حصاد الأسواق: نتائج قياسية لشركات التكنولوجيا الكبرى مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والاحتياطي الفيدرالي لا يُقدم مفاجآت

انتهت جلسة وول ستريت أمس بأجواء متباينة وحذرة، حيث استعد المستثمرون قبل إعلان أرباح أكبر شركات التكنولوجيا السبع الكبرى ( Mag7 ) بعد إغلاق السوق. سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفاضًا طفيفًا، بينما ارتفع مؤشر ناسداك ارتفاعًا طفيفًا، في حين انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.6% تقريبًا.

توقعت أسواق الخيارات تحركات كبيرة للغاية بعد إعلان أرباح شركات ألفابت ومايكروسوفت وميتا، مما قد يعني تقلبات في القيمة السوقية الإجمالية تصل إلى تريليون دولار، مدفوعة بتوقعات تقلبات عالية في نتائج الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وتركز الاهتمام على نمو منصة Azure في مايكروسوفت، وإنفاق ميتا على الذكاء الاصطناعي، وما إذا كانت جوجل قادرة على الحفاظ على زخمها في مجال البحث مع تسريع توسعها في الحوسبة السحابية.

حققت ألفابت نتائج قوية، حيث لعب الذكاء الاصطناعي وجوجل كلاود دورًا محوريًا مع تزايد دور الحوسبة السحابية في تحسين أداء المجموعة. وأعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 109.9 مليار دولار وتحسنًا ملحوظًا في الأرباح التشغيلية، مما يؤكد أن استثمارات الذكاء الاصطناعي تُترجم إلى كفاءة وأرباح أقوى.

حققت مايكروسوفت نتائج قوية للغاية، مدعومة بربحية عالية وتدفقات نقدية قوية، مما ساهم في تخفيف المخاوف السابقة بشأن زخم نمو الحوسبة السحابية والإنفاق المتعلق بالذكاء الاصطناعي. وأكدت الشركة مجددًا قدرتها على توسيع نطاق Azure مع الحفاظ على قوة أرباح إجمالية عالية.

أعلنت أمازون عن نتائج قوية مدفوعة بنمو التجارة الإلكترونية وخدمات AWS السحابية والإعلانات، إلا أن رد فعل السوق ظل حذرًا بسبب التوقعات المستقبلية المتحفظة وارتفاع التكاليف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي واستثمارات البنية التحتية، والتي طغت على الأرقام الرئيسية القوية.

حققت ميتا أرباحًا قوية، حيث ظل الطلب على الإعلانات المحرك الرئيسي للنمو إلى جانب تحسين كفاءة المنصة والدور المتزايد للاستثمارات والأدوات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من تجاوزها التوقعات، كان رد فعل السوق ضعيفًا حيث ركز المستثمرون بشكل أكبر على ارتفاع تكاليف توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، مؤكدًا موقفًا حذرًا للسياسة النقدية وعدم وجود ضغوط فورية لبدء التيسير. كما أبرز الاجتماع تباينًا متزايدًا بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، مما يشير إلى عدم وجود إجماع واضح على مسار السياسة المستقبلية ونظرة مستقبلية تعتمد بشكل أكبر على البيانات. أشار جيروم باول أيضًا إلى أنه بعد انتهاء ولايته كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، سيبقى في منصبه كمحافظ، لضمان استمرارية العمل ولكن بدور أقل بروزًا.

صرح دونالد ترامب بأن الوقت مناسب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، مُبررًا ذلك بأن الظروف الاقتصادية وضغوط التكاليف تُبرر التيسير النقدي، منتقدًا في الوقت نفسه البنك المركزي لتشدده المفرط.

كما صرح بأنه لن يرفع الحصار البحري المفروض على المنطقة ما لم توافق إيران على اتفاق نووي، مُحافظًا على ضغط اقتصادي وعسكري قوي، وربط أي خفض للتصعيد بتقديم تنازلات من طهران. وفي الوقت نفسه، اقترح تشكيل تحالف دولي يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة.

نتيجة لتعثر محادثات السلام وعدم إحراز أي تقدم في المفاوضات، ارتفع سعر خام برنت إلى أكثر من 110 دولارات للبرميل.

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني تعافيًا غير متوازن، حيث ظل الطلب الخارجي المحرك الرئيسي للنمو، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الخاص إلى 52.2، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2020، بينما بقي مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي أعلى بقليل من 50. ومع ذلك، لا يزال الطلب المحلي ضعيفًا، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 49.4، مما يشير إلى انكماش ويؤكد الاعتماد على الصادرات بدلًا من الاستهلاك المحلي.

أما بيانات اليابان لشهر مارس، فقد رسمت صورة متباينة، حيث انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5% على أساس شهري مقابل توقعات بزيادة قدرها 1%، في حين فاجأت مبيعات التجزئة الجميع بارتفاعها بنسبة 1.7% على أساس سنوي، مما يدل على قوة الطلب الاستهلاكي رغم ضعف قطاع التصنيع.