حصاد الأسواق: تشتد الحرارة في الخليج العربي مجدداً، وعاد النفط إلى دائرة الضوء.

📈 سوق الأسهم
- انتهت جلسة تداولات الثلاثاء في وول ستريت بانخفاضات في المؤشرات الرئيسية.
- تراجع مؤشر داو جونز بأكثر من 0.2%، ليهبط دون مستوى 53,000 نقطة.
- وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما يقارب 0.5%، مما يعكس تراجعًا في معنويات السوق.
- وكان مؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا، الأكثر تضررًا، حيث انخفض بأكثر من 1.1%، وكان قطاع مصنعي الرقائق الإلكترونية الأكثر تضررًا.
- وسجلت أكبر الانخفاضات لدى شركتي تصنيع الذاكرة الأمريكيتين، مايكرون وسانديسك، حيث خسرت أسهمهما ما يقارب 5% و7% على التوالي.
- ومن بين شركات التكنولوجيا الرئيسية الأخرى، انخفض سهم إنتل بنحو 10%، وتراجع سهم إيه إم دي بنحو 7%.
- أما شركات مجموعة الحوسبة السحابية العملاقة، مثل مايكروسوفت وميتا وأمازون وألفابت، فقد حققت أداءً جيدًا نسبيًا، لتنهي اليوم على ارتفاع.
- يسود جو من التشاؤم في الأسواق الآسيوية، وتواصل معظم البورصات في هذه المنطقة من العالم عمليات البيع المكثفة.
- يسجل مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي أسوأ أداء، حيث خسر أكثر من 5%، متأثرًا بعوامل المخاطر العالمية وتدهور المعنويات المتعلقة بقطاع الذكاء الاصطناعي.
- ويتراجع مؤشر نيكاي الياباني بنحو 1%، متماشيًا مع الاتجاه الهبوطي في المنطقة.
- أما البورصات في الصين، فتشهد أداءً أفضل بكثير، حيث ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بأكثر من 2.5%.
🌍 الجغرافيا السياسية وقطاع الطاقة
- تفاقمت معنويات المستثمرين بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي اندلعت إثر هجوم إيراني على ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية قرب مضيق هرمز.
- ومن عوامل الخطر الإضافية الضربات التي تقودها الولايات المتحدة على أهداف عسكرية في إيران ردًا على هجمات سابقة استهدفت سفنًا تجارية.
- بعد انتهاء الجلسة، تسارع ارتفاع أسعار السلع الأساسية عقب قرار الولايات المتحدة إلغاء ترخيص بيع النفط الإيراني، وشنّت مزيدًا من العمليات العسكرية ضد إيران، مما زاد من خطر فرض المزيد من العقوبات وقيود الإمداد.
- اعتبرت طهران إعادة فرض عقوبات النفط انتهاكًا لاتفاقيات السلام السابقة، وأعلنت القيادة الإيرانية عن "ردّ ساحق"، متهمةً واشنطن بخرق اتفاقيات وقف إطلاق النار السارية.
- تشير تقارير غير مؤكدة إلى احتمال إغلاق البحرية الإيرانية لمضيق هرمز، ما يعني تصعيدًا خطيرًا للنزاع.
- أدى تعطل حركة الملاحة عبر أحد أهم طرق نقل النفط والغاز الطبيعي المسال إلى زيادة المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية، وأثار نفورًا من المخاطرة في الأسواق.
- اشترت الصين ما لا يقل عن 26 مليون برميل من النفط من دول الخليج العربي في الأيام الأخيرة، على أن يتم التسليم في شهري يوليو وأغسطس.
- استفادت بكين من الخصومات الكبيرة التي قدمتها السعودية - الأكبر منذ عام 2020 - والتي تهدف إلى المساعدة في إعادة بناء المخزونات الصينية بعد فترة من الواردات المحدودة.
🛢️ السلع الأساسية
- ارتفعت عقود خام برنت بنحو 3% لتصل إلى 74 دولارًا للبرميل، وذلك ردًا على تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
- أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم مرتفعًا بنحو 3% عند 70 دولارًا للبرميل.
- يسود تباين في معنويات سوق المعادن النفيسة، مما يعكس حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.
- يتراجع الذهب بنحو 0.4% ويختبر مستوى 4100 دولار للأونصة، مسجلًا تصحيحًا طفيفًا.
- أما الفضة، فتتداول حول مستوى 61 دولارًا للأونصة.
💵 الاقتصاد الكلي والعملات
- رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي، تماشيًا مع توقعات السوق العامة، سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساسية ليصل إلى 2.50%.
- أشار بنك الاحتياطي النيوزيلندي في الوقت نفسه إلى أن استمرار مخاطر التضخم قد يستدعي مزيدًا من تشديد السياسة النقدية.
- دعمت اللهجة المتشددة للبيان الدولار النيوزيلندي، حيث زادت توقعات المستثمرين برفع أسعار الفائدة مجددًا في الأشهر المقبلة.
- قالت آنا بريمان، محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي، إن التضخم في نيوزيلندا ربما يكون قد بلغ ذروته بالفعل.
- لا يزال البنك المركزي حذرًا نظرًا لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن ضغوط الأسعار.
- تم التأكيد على أن قرارات أسعار الفائدة المستقبلية ستعتمد على البيانات الواردة، على الرغم من أن السيناريو الأساسي لا يزال يتمثل في تشديد تدريجي للسياسة النقدية.
🪙 العملات المشفرة
- يُلاحظ تراجع حاد في معنويات المستثمرين في قطاع الأصول الرقمية، حيث قللوا من تعرضهم للمخاطر.
- تتراجع قيمة البيتكوين بنحو 0.8%، لتنخفض إلى ما دون مستوى 63,000 دولار.
- وتتراجع قيمة الإيثيريوم بأكثر من 1%، لتختبر مستوى الدعم عند 1,750 دولارًا.
التقويم الاقتصادي - محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وسياسة بنك الاحتياطي النيوزيلندي المتشددة تحت الأضواء
ملخص اليوم: أشباه الموصلات تُلقي بظلالها على وول ستريت 📉 ارتفاع أسعار النفط بنسبة 3%، وانخفاض (US30) بعد مستويات قياسية.
انخفاض حاد في ناسداك 🚩 ردود فعل أرباح شركتي ديب سيك وسامسونج تؤدي إلى انخفاض أسهم شركات أشباه الموصلات
📈 ارتفاع أسعار النفط بنسبة 2%