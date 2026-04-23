حصاد الأسواق: وقف إطلاق النار يعزز مكاسب وول ستريت، لكن حالة عدم اليقين السياسي لا تزال قائمة

اختتمت جلسة وول ستريت أمس على ارتفاع ملحوظ، حيث سجلت المؤشرات الأمريكية الرئيسية مكاسب قوية. وكان الدافع الرئيسي لهذا الارتفاع هو إعلان الرئيس ترامب عن وقف إطلاق النار قبيل بدء المحادثات مع إيران. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1%، وزاد مؤشر ناسداك بأكثر من 1.6%، بينما تقدم مؤشر داو جونز بنسبة 0.8%.

ووفقًا لتقارير نقلاً عن مصادر في البيت الأبيض، لم يحدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدولًا زمنيًا محددًا لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران. ويشير غياب الموعد النهائي إلى محاولة للحفاظ على المرونة ومنح المفاوضات مزيدًا من الوقت، مع تسليط الضوء في الوقت نفسه على حالة عدم اليقين بشأن استدامة الهدنة.

أشار ترامب إلى أن المحادثات مع إيران قد تبدأ يوم الجمعة ، وذلك رهناً بتقدم الوساطة واستيفاء الشروط المسبقة. وتشير المؤشرات إلى إمكانية استئناف الحوار خلال 36 إلى 72 ساعة، إلا أن الوضع لا يزال غامضًا في ظل استمرار الخلافات الرئيسية.

ويقول مسؤولون إيرانيون إن العقبات الرئيسية أمام المفاوضات تتمثل في الانتهاكات المزعومة للالتزامات والعقوبات والتهديدات. كما يؤكدون أن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون ذا جدوى إلا برفع القيود.

في أعقاب تصاعد التوترات مؤخرًا، ارتفع سعر خام برنت واستقر عند حوالي 97 دولارًا للبرميل.

خفضت ألمانيا توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 بشكل حاد من حوالي 1% إلى 0.5%، مُشيرةً إلى تأثير الصراع الإيراني. وتؤدي التوترات الجيوسياسية المتصاعدة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما يُثقل كاهل الاقتصاد، في حين يُؤدي ضعف الصادرات وارتفاع التضخم إلى إبطاء التعافي.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي في اليابان إلى 54.9 نقطة في أبريل ، متجاوزًا التوقعات والقراءة السابقة بكثير، مما يُشير إلى أقوى توسع في القطاع منذ فترة طويلة. وقد كان النمو مدفوعًا بالطلبات الجديدة والإنتاج، مما يُشير إلى تحسن الأوضاع الصناعية.

كما تحسن مؤشر مديري المشتريات الأولي في أستراليا ، حيث ارتفع إلى 50.1 نقطة من 46.6 نقطة، مما يُشير إلى عودة التوسع الطفيف في القطاع الخاص بعد الانكماش. وقد قاد قطاع الخدمات هذا الانتعاش بشكل رئيسي، بينما تجاوز قطاع التصنيع أيضًا عتبة 50 نقطة.

في سوق الصرف الأجنبي، يواصل الدولار الأمريكي تعزيز قيمته مقابل معظم العملات الرئيسية.

لا تزال الأسهم الآسيوية تحت ضغط نتيجة التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، مما يزيد من النفور من المخاطرة.

كما يسود الركود في أسواق المعادن النفيسة، حيث انخفض سعر الذهب بنحو 0.7% ليختبر مستوى 4700 دولار للأونصة، بينما تراجع سعر الفضة بأكثر من 2.5%، ليصل إلى ما دون 76 دولارًا للأونصة.

ويمتد هذا الركود إلى العملات الرقمية، حيث انخفض سعر البيتكوين انخفاضًا طفيفًا، بينما تراجع سعر الإيثيريوم بأكثر من 2%.