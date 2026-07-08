حصاد الأسواق: تشتد الحرارة في الخليج العربي مجدداً، وعاد النفط إلى دائرة الضوء.

📈 سوق الأسهم

أما البورصات في الصين، فتشهد أداءً أفضل بكثير، حيث ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بأكثر من 2.5%.

أما البورصات في الصين، فتشهد أداءً أفضل بكثير، حيث ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بأكثر من 2.5%.

أما البورصات في الصين، فتشهد أداءً أفضل بكثير، حيث ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بأكثر من 2.5%.

أما البورصات في الصين، فتشهد أداءً أفضل بكثير، حيث ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بأكثر من 2.5%.

أما البورصات في الصين، فتشهد أداءً أفضل بكثير، حيث ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بأكثر من 2.5%.

أما البورصات في الصين، فتشهد أداءً أفضل بكثير، حيث ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بأكثر من 2.5%.

ويتراجع مؤشر نيكاي الياباني بنحو 1%، متماشيًا مع الاتجاه الهبوطي في المنطقة.

ويتراجع مؤشر نيكاي الياباني بنحو 1%، متماشيًا مع الاتجاه الهبوطي في المنطقة.

ويتراجع مؤشر نيكاي الياباني بنحو 1%، متماشيًا مع الاتجاه الهبوطي في المنطقة.

ويتراجع مؤشر نيكاي الياباني بنحو 1%، متماشيًا مع الاتجاه الهبوطي في المنطقة.

ويتراجع مؤشر نيكاي الياباني بنحو 1%، متماشيًا مع الاتجاه الهبوطي في المنطقة.

ويتراجع مؤشر نيكاي الياباني بنحو 1%، متماشيًا مع الاتجاه الهبوطي في المنطقة.

يسجل مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي أسوأ أداء، حيث خسر أكثر من 5%، متأثرًا بعوامل المخاطر العالمية وتدهور المعنويات المتعلقة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

يسجل مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي أسوأ أداء، حيث خسر أكثر من 5%، متأثرًا بعوامل المخاطر العالمية وتدهور المعنويات المتعلقة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

يسجل مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي أسوأ أداء، حيث خسر أكثر من 5%، متأثرًا بعوامل المخاطر العالمية وتدهور المعنويات المتعلقة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

يسجل مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي أسوأ أداء، حيث خسر أكثر من 5%، متأثرًا بعوامل المخاطر العالمية وتدهور المعنويات المتعلقة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

يسجل مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي أسوأ أداء، حيث خسر أكثر من 5%، متأثرًا بعوامل المخاطر العالمية وتدهور المعنويات المتعلقة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

يسجل مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي أسوأ أداء، حيث خسر أكثر من 5%، متأثرًا بعوامل المخاطر العالمية وتدهور المعنويات المتعلقة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

يسود جو من التشاؤم في الأسواق الآسيوية، وتواصل معظم البورصات في هذه المنطقة من العالم عمليات البيع المكثفة.

يسود جو من التشاؤم في الأسواق الآسيوية، وتواصل معظم البورصات في هذه المنطقة من العالم عمليات البيع المكثفة.

يسود جو من التشاؤم في الأسواق الآسيوية، وتواصل معظم البورصات في هذه المنطقة من العالم عمليات البيع المكثفة.

يسود جو من التشاؤم في الأسواق الآسيوية، وتواصل معظم البورصات في هذه المنطقة من العالم عمليات البيع المكثفة.

يسود جو من التشاؤم في الأسواق الآسيوية، وتواصل معظم البورصات في هذه المنطقة من العالم عمليات البيع المكثفة.

يسود جو من التشاؤم في الأسواق الآسيوية، وتواصل معظم البورصات في هذه المنطقة من العالم عمليات البيع المكثفة.

أما شركات مجموعة الحوسبة السحابية العملاقة، مثل مايكروسوفت وميتا وأمازون وألفابت، فقد حققت أداءً جيدًا نسبيًا، لتنهي اليوم على ارتفاع.

أما شركات مجموعة الحوسبة السحابية العملاقة، مثل مايكروسوفت وميتا وأمازون وألفابت، فقد حققت أداءً جيدًا نسبيًا، لتنهي اليوم على ارتفاع.

أما شركات مجموعة الحوسبة السحابية العملاقة، مثل مايكروسوفت وميتا وأمازون وألفابت، فقد حققت أداءً جيدًا نسبيًا، لتنهي اليوم على ارتفاع.

أما شركات مجموعة الحوسبة السحابية العملاقة، مثل مايكروسوفت وميتا وأمازون وألفابت، فقد حققت أداءً جيدًا نسبيًا، لتنهي اليوم على ارتفاع.

أما شركات مجموعة الحوسبة السحابية العملاقة، مثل مايكروسوفت وميتا وأمازون وألفابت، فقد حققت أداءً جيدًا نسبيًا، لتنهي اليوم على ارتفاع.

أما شركات مجموعة الحوسبة السحابية العملاقة، مثل مايكروسوفت وميتا وأمازون وألفابت، فقد حققت أداءً جيدًا نسبيًا، لتنهي اليوم على ارتفاع.

ومن بين شركات التكنولوجيا الرئيسية الأخرى، انخفض سهم إنتل بنحو 10%، وتراجع سهم إيه إم دي بنحو 7%.

ومن بين شركات التكنولوجيا الرئيسية الأخرى، انخفض سهم إنتل بنحو 10%، وتراجع سهم إيه إم دي بنحو 7%.

ومن بين شركات التكنولوجيا الرئيسية الأخرى، انخفض سهم إنتل بنحو 10%، وتراجع سهم إيه إم دي بنحو 7%.

ومن بين شركات التكنولوجيا الرئيسية الأخرى، انخفض سهم إنتل بنحو 10%، وتراجع سهم إيه إم دي بنحو 7%.

ومن بين شركات التكنولوجيا الرئيسية الأخرى، انخفض سهم إنتل بنحو 10%، وتراجع سهم إيه إم دي بنحو 7%.

ومن بين شركات التكنولوجيا الرئيسية الأخرى، انخفض سهم إنتل بنحو 10%، وتراجع سهم إيه إم دي بنحو 7%.

وسجلت أكبر الانخفاضات لدى شركتي تصنيع الذاكرة الأمريكيتين، مايكرون وسانديسك، حيث خسرت أسهمهما ما يقارب 5% و7% على التوالي.

وسجلت أكبر الانخفاضات لدى شركتي تصنيع الذاكرة الأمريكيتين، مايكرون وسانديسك، حيث خسرت أسهمهما ما يقارب 5% و7% على التوالي.

وسجلت أكبر الانخفاضات لدى شركتي تصنيع الذاكرة الأمريكيتين، مايكرون وسانديسك، حيث خسرت أسهمهما ما يقارب 5% و7% على التوالي.

وسجلت أكبر الانخفاضات لدى شركتي تصنيع الذاكرة الأمريكيتين، مايكرون وسانديسك، حيث خسرت أسهمهما ما يقارب 5% و7% على التوالي.

وسجلت أكبر الانخفاضات لدى شركتي تصنيع الذاكرة الأمريكيتين، مايكرون وسانديسك، حيث خسرت أسهمهما ما يقارب 5% و7% على التوالي.

وسجلت أكبر الانخفاضات لدى شركتي تصنيع الذاكرة الأمريكيتين، مايكرون وسانديسك، حيث خسرت أسهمهما ما يقارب 5% و7% على التوالي.

وكان مؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا، الأكثر تضررًا، حيث انخفض بأكثر من 1.1%، وكان قطاع مصنعي الرقائق الإلكترونية الأكثر تضررًا.

وكان مؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا، الأكثر تضررًا، حيث انخفض بأكثر من 1.1%، وكان قطاع مصنعي الرقائق الإلكترونية الأكثر تضررًا.

وكان مؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا، الأكثر تضررًا، حيث انخفض بأكثر من 1.1%، وكان قطاع مصنعي الرقائق الإلكترونية الأكثر تضررًا.

وكان مؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا، الأكثر تضررًا، حيث انخفض بأكثر من 1.1%، وكان قطاع مصنعي الرقائق الإلكترونية الأكثر تضررًا.

وكان مؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا، الأكثر تضررًا، حيث انخفض بأكثر من 1.1%، وكان قطاع مصنعي الرقائق الإلكترونية الأكثر تضررًا.

وكان مؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا، الأكثر تضررًا، حيث انخفض بأكثر من 1.1%، وكان قطاع مصنعي الرقائق الإلكترونية الأكثر تضررًا.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما يقارب 0.5%، مما يعكس تراجعًا في معنويات السوق.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما يقارب 0.5%، مما يعكس تراجعًا في معنويات السوق.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما يقارب 0.5%، مما يعكس تراجعًا في معنويات السوق.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما يقارب 0.5%، مما يعكس تراجعًا في معنويات السوق.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما يقارب 0.5%، مما يعكس تراجعًا في معنويات السوق.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما يقارب 0.5%، مما يعكس تراجعًا في معنويات السوق.

🌍 الجغرافيا السياسية وقطاع الطاقة

تفاقمت معنويات المستثمرين بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي اندلعت إثر هجوم إيراني على ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية قرب مضيق هرمز.

ومن عوامل الخطر الإضافية الضربات التي تقودها الولايات المتحدة على أهداف عسكرية في إيران ردًا على هجمات سابقة استهدفت سفنًا تجارية.

بعد انتهاء الجلسة، تسارع ارتفاع أسعار السلع الأساسية عقب قرار الولايات المتحدة إلغاء ترخيص بيع النفط الإيراني، وشنّت مزيدًا من العمليات العسكرية ضد إيران، مما زاد من خطر فرض المزيد من العقوبات وقيود الإمداد.

اعتبرت طهران إعادة فرض عقوبات النفط انتهاكًا لاتفاقيات السلام السابقة، وأعلنت القيادة الإيرانية عن "ردّ ساحق"، متهمةً واشنطن بخرق اتفاقيات وقف إطلاق النار السارية.

تشير تقارير غير مؤكدة إلى احتمال إغلاق البحرية الإيرانية لمضيق هرمز، ما يعني تصعيدًا خطيرًا للنزاع.

أدى تعطل حركة الملاحة عبر أحد أهم طرق نقل النفط والغاز الطبيعي المسال إلى زيادة المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية، وأثار نفورًا من المخاطرة في الأسواق.

اشترت الصين ما لا يقل عن 26 مليون برميل من النفط من دول الخليج العربي في الأيام الأخيرة، على أن يتم التسليم في شهري يوليو وأغسطس.