أساسية لتتجاوز 4.36%.
- وأكد جيش الدفاع الإسرائيلي شنّ موجة جديدة من الهجمات على أهداف في إيران، بينما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هدف العملية العسكرية هو تحييد قدرات القيادة الإيرانية بشكل كامل.
- صرح الرئيس التنفيذي لشركة إكسون، أمان، بأن أسواق الطاقة تمر بمراحل اضطراب مبكرة. وتعمل إكسون على زيادة إنتاجها إلى أقصى حد لدعم الأسواق، ساعيةً إلى مضاعفة الإنتاج من حقول النفط الصخري الأمريكية. ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، ستفرض خدمة البريد الأمريكية رسومًا إضافية بنسبة 8% على الشحنات لتعويض ارتفاع تكاليف وقود الطائرات.
- وقالت السيناتور إليزابيث وارن إنها تريد تجميد تراخيص تصدير شركة إنفيديا "إلى أن تأخذ الشركة مخاوفنا المتعلقة بالأمن القومي على محمل الجد". ووفقًا لموقع أكسيوس، يحث الاقتصاديون والمستثمرون واشنطن على سنّ لوائح سلامة استجابةً لفقدان الوظائف الناجم عن الذكاء الاصطناعي.
- ووفقًا لمصادر غربية نقلتها صحيفة فايننشال تايمز، تُزوّد روسيا إيران بطائرات مسيّرة؛ وتشير التقديرات إلى أن عائداتها النفطية قد تضاعفت ثلاث مرات منذ بداية الصراع في الشرق الأوسط. وصرح دونالد ترامب بأن غارات قاذفات بي-2 منعت إيران من الحصول على سلاح نووي.
مؤشر الولايات المتحدة 100 (الإطار الزمني D1)
