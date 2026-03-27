اختُتمت جلسة تداول وول ستريت أمس بانخفاض حاد في الأسواق، حيث سجلت المؤشرات الأمريكية الرئيسية أحد أسوأ أيامها منذ بداية الصراع في الشرق الأوسط. وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 1.7%، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1%، بينما أغلق مؤشر ناسداك على انخفاض بنسبة 2.4%.

وبعد انتهاء جلسة التداول الأمريكية، أعلن الرئيس دونالد ترامب تعليق الضربات المخطط لها على البنية التحتية للطاقة الإيرانية. ومن المقرر أن يستمر هذا التعليق لمدة عشرة أيام، وينتهي في السادس من أبريل/نيسان الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وصرح الرئيس ترامب بأن المحادثات مع طهران تسير على نحو جيد للغاية، وأن توسيع نافذة الحوار الدبلوماسي قد يُفضي إلى النتيجة المرجوة منذ فترة طويلة والمتمثلة في خفض حدة التوتر في الخليج العربي.

ومع ذلك، تتزايد الضغوط على إيران، حيث يدرس البنتاغون نشر 10 آلاف جندي على الرغم من إعلان تعليق الهجمات.

على الرغم من إعلان الولايات المتحدة "وقفًا مؤقتًا" لعملياتها، لا تزال أسعار النفط أعلى بقليل من مستوى 100 دولار للبرميل.

تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من تعليق الغارات الجوية على منشآت الطاقة الإيرانية، إلا أن النزاع لا يزال قائمًا، مع ورود تقارير مستمرة عن هجمات صاروخية متبادلة.

كان أداء السوق الآسيوية متباينًا. فقد سُجلت انخفاضات طفيفة في اليابان وكوريا وأستراليا، بينما كان أداء المؤشرات الصينية أفضل نسبيًا.

في سوق الصرف الأجنبي، اتخذت وزيرة المالية اليابانية كاتاياما موقفًا حازمًا، محذرةً من أن السلطات تراقب السوق عن كثب ومستعدة للتحرك. كما أعلنت عن اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع، وأكدت على إمكانية اتخاذ "خطوات حاسمة"، والتي عادةً ما ترتبط بمخاطر التدخل.

حدد بنك الشعب الصيني سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني المرجعي اليوم عند 6.9141، مقارنةً بتوقعات السوق البالغة 6.9083.

ضرب إعصار ناريلي أستراليا، مما أدى إلى تعطيل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من البلاد.