حصاد الأسواق (03.10.2024)

انتهت جلسة الأمس في وول ستريت بمشاعر مختلطة على أساس يومي، تم تداول جميع المؤشرات في نطاق +-0.2٪، حيث سجل مؤشر راسل 2000 أكبر انخفاضات (-0.19٪) وسجل مؤشر داو جونز أكبر مكاسب (+0.08٪).

في الوقت الحالي، تشير العقود الآجلة إلى انخفاضات في معظم مؤشرات سوق الأسهم. ويرجع هذا إلى حد كبير إلى تراجع مؤشر هانغ سنغ، وهو المؤشر الصيني الوحيد الذي يتم تداوله حاليًا على الرغم من عطلة الأسبوع الذهبي الجارية. يثير انخفاض المؤشر بأكثر من 2٪ تساؤلًا حول ما إذا كانت النشوة حول الصين وحزم التحفيز تقترب من نهايتها.

امتد النمو من قبل مؤشر نيكاي الياباني، وسط تعليقات من عضو مجلس إدارة بنك اليابان أساهي نوغوتشي، الذي تحدث إلى قادة الأعمال في ناغازاكي. وقال المصرفي إنه يرى الحاجة إلى أن يحافظ البنك على سياسة نقدية متساهلة، نظرًا لأن الأمر سيستغرق بعض الوقت للتعافي من الانكماش.

في سوق الصرف الأجنبي الواسع، يعد الدولار الأمريكي والفرنك السويسري حاليًا الأفضل أداءً. في المقابل، نشهد تراجعات أكبر في الجنيه الإسترليني وعملات أستراليا ونيوزيلندا.

يفقد الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي قوتهما على خلفية القراءة النهائية الضعيفة لبيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات لشهر سبتمبر. جاءت القراءة عند 50.5، مقارنة بالأرقام السابقة عند 52.5. من الناحية النظرية، يمكن أن تشجع مثل هذه البيانات البنوك المركزية المحلية على اتخاذ موقف أكثر تساهلاً تجاه سياستها النقدية، ومن هنا جاء الضعف الملحوظ في هذه العملات.

في سوق السلع الأساسية، لا نلاحظ تقلبات مفرطة في الأسعار مقارنة بجلسة الأمس. يتم تداول النفط الخام والغاز الطبيعي أعلى قليلاً، بينما يتراجع الذهب بنسبة 0.2٪.

في الوقت نفسه، يستعيد البيتكوين بعض الأرض ويضيف 0.55٪ على أساس يومي.