حصاد الأسواق: سلسلة من القرارات من الاحتياطي الفيدرالي وبنك كندا، بالإضافة إلى أرباح الربع الأول لشركات مجموعة ماج 7⚡ (29.04.2026)

الجغرافيا السياسية والصراع في الشرق الأوسط
- ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس ترامب أصدر تعليماته لمستشاريه بالاستعداد لحصار مطوّل وغير محدد المدة للموانئ الإيرانية. وجاء هذا القرار عقب اجتماع غرفة العمليات يوم الاثنين، حيث رأى ترامب أن استئناف حملة القصف أو الانسحاب من الصراع ينطويان على مخاطر أكبر من مواصلة الضغط الاقتصادي. ولا يزال مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، مغلقًا.
- لا تزال الجهود الدبلوماسية متعثرة. فقبل يومين، أعلنت إيران أنها لن تناقش برنامجها النووي في ظل الظروف الراهنة. وتطالب طهران بتعويضات، وتخفيف العقوبات، وفرض شكل من أشكال السيطرة على مضيق هرمز، بينما تصر واشنطن على تفكيك البرنامج النووي الإيراني. وصرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأن الحصار "يؤثر بشكل واضح" على إيران، التي تواجه صعوبة في تخزين نفطها غير المباع.
التوقعات الاقتصادية
- لا يزال موسم إعلان أرباح الشركات الأمريكية قويًا، حيث تجاوزت أرباح أكثر من 80% من الشركات التوقعات، مع نمو أرباح الربع الأول بنحو 16%. ومع ذلك، يحتاج السوق إلى محفزات جديدة للدفع نحو الارتفاع. أي مؤشرات على ارتفاع التكاليف قد تُثير ردة فعل سلبية، لا سيما بالنسبة للشركات العملاقة التي تُشكل ثقلًا كبيرًا في المؤشرات. ويشهد اليوم صدور تقارير أرباح مجموعة السبع الكبرى.
- لا تُبشر البنوك المركزية بأي تحولات نحو سياسات نقدية أكثر تيسيرًا. فليس لدى البنك المركزي الأوروبي ولا بنك إنجلترا مجال للتخفيف من حدة السياسة النقدية في ظل استمرار التضخم الناجم عن أزمة الطاقة. كما لا يُخطط الاحتياطي الفيدرالي لأي تغييرات، إذ يعاود التضخم الارتفاع. ويشهد مساء اليوم قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (من المتوقع أن تُبقي أسعار الفائدة عند 3.50-3.75%) وقرار بنك كندا (من المتوقع أن تُبقيها عند 2.25%).
- خفّض المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR) توقعاته للنمو في المملكة المتحدة، محذرًا من أن الحرب الإيرانية ستُبقي التضخم فوق المستوى المستهدف حتى عام 2028. كما خفّضت كندا توقعاتها للنمو، مسجلةً عجزًا أقل من المتوقع في بيانها الربيعي.
النفط والسلع
- يواصل النفط ارتفاعه لعدة أيام. وقد يجذب تجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط مستوى 100 دولار زخمًا إضافيًا من الاستراتيجيات الخوارزمية واستراتيجيات تتبع الاتجاهات.
- تؤكد بيانات معهد البترول الأمريكي (API) تضييق الإمدادات الفعلية - فقد انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 1.79 مليون برميل (للأسبوع الثاني على التوالي)، والبنزين بمقدار 8.47 مليون برميل، والمشتقات النفطية بمقدار 2.60 مليون برميل. وهذا دليل على أن إغلاق مضيق هرمز يُترجم إلى نقص فعلي في الإمدادات، وليس مجرد تقلبات في السوق.
- ضاعفت الصين حصصها من صادرات الوقود لشهر مايو إلى 500 ألف طن متري، لكن الكميات لا تزال ضئيلة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. تتعامل بكين مع صادرات الوقود كأداة استراتيجية، حيث تحدد مركزياً الكميات والدول المستهدفة. أما بالنسبة للاقتصادات الآسيوية الأصغر، فالتحسن طفيف، إذ لا تزال أسواق الديزل ووقود الطائرات في المنطقة تعاني من شحّ السيولة.
- كان الغاز الطبيعي من بين السلع القليلة التي انخفضت أسعارها بنسبة 0.30%. وارتفع الذهب بشكل طفيف بنسبة 0.10%، بينما ارتفعت الفضة بشكل أكبر بنسبة 0.90%.
الجلسة الآسيوية
- أُغلقت الأسواق اليابانية بمناسبة يوم شووا، مما أدى إلى انخفاض كبير في السيولة الإقليمية وتوقف تداول سندات الخزانة الأمريكية النقدية خلال الجلسة الآسيوية.
- سجلت المؤشرات الآسيوية مكاسب معتدلة، حيث ارتفع مؤشر CHN.cash الصيني بنسبة 1.05%، ومؤشر JP225 الياباني (العقود الآجلة) بنسبة 0.73%. أما العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية في تداولات ما قبل افتتاح السوق، فقد ارتفعت بنسبة 0.35% لمؤشر US100 و0.17% لمؤشر US500، مما يعكس التفاؤل بشأن الأرباح ولكن في ظل غياب محفزات جديدة للارتفاع.
العملات
- ارتفع الدولار الأمريكي خلال جلسة التداول الآسيوية، مدعومًا بتقارير عن تمديد الحصار على إيران. وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الزلوتي البولندي 3.6296-3.6309، بينما ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الزلوتي البولندي 4.2476-4.2493. وظل مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) ثابتًا تقريبًا عند 98.55 (+0.01%).
- كان الدولار الأسترالي والنيوزيلندي أضعف عملتين خلال اليوم (انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4%، والدولار الأسترالي بنسبة 0.3%). وتراجع الدولار الأسترالي رغم بيانات التضخم المتشددة، حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلكين للربع الأول 4.1% على أساس سنوي (متوافقًا مع التوقعات)، إلا أن المتوسط الأساسي المعدل عند 3.5% على أساس سنوي كان أضعف قليلًا على أساس ربع سنوي (0.8% مقابل 0.9% متوقعة). وتشير توقعات الأسواق حاليًا إلى احتمال بنسبة 75% لرفع بنك الاحتياطي الأسترالي لسعر الفائدة في 5 مايو (مقارنةً بنسبة 85% قبل صدور البيانات). حذّر وزير الخزانة الأسترالي، تشالمرز، من أن التضخم سيبلغ ذروته عند مستويات أعلى مما كان متوقعًا سابقًا.
- كما انخفضت قيمة كل من الفورنت المجري (-0.3%) والراند الجنوب أفريقي (-0.3%) والكرونة السويدية (-0.2%). بينما حافظ الين الياباني على استقراره النسبي، حيث أكد المحللون أن "بنك اليابان لا يستطيع إنقاذ الين". وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 159.67-159.68.
- حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المركزي للدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني عند 6.8608 (مقابل تقديرات السوق البالغة 6.8347)، مما يشير إلى استمرار إدارة ضعف اليوان. وتقوم الشركات الصينية بتثبيت أسعار الصرف استعدادًا لموسم توزيعات أرباح قياسي بقيمة 70 مليار دولار.
- انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بشكل طفيف (-0.07%) إلى 1.17028-1.17037، بينما بقي سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي دون تغيير يُذكر (-0.02%) عند 1.35086-1.35096.
أرباح الشركات الأوروبية
- حقق بنك يو بي إس نتائج باهرة في الربع الأول من العام، حيث بلغ صافي دخله 3.04 مليار دولار أمريكي (بزيادة 80% على أساس سنوي)، متجاوزًا بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 2.42 مليار دولار أمريكي. وبلغت قيمة الأصول الجديدة في إدارة الثروات 37.4 مليار دولار أمريكي (مقابل توقعات بلغت 24.9 مليار دولار أمريكي). وأعلن البنك عن خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي للربع الثاني، وأعرب عن ثقته في تحقيق أهدافه لعام 2026، مشيرًا إلى أن الأسواق لا تزال تتمتع بالمرونة في ظل ترقب التوصل إلى حل دبلوماسي في الشرق الأوسط.
- كما تجاوز بنك سانتاندير التوقعات، حيث بلغ صافي دخله 5.46 مليار يورو (مقابل توقعات بلغت 4.97 مليار يورو)، وصافي دخل الفوائد 11.02 مليار يورو. أما دويتشه بنك، فقد سجل إيرادات بلغت 8.67 مليار يورو (مقابل توقعات بلغت 8.55 مليار يورو)، وصافي دخل بلغ 1.91 مليار يورو (بزيادة 7.7% على أساس سنوي).
- أعلنت مرسيدس-بنز عن مبيعات بلغت 31.60 مليار يورو (أقل بقليل من التقديرات البالغة 31.8 مليار يورو)، بينما بلغ الربح التشغيلي المعدل 1.77 مليار يورو، متجاوزًا التوقعات بشكل ملحوظ (1.6 مليار يورو). وبلغ هامش الربح التشغيلي في قطاع سيارات الركاب 4.1% مقابل 3.17% متوقعة. وأكدت الشركة توقعاتها لعام 2026.
أهم نتائج الأرباح اليوم - ذروة الموسم
- يُعدّ اليوم من أهم أيام موسم إعلان الأرباح. قبل افتتاح السوق الأمريكية، ستنشر شركات AbbVie وADP وTotalEnergies تقاريرها. إلا أن الإثارة الحقيقية تبدأ بعد إغلاق السوق الأمريكية.
- ستعلن أربع شركات من "السبع الكبرى" عن نتائجها بعد إغلاق السوق: مايكروسوفت، وMeta Platforms (فيسبوك)، وأمازون، وألفابت (جوجل). تتمتع هذه الشركات بثقل كبير في مؤشري S&P 500 وناسداك، وقد تُحدد نتائجها اتجاه السوق خلال الأيام القادمة. يتوقع المستثمرون ليس فقط تجاوز التوقعات، بل أيضاً أدلة ملموسة على تحقيق الربحية من الذكاء الاصطناعي، ونمو قطاع الحوسبة السحابية، واستدامة الربحية. أي خيبة أمل قد تؤدي إلى انخفاض المؤشرات بشكل عام.
- بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا العملاقة، ستعلن شركات كوالكوم وفورد موتور وكارفانا أيضاً عن نتائجها بعد إغلاق السوق. ستقدم شركة كوالكوم تحليلاً معمقاً لسوق أشباه الموصلات والطلب على رقائق الهواتف المحمولة، بينما ستسلط شركة فورد الضوء على تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام على قطاع السيارات.
- في أوروبا، أعلنت شركات أسترازينيكا وأديداس وتوتال إنيرجيز عن نتائجها قبل افتتاح السوق، في حين تُهيئ نتائج شركات يو بي إس ودويتشه بنك وسانتاندير ومرسيدس بنز (المذكورة أعلاه) الأجواء لجلسة التداول الصباحية. ويحمل الغد موجة أخرى من التقارير الهامة، بما في ذلك تقارير شركات آبل وماستركارد وإيلي ليلي وكاتربيلر وفولكس فاجن.
العملات الرقمية
- ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 1.13%، ليتداول عند حوالي 77,109-77,311 دولاراً أمريكياً. وتستفيد العملة الرقمية من الإقبال العام على المخاطرة الذي يحفزه موسم إعلان الأرباح، على الرغم من أنها لا تزال حساسة لأي تدهور في الأوضاع الجيوسياسية.
ما يُتوقع من جلسة اليوم
- أبرز أحداث اليوم هي قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة (الساعة 8:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا) وقرار بنك كندا (الساعة 3:45 مساءً بتوقيت وسط أوروبا). من المتوقع في كلتا الحالتين أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير، لكن المؤتمرات الصحفية (باول الساعة 8:30 مساءً، وبنك كندا الساعة 4:30 مساءً) قد تُقدّم توجيهات بشأن مسار السياسة النقدية المستقبلية في ظل التضخم المرتفع الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة.
- ستُقدّم بيانات طلبات السلع المعمرة الأمريكية، وتصاريح البناء، وبدء بناء المساكن (الساعة 2:30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا) صورةً عن الوضع الحقيقي للاقتصاد الأمريكي. وستؤكد بيانات مخزونات النفط الرسمية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أو تُناقض تقرير معهد البترول الأمريكي الصادر أمس.
- في أوروبا، سينصبّ التركيز على بيانات التضخم - مؤشر أسعار المستهلكين الألماني ومؤشر أسعار المستهلكين المنسق، والتي ستُظهر مدى تأثير أزمة الطاقة على أسعار المستهلكين في منطقة اليورو. قد تُقلّل هذه البيانات من هامش توجّه البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة نقدية توسعية.
- يُمثل مساء اليوم ذروة موسم إعلان الأرباح، حيث ستعلن أربع شركات عملاقة عن نتائجها بعد إغلاق السوق: مايكروسوفت، وميتا بلاتفورمز، وألفابت، وأمازون. وقد شهدت الأسواق إقبالاً على الشراء مع كل انخفاض في الأسعار أملاً في مزيد من التنازلات الجيوسياسية، لكن لم يطرأ أي تغيير جوهري، إذ يُشكل غياب المحفزات الجديدة مع تجاوز سعر النفط 100 دولار وإغلاق مضيق هرمز تهديداً حقيقياً لاستمرار الارتفاع.
