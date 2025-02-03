حصاد الأسواق (03.02.2025)

تخسر عقود المؤشرات الأمريكية بشكل كبير، وسط مخاوف من حرب تجارية بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على كندا والمكسيك و10٪ على السلع الصينية؛ يخسر مؤشر US100 -2.5 ٪ ، ويتراجع مؤشر US500 بنحو 2٪، ويخسر مؤشر US30 1.5 ٪ ؛ تتركز عمليات البيع مرة أخرى حول أسهم شركات التكنولوجيا.

لم تقرر المكسيك الرد، لكن كندا استجابت بالفعل برسوم جمركية انتقامية بنسبة 25٪ على سلع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار كندي (مثل النبيذ والبيرة والطعام والأجهزة وما إلى ذلك)؛ كما أعلنت الصين أنها سترد بإجراءات انتقامية. تخشى السوق أن يؤدي الموقف إلى ارتفاع التضخم هيكليًا، مما يجعل من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ( USDIDX ) بنحو 1% في موجة من النفور من المخاطرة، على الرغم من انخفاض العائدات على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.51%، وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 5 نقاط أساس إلى أكثر من 4.24% - مما يشير إلى أن المستثمرين قلقون بشأن التضخم الناتج بشكل غير مباشر عن التعريفات الجمركية في الأمد الأقصر وليس الأطول.

كانت الجلسة الآسيوية خاضعة لسيطرة البائعين، حيث خسرت المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر قدر من الخسائر في ما يقرب من ستة أشهر. كانت القراءة الكلية الرئيسية اليوم هي مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني لشهر يناير؛ حيث فاجأت القراءة بشكل سلبي، حيث أظهرت 50.1 مقابل 50.6 المتوقعة و50.5 سابقًا. تراجعت عقود النقد الصيني بنسبة 0.7%، في حين خسر مؤشر JAP225 الياباني 2.15%.

جاءت مبيعات التجزئة الأسترالية أعلى من التوقعات، حيث انخفضت بنسبة -0.1% فقط على أساس شهري مقابل -0.7% المتوقعة و0.8% سابقًا. ارتفعت تراخيص البناء بوتيرة 0.7%، مقابل توقعات 1% وانخفاض -3.6% سابقًا

في المحضر، أكد أعضاء بنك اليابان أن السنة الرابعة على التوالي من التضخم المحلي فوق 2% تؤدي إلى توقعات تضخم أعلى، وتعهدوا برفع الأسعار إذا كانت البيانات الجديدة الواردة تبرر ذلك. وأشاروا إلى خطر مفاوضات الأجور الأعلى في الربيع والضعف الطويل الأجل للين كعوامل مؤيدة للتضخم.

كانت أصوات بعض الأعضاء متشددة بشكل واضح، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية الحالية سلبية للغاية، لكن النبرة العامة لبنك اليابان لم تغير رد فعل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني؛ حيث يكتسب الزوج أكثر من 0.2% على خلفية الدولار القوي. أشار مؤشر مديري المشتريات الصناعي النهائي في اليابان لشهر يناير إلى 48.7 مقابل 48.8 في القراءة الأولى.

يخسر الذهب 0.5% والفضة 0.8% ونرى انخفاضات في سوق السلع الزراعية. من ناحية أخرى، ارتفع الغاز الطبيعي بنحو 7%؛ كما ارتفع النفط بأكثر من 1%. سيعقد ترامب محادثات مع ممثلي المكسيك وكندا اليوم؛ لا يزال هناك أمل في ألا تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ ويمكن التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة. وإلا، فسوف تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الغد، أي 4 فبراير.