صدى جوجل الكمومي - اختراق في الحوسبة الكمومية

أعلنت جوجل اليوم عن خوارزمية رائدة تُسمى "أصداء الكم"، ونُشرت نتائجها في مجلة نيتشر. أظهرت هذه الخوارزمية، المُشغّلة على شريحة "ويلو" الكمومية، تفوقًا يُقدّر بـ 13,000 ضعف على أسرع حاسوب عملاق في العالم. فقد أجرت "ويلو" حسابات كان من المفترض أن يستغرق إكمالها حاسوب "فرونتير" العملاق 3.2 سنة، في ما يزيد قليلًا عن ساعتين.

ما الذي يُميّز هذا الإنجاز؟

على عكس التجارب السابقة التي تُشير إلى "الميزة الكمومية"، تُتيح "أصداء الكم" إمكانية التحقق من النتائج من خلال المقارنة المباشرة مع تجارب الكم الواقعية. وتُعدّ هذه خطوةً حاسمةً نحو التطبيقات العملية لتكنولوجيا الكم.

التطبيقات المُحتملة

وفقًا لهارتموت نيفين، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي الكمومي في جوجل، يُمكن استخدام هذه التقنية تجاريًا خلال السنوات الخمس المُقبلة في مجالات مثل:

اكتشاف الأدوية ونمذجة البنية الجزيئية

علم المواد (مثل: تحسين بطاريات المركبات الكهربائية)

مطيافية الرنين المغناطيسي النووي في الكيمياء والبيولوجيا

الآثار على سهم الشركة

أدى الإعلان السابق عن رقاقة ويلو (ديسمبر 2024) إلى ارتفاع أسهم ألفابت بنسبة 5-7%، مضيفًا أكثر من 100 مليار دولار إلى قيمتها السوقية. حاليًا، يتم تداول سهم جوجل عند سعر يتراوح بين 250 و255 دولارًا أمريكيًا تقريبًا - بزيادة قدرها 52% على أساس سنوي و33% منذ بداية عام 2025.

بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، لا تزال ألفابت أحد أكثر الخيارات جاذبية للاستثمار في قطاع الكم، حيث تجمع بين الإنجازات التكنولوجية الرائدة ومركز مالي قوي وتقييم جذاب نسبيًا (مضاعف ربحية السهم: 26).

ارتفع سهم الشركة مؤقتًا بنحو 1.5% بعد الإعلان، لكنه استأنف انخفاضه لاحقًا. تجدر الإشارة إلى أداء شركة أخرى للحوسبة الكمومية، وهي شركة ريجيتي للحوسبة. ارتفع السهم بشكل حاد في سبتمبر، لكنه بدأ يفقد قيمته منذ منتصف أكتوبر. تُشكل ألفابت، بمنتجها، تهديدًا كبيرًا محتملًا لشركة ريجيتي، نظرًا لإمكانياتها الاستثمارية الهائلة.

المصدر: xStation5