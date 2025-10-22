هذه الأسهم تُخيف المستثمرين قبل حلول عيد الهالوين هذا العام - الخاسرون في السوق عام 2025

بينما تواصل بعض الشركات العملاقة، مثل راينميتال وإنفيديا، إبهار المستثمرين، تواجه شركات أخرى كابوسًا حقيقيًا في سوق الأسهم. لقد حللنا الأسهم التي تحولت إلى خيبات أمل مالية هذا العام، والشركات التي أثارت قلق المستثمرين في الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان في عام 2025.

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 المُعزز بالذكاء الاصطناعي: من الرابح ومن المتخلف؟

حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وهو المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم الأمريكية، مكاسب تقارب 15% هذا العام. للوهلة الأولى، يبدو أن سوق الأسهم الصاعدة في أوج ازدهارها. لكن نظرة فاحصة تكشف عن صورة أكثر تباينًا - فقد ارتفعت بعض الأسهم بأكثر من 100%، بينما خسرت أخرى نصف قيمتها.

تتركز أكبر الشركات الرابحة هذا العام في:

أشباه الموصلات وموردي الذاكرة،

تقنيات الدفاع والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ومن ناحية أخرى، شهدنا انخفاضات حادة بين شركات البيع بالتجزئة والاستشارات، حيث كانت التكاليف المرتفعة والتعريفات الجمركية وضعف الطلب الاستهلاكي هي الأكثر تضررا.

المستهلكون ضاقوا ذرعًا بالتضخم

من أبرز الشركات الأمريكية المتضررة شركتا ديكرز آوتدور ولولوليمون، اللتان انخفضت أسهمهما بأكثر من 50% منذ بداية العام.

لماذا؟ في حين أن شريحة صغيرة من الأمريكيين تحقق أداءً أفضل من أي وقت مضى، فإن المستهلك العادي منهك من ارتفاع الأسعار وتقلص الدخل الحقيقي. والنتيجة هي ضعف الاستهلاك واسع النطاق وابتعاد المستثمرين عن العلامات التجارية التي تعتمد على تجارة التجزئة.

ومما يزيد من الضغط مخاطر التعريفات الجمركية التي تُثقل كاهل الشركات التي تستورد السلع من خارج الولايات المتحدة. حتى الأسماء الشهيرة التي ازدهرت سابقًا بفضل سهولة الوصول إلى السوق الشامل تفقد الآن قدرتها التنافسية.

الذكاء الاصطناعي - نعمة للبعض ونقمة على البعض الآخر

أصبح الذكاء الاصطناعي محرك النمو الجديد لوول ستريت، لكن ليست كل شركة تعرف كيفية استخدامه. ومن بين الشركات التي خيبت آمالها شركتا إيبام سيستمز وسيلزفورس، اللتان لم تلبِّيا التوقعات، وتبدوان الآن باهتتين مقارنةً بالمنافسين الذين يستفيدون من استثمارات قياسية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

لقد دخل السوق مرحلة "الفائز يحصل على كل شيء" - حيث يهيمن القادة، ويتلاشى المتخلفون.

صناعة البيانات تحت ضغط الذكاء الاصطناعي

ينبغي إيلاء اهتمام خاص لشركتي Gartner Research وFactSet Research Systems، حيث يتساءل المستثمرون بشكل متزايد عما إذا كان الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يُقوّض نماذج أعمالهم.

تُقلل أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورًا بالفعل من الطلب على خدمات التحليلات التقليدية عالية الربحية. فما كان يتطلب في السابق فريقًا من المتخصصين يُمكن إنجازه الآن بواسطة خوارزمية - أسرع وأرخص.

ونتيجةً لذلك:

أصبحت الخدمات التي كانت تتطلب رسومًا باهظة قابلة للاستبدال بسهولة.

وتتقلص عوائق الدخول بسرعة.

ويتزايد الضغط التنافسي شهرًا بعد شهر.

لذا، لا يُؤدي الذكاء الاصطناعي إلى النمو فحسب، بل يُؤدي أيضًا إلى انهيار مُحتمل لمئات نماذج الأعمال القديمة. أمر واحد مؤكد - وول ستريت مُتقلبة. قد يُفاجئ الخاسرون اليوم السوق غدًا باستراتيجيات جديدة، وكفاءة أعلى، وعودة إلى الربحية.

أوروبا في دوامة التقلبات: من الرابح ومن المُنحرف عن المسار؟

بالمقارنة مع وول ستريت، تبدو أوروبا في عام 2025 أشبه برحلة مليئة بالتقلبات. فبينما تتمتع الولايات المتحدة بنمو مطرد، تنقسم القارة العجوز بين رابحين مذهلين وخاسرين مؤلمين.

على الجانب الرابح:

راينميتال - قوة الدفاع الألمانية،

رولز رويس - رمز التميز الهندسي البريطاني،

وأورلين - عملاق الطاقة البولندي، الذي فاجأ الكثيرين بانضمامه إلى قائمة أفضل الشركات أداءً في أوروبا.

لكن هناك الكثير من الخاسرين أيضًا. من بينهم: مجموعة SIG، الشركة السويسرية لإنتاج مواد التغليف. في ظل هذه الخلفية، حتى شركات صناعة السيارات الألمانية المتعثرة تبدو رابحة نسبيًا.

الدنمارك تحت الضغط: من النشوة إلى خيبة الأمل

جاءت أكبر صدمة هذا العام من كوبنهاغن. قبل فترة وجيزة، كانت الشركات الدنماركية رائدة السوق الأوروبية، أما اليوم، فهي من بين أسوأ الشركات أداءً في القارة.

نوفو نورديسك - من القمة إلى الاضطراب

شهدت أسهم شركة GLP-1، الرائدة في مجال أدوية GLP-1، انخفاضًا بنسبة 40%، وسط مخاوف المستثمرين من:

حرب أسعار في سوق السمنة والسكري في الولايات المتحدة،

رسوم جمركية جديدة تهدد قدرتها التنافسية.

انقلاب مذهل لشركة كانت تُعتبر في يوم من الأيام ألمع نجم في أوروبا.

باندورا - المجوهرات تفقد بريقها

تواجه شركة صناعة المجوهرات الشهيرة عالميًا ارتفاعًا حادًا في تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المعادن النفيسة. انخفضت أسهمها بأكثر من 35%.

أورستيد - انقلبت الرياح

شهدت شركة الطاقة المتجددة الدنماركية الرائدة انخفاضًا مماثلًا. بعد أن اضطرت شركة أورستيد للانسحاب من مشاريع طاقة الرياح البحرية المكلفة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تواجه رياحًا عالمية معاكسة تتمثل في عودة الوقود الأحفوري. ومع إعطاء إدارة ترامب الأولوية للفحم والطاقة النووية، تدهورت معنويات قطاع طاقة الرياح. وقد تكون أوروبا هي التالية.

كولوبلاست - دقة جراحية، لكن أرباحها في انخفاض

انخفضت أسهم شركة تصنيع الأجهزة الطبية بأكثر من 25%. من بين أضعف 36 سهمًا أداءً في أوروبا، أربعة أسهم دنماركية - وهي ضربة حظ تاريخية لمثل هذا الاقتصاد الصغير.

لاعبون كبار، مشاكل جسيمة

لا تقتصر معاناة الدول الاسكندنافية على الشركات الكبرى. ففي جميع أنحاء أوروبا، خيّب ظنّ المستثمرين أسماء كبرى أخرى:

شركة WPP - عملاق الإعلانات البريطاني، التي انخفضت أسهمها بنسبة 55% هذا العام وسط ضعف الطلب وارتفاع التكاليف.

شركة Puma - تتراجع أمام Adidas وتواجه عامًا آخر مُحبطًا.

التوترات التجارية والرسوم الجمركية تُفاقم التحديات - وصبر المستثمرين ينفد.

JD.com تخسر المعركة أمام علي بابا

على الرغم من مخاطر الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة، حقق مؤشر هانغ سنغ الصيني أداءً مذهلاً، حيث ارتفع بأكثر من 31% بحلول 22 أكتوبر - وهو أحد أفضل أداء في آسيا.

الدوافع:

ميزانيات عمومية قوية للشركات،

موجة من الابتكار التكنولوجي،

وسوق رأس مال محلي ناضج يركز بشكل متزايد على قيمة المساهمين.

ولكن لم يستفد الجميع. بالنسبة لشركتي JD.com وMeituan، كان عام ٢٠٢٥ كارثيًا، إذ انخفضت أسهمهما بنسبة ٣٦٪ و٤٪ على التوالي. لماذا؟ لأن علي بابا عادت بقوة.

علي بابا تستعيد زمام الأمور

بعد بضع سنوات من الهدوء، استعادت علي بابا زخمها الهجومي، مستثمرةً بكثافة في الذكاء الاصطناعي وخدمات جديدة لاستعادة قاعدة المستخدمين الذين فقدتهم لصالح JD.com وMeituan.

في الأشهر الأخيرة، قامت علي بابا بما يلي:

أدخلت ميزات الذكاء الاصطناعي في تطبيق Amap (النسخة الصينية من خرائط جوجل)،

وأضافت أنظمة جديدة لتوصيات المطاعم والفنادق،

وأطلقت برامج خصومات ودعم للمستخدمين.

والنتيجة؟ انضم أكثر من 40 مليون مستخدم في يوم واحد - وهي ضربة مباشرة لهيمنة Meituan في مجال الخدمات المحلية. كان حكم السوق واضحًا: علي بابا تستعيد زمام القيادة، بينما يفقد منافسوها زخمهم.

حرب أسعار تُضعف هوامش الربح

بينما تتسارع وتيرة نمو علي بابا، تجد شركتا JD.com وMeituan نفسيهما عالقتين في حرب أسعار مكلفة - حيث تقدمان قسائم شرائية لا حصر لها، وخدمات توصيل مجانية، وعروضًا ترويجية للاحتفاظ بالمستخدمين.

قد ترتفع الإيرادات، لكن هوامش الربح تتقلص.

تنفق Meituan المزيد للحفاظ على قاعدة خدمات التوصيل والخدمات المحلية.

تُثقل نفقات JD.com كاهلها بسبب نفقات اللوجستيات والتسويق.

تكشف تقاريرهما الفصلية عن:

ارتفاع المبيعات،

انخفاض الأرباح،

ضعف الكفاءة التشغيلية.

في غضون ذلك، لم يعد السوق يعتقد أن JD.com قادرة على اللحاق بعلي بابا في مجال الذكاء الاصطناعي - وهو أمر كان يبدو معقولاً في السابق.

لماذا تتفوق علي بابا؟

يكمن السر في الحجم والتنويع. تتميز علي بابا بميزانية عمومية قوية، واحتياطيات نقدية ضخمة، ومحركات إيرادات متعددة: تي مول، وتاوباو، وعلي كلاود، ولازادا، وأماب، وغيرها. هذا يسمح لها بدعم المشاريع الجديدة حتى لو تكبدت خسائر قصيرة الأجل - حيث تعوضها أرباح من قطاعات أخرى. على النقيض من ذلك، فإن JD.com وMeituan شركتان أحاديتا البعد، تفتقران إلى هذه المرونة. والأهم من ذلك، تبدو علي بابا من رواد الذكاء الاصطناعي الصينيين.

الأسواق تُكافئ الهجوم لا الدفاع

في اقتصاد الصين سريع الحركة، يُشكّل الزخم والسردية عاملين حاسمين. يدعم المستثمرون الشركات التي تُحدد وتيرة النمو، لا تلك التي تُقدّم ردود فعل فحسب.

بعد إعادة هيكلة علي بابا وتجديد صورتها، تُعتبر من جديد شركة رائدة ذات رؤية. في الوقت نفسه، تبدو شركتا JD.com وMeituan في موقف دفاعي متزايد، مُركّزتين على البقاء بدلاً من الابتكار. تُكافئ الأسواق المالية دائمًا الشجاعة ورأس المال. في عصر الذكاء الاصطناعي، وحدهم من يجمعون بين الاثنين هم من يصمدون.

ظلال انتعاش الصين

وراء الأداء المُبهر للسوق تكمن مشاكل أعمق في قطاع التجارة الإلكترونية في الصين:

ضعف إنفاق المستهلكين بعد الجائحة،

حذر الأسر،

وتشديد الرقابة الحكومية على شركات التكنولوجيا.

في هذه البيئة، يسعى المستثمرون إلى ميزة استراتيجية واضحة. لقد قلبت علي بابا موازين الأمور لصالحها، بينما لم تفعل JD.com وMeituan ذلك. يدخل السوق الصيني مرحلة نمو أبطأ وأكثر انتقائية، حيث لن تجذب انتباه المستثمرين إلا الشركات المبتكرة والقوية ماليًا.

إن طاقة علي بابا المتجددة ونهجها الاستراتيجي يُبقيانها في مركز الصدارة. ولكن إذا استمر هذا الانتعاش، فمن الصعب تصور بقاء JD.com وMeituan على الهامش إلى الأبد. لم تنتهِ قصتهما بعد، وفي الصين، حتى الشركات المهزومة قادرة على العودة.

اليابان: شركات صناعة السيارات وشركات التوابل العملاقة تحت الضغط

شهد مؤشر نيكي 225 الياباني عامًا قويًا، حيث ارتفع بأكثر من 25% بين 1 يناير و22 أكتوبر.

كان هذا الانتعاش مدفوعًا بضعف الين، مما عزز ثقة المصدرين، والتفاؤل بشأن سياسات التحفيز المالي التي تتبناها رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي.

ومع ذلك، حتى في ظل هذه البيئة الداعمة، لم تتمكن جميع الشركات من استغلال هذه الموجة. وقد تأخرت العديد من البلدان بشكل ملحوظ.

صناعة السيارات تواجه صعوبات

يتجلى الضعف بشكل أوضح في شركة هينو موتورز، وهي شركة تابعة لتويوتا تُركز على تصنيع الشاحنات. في مواجهة منافسة شرسة من الصين وتقلبات دورية، تخطط هينو للاندماج مع ميتسوبيشي موتورز - المرتبطة بشركة دايملر الألمانية للشاحنات - للنجاة من هذه العاصفة.

بحلول عام 2026، ستُسلّم هينو المركبات تحت علامة تجارية جديدة، أرتشيون، لكن حتى الآن، لا يزال المستثمرون غير راضين.

لم يكن ضعف الين كافيًا لتعويض مخاطر التعريفات الجمركية التي تُثقل كاهل صناعة السيارات اليابانية:

انخفضت أسهم نيسان وميتسوبيشي بأكثر من 20%،

بينما ارتفعت أسهم تويوتا بنسبة 3% هذا العام و20% على أساس سنوي.

إنها إشارة واضحة: حتى الشركات العالمية العملاقة لا تستطيع النجاة من وطأة الحمائية وارتفاع التكاليف.

كيكومان: عندما تفقد صلصة الصويا نكهتها لدى المستثمرين

خارج قطاع السيارات، تعرضت كيكومان - الشركة الرائدة عالميًا في إنتاج صلصة الصويا والتوابل الآسيوية - لضغوط أيضًا. فقد انخفضت أسهمها بنسبة 25% هذا العام مع تزايد المخاوف بشأن النمو.

ما سبب هذا التراجع؟

تباطؤ التوسع - مخاوف من بلوغ الطفرة في أمريكا الشمالية وأوروبا ذروتها.

ضغط التكاليف - أدى افتتاح مصنع جديد في الولايات المتحدة إلى زيادة التكاليف الثابتة، مما أثر سلبًا على الربحية.

ضعف الطلب على الجملة - سلاسل المطاعم الآسيوية شديدة الحساسية للتباطؤ الاقتصادي.

لا تزال كيكومان علامة تجارية عالمية قوية، لكن السوق الآن يضع في الحسبان تباطؤ نمو الأرباح وانخفاض كفاءة رأس المال في السنوات القادمة.

تزايد حذر المستثمرين

قد يتباطأ نمو أرباح شركة كيكومان إلى حوالي 1% سنويًا بحلول عام 2027، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 3%.

من المتوقع أن ينخفض ​​عائدها على حقوق المساهمين من 12% إلى حوالي 11%، وقد أدى التصنيف الائتماني السلبي لشركة جي بي مورغان في مايو إلى مزيد من إضعاف المعنويات.

بالنسبة لشركة تستمد 40% من أرباحها من عمليات البيع بالجملة، فإن أي تباطؤ عالمي قد يكون مؤلمًا. يواجه قطاع المطاعم تكاليف أعلى، بينما لا يزال المستهلكون "متعبين من التضخم".

مع مضاعف أرباح 20 مرة، لا يزال تقييم كيكومان يبدو بعيدًا عن الرخص - مما يفسر تزايد حذر المستثمرين. لذلك، على الرغم من الأداء الرائع لمؤشر نيكاي، فإن السوق اليابانية أصبحت أكثر انتقائية. يستمر المصدرون في الاستفادة من ضعف الين، لكن شركات صناعة السيارات ومنتجي الأغذية تدخل مرحلة من تباطؤ النمو وتضاؤل ​​هوامش الربح.