كأس العالم معروض للبيع: هل توجد فرصة للربح؟

أعلن محللو الفيفا أن بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك منتصف عام 2026، تهدف إلى تحفيز نشاط اقتصادي يتجاوز 30 مليار دولار.

تستند هذه الأرقام، بغض النظر عن طريقة تقديرها، إلى افتراض أن الولايات المتحدة (والمكسيك) تنتظران تدفقًا هائلًا من السياح الأثرياء. ولكن هل سيتحقق ذلك فعلاً؟

في عام 2025، زار الولايات المتحدة 68.3 مليون سائح. وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة 6% تقريبًا مقارنةً بعام 2024، وانخفاضًا بنسبة 15% تقريبًا مقارنةً بالرقم القياسي المسجل في عام 2018. بالنسبة للاقتصاد الأمريكي ككل، لا يُعد هذا الانخفاض مؤلمًا، إذ لا تمثل السياحة سوى 3% تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي. مع ذلك، هناك قطاعاتٌ يعتمد وجود السياحة في الولايات المتحدة فيها على مصيرها.

وقد بدأ ممثلو قطاع الفنادق بالفعل في دق ناقوس الخطر بشأن انخفاض الحجوزات. بحسب تقارير من "فوربس" و"الإندبندنت"، وغيرهما، يشكو ما يصل إلى 80% من أصحاب الفنادق من أن مستوى الحجوزات أقل بكثير من التوقعات، ويشير نحو 70% من المستطلعة آراؤهم إلى أن النزلاء يواجهون عوائق تنظيمية. ويتهم ممثلو القطاع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالمبالغة بشكل كبير في تقدير عدد المشاركين في البطولة. ففي فيلادلفيا وحدها، ألغى الفيفا حجوزات 2000 غرفة دون إبداء أي سبب.

يشير الفيفا إلى أن عدد التذاكر المباعة تجاوز 5 ملايين تذكرة، أي أكثر من مجموع تذاكر عامي 2018 و2022. ومع ذلك، يُعدّ العدد القياسي للمباريات والفرق عاملاً مهماً. ويلمح الاتحاد نفسه إلى أن الرقم القياسي للحضور الجماهيري البالغ 3.5 مليون متفرج، والذي سُجّل في كأس العالم 1994، قد لا يُحطّم، على الرغم من مبيعات التذاكر القياسية.

يُظهر تحليلٌ لبطولات كأس العالم السابقة أن نسبة المشجعين الزائرين بين الحضور تقل عن نصف عدد المتفرجين في الملاعب. هذا يعني تأثيرًا أقل على الكيانات العالمية مما كان متوقعًا، بينما تستفيد الشركات المحلية أكثر. علاوة على ذلك، يتراوح عدد التذاكر المباعة حول 3 ملايين تذكرة. وقد تُشكل مبيعات تتجاوز 5 ملايين تذكرة، كما ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مفاجأة كبيرة، إيجابية وسلبية، من حيث عدد المشجعين.

لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا. فالسياحة في الولايات المتحدة الأمريكية تُعاني من ضغوطٍ ناتجة عن سلسلة من الاتجاهات الهيكلية السلبية في المجتمع والحكومة والاقتصاد الأمريكي، وسينعكس ذلك على المشاركة في الأحداث الرياضية.

مع ذلك، وفي ظل خيبة الأمل بشأن الحضور في البطولات (أو انعدامه)، لا بد من التساؤل ليس فقط عن قنوات تأثير مثل هذا الحدث على الأسواق، بل أيضًا: هل تتفاعل الأسواق معها أصلًا؟

قنوات التأثير على القطاعات المختلفة

يُعدّ كأس العالم حدثًا فريدًا، وله اتجاهات تأثير واضحة إلى حدٍ ما على القطاعات المختلفة. ويُضفي إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية مزيدًا من الخصوصية.

شركات الطيران: تقع أمريكا الشمالية في منطقة جغرافية منفصلة عن المراكز الرئيسية لجماهير كرة القدم، الموجودة في أوروبا وأمريكا اللاتينية. لذا، تُعدّ شركات الطيران الوسيلة الأمثل للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وفي ظلّ سوق ضخمة كهذه، حيث يبلغ عدد التذاكر 5 ملايين تذكرة، سيؤدي ذلك إلى زيادة ملحوظة في الطلب. ومع ذلك، يبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستُترجم إلى أرباح، نظرًا للوضع الصعب الذي يشهده سوق وقود الطائرات.

شركات تأجير السيارات: تعتمد دول أمريكا الشمالية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل كبير على النقل البري، مما سيستلزم من المشجعين الزائرين التكيف مع هذا الوضع. ومن الواضح أن شركات تأجير السيارات ستكون المستفيد الأكبر من هذا الوضع، ولكن كما هو الحال مع شركات الطيران، تتراكم المشاكل. فهذه الشركات مثقلة بالديون، وعملاؤها أيضًا، ويبدو أن الوضع يزداد سوءًا.

الفنادق: يُعدّ إشغال الفنادق أحد أهمّ المخاوف بشأن نجاح كأس العالم. وهنا تكمن المفاجأة الأكبر، ولكن هل هي كذلك حقًا؟ فسلاسل الفنادق العالمية، كما يوحي اسمها، عالمية. ستقتصر بطولة كأس العالم على 16 مدينة فقط، ولن يؤثر نجاح أو فشل هذا الحدث بشكل كبير على نتائجها. أما بالنسبة للفنادق المدرجة لدى صناديق الاستثمار العقاري القليلة ذات التركيز الجغرافي العالي، والتي يمكنها الشعور بتأثير الحضور، فإن هذه الكيانات صغيرة الحجم، وغير سائلة، وقليلة العدد.

مكاتب المراهنات: تُعد شركات المراهنات الرياضية من بين القطاعات القليلة، إلى جانب قطاعي التكنولوجيا والدفاع، التي تحقق أداءً مذهلاً من حيث الأرباح (وليس بالضرورة من حيث التقييمات). ويعود هذا التوجه في هذا القطاع إلى إلغاء اللوائح التي كانت سارية لعقود طويلة، وإطلاق العنان للطلب المكبوت، وليس إلى تأثير الأحداث الرياضية نفسها. ومع ذلك، قد يُسهم التركيز الزمني الكبير للمباريات في دعم هذه الشركات المهمة.

الملابس الرياضية: لطالما شكلت بطولة كأس العالم إحدى أهم الفرص لمصنعي الملابس الرياضية للترويج لمنتجاتهم. نظريًا، من المفترض أن يكون هذا أيضًا وقتًا يزداد فيه الاهتمام بهذا النوع من المنتجات، لكن النظرية وحدها لا تكفي للوصول إلى استنتاجات قيّمة. ماذا تقول البيانات؟

كأس العالم بين البيانات والتوقعات

قبل الشروع في صياغة التوقعات، يجدر بنا الاطلاع على الاتجاهات والسوابق التاريخية. تُظهر الاتجاهات التاريخية بوضوح أن العلاقة بين كأس العالم وسلوك المؤشرات الرئيسية غالبًا ما تكون ضئيلة.

استنادًا إلى أداء S&P 500 والمؤشر الرئيسي للبلد المضيف، فإن متوسط ​​معدل العائد خلال فترة كأس العالم سلبي بشكل طفيف. والجدير بالذكر أنه خلال الفترة المدروسة التي امتدت لنحو 30 عامًا، أظهرت مؤشرات الأسهم الرئيسية ميلًا نحو انخفاض نسبي في التقلبات خلال شهري يونيو/يوليو، بالتزامن مع انطلاق البطولة.

في سياق أي مفاجأة محتملة، إيجابية كانت أم سلبية، فيما يتعلق بحجم كأس العالم والاستهلاك المصاحب له، يجب أولًا تحديد ما إذا كان هناك من سيُفاجأ، وبأي شيء؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال مؤتمر عام 2026 أن كأس العالم سيُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. هل سُجلت أي تعديلات تصاعدية في التوقعات لعام 2026 للشركات المدرجة في سوق الأسهم والمرتبطة بالحدث خلال هذه الفترة؟

أما بالنسبة لشركات الطيران وتأجير السيارات، فلا توجد بيانات نوعية تسمح بالاستنتاج بأن السوق يتوقع بالفعل تحسنًا في الربحية نتيجة لكأس العالم.

يختلف الوضع بالنسبة للفنادق. تشير العديد من الجهات التحليلية إلى أن الفنادق الأمريكية تتوقع زيادة في إيرادات الغرفة المتاحة (RevPAR) بنسبة 1.7% على أساس سنوي، وأكثر من 12% خلال شهر البطولة نفسه. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن دراسات جهات مثل كو ستار وتوريزم إيكونوميكس لا تؤكد تمامًا ما صرحت به فنادق مثل هيلتون، التي توقعت في فبراير أن يكون نمو الإيرادات أقل من المتوقع.

ترى شركات الاستثمار اتجاهًا إيجابيًا لشركات بيع الملابس الرياضية بعد كأس العالم. ووفقًا لشركة بيرنشتاين، قد تزيد نايكي وأديداس مبيعاتهما السنوية بنسبة 4% إضافية. في المقابل، أفادت رويترز أن أديداس تتوقع طلبات إضافية بقيمة 250 مليون يورو بعد كأس العالم. كما أشارت غولدمان ساكس إلى بوما كشركة مستفيدة.

أما شركتا تأجير العقارات قصيرة الأجل ووكلاء المراهنات، فهما جهتان لم تلعبا دورًا بارزًا في بطولات كأس العالم السابقة، وقد تُصبحان عاملًا مؤثرًا في السوق. أبرمت Airbnb شراكة رسمية مع FIFA، وتتوقع شركة Deloitte زيادة قدرها 380 ألف ضيف إضافي خلال كأس العالم. وأعلنت Airbnb نفسها عن زيادة بنسبة 80% في الاستفسارات في المدن المضيفة، مما قد يشير إلى أرباح حقيقية وقابلة للقياس تتجاوز التوقعات الحالية، وهو أمر بالغ الأهمية لشركة عانت من مشاكل واضحة في الربحية خلال الأرباع الأخيرة.

وهناك جهتان لم تلعبا دورًا بارزًا في بطولات كأس العالم السابقة، ولكنهما قد تُشكلان عاملًا مؤثرًا في السوق، وهما شركات تأجير العقارات قصيرة الأجل وشركات المراهنات. أبرمت Airbnb شراكة رسمية مع FIFA، وتتوقع Deloitte زيادة قدرها 380 ألف ضيف إضافي خلال كأس العالم. وأفادت Airbnb نفسها بزيادة قدرها 80% في الاستفسارات في المدن المضيفة، مما قد يشير إلى أرباح حقيقية وقابلة للقياس تتجاوز التوقعات الحالية، وهو أمر بالغ الأهمية لشركة عانت من مشاكل واضحة في الربحية خلال الأرباع الأخيرة.

ABNB.US (D1)

تمر الشركة بمرحلة توطيد طويلة الأمد تضيق فيها رقعة السوق. وسرعان ما سيصبح السوق أكثر استعدادًا لاتخاذ قرارات بشأن التوجه طويل الأجل للشركة. وقد تكون نتائج فترة كأس العالم حاسمة. المصدر: xStation5

أما الفئة الثانية من الشركات فهي شركات المراهنات، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟

يُعدّ دعم نموذج أعمالها من قِبل أحد أكبر الأحداث الرياضية أمرًا بديهيًا. إلا أن ما هو أقل وضوحًا هو عدم وجود أساس مقارن جيد، نظرًا لأن وجود هذه الشركات في البورصة كان ضئيلاً في السابق. تُعتبر المراهنات الرياضية والقمار من أسرع الصناعات نموًا في ظل موجة تحرير السوق التي قامت بها الإدارة الأمريكية الجديدة، وقد تكون المفاجأة في نتائج هذه الشركات كبيرة (ولكن ليس بالضرورة).

إحدى الشركات التي قد يُمثل كأس العالم في الولايات المتحدة نقطة تحول بالنسبة لها هي DraftKings. تُعدّ DraftKings من الشركات الرائدة بين شركات المراهنات في الولايات المتحدة، ولا يزال التوجه العام تجاه الشركة فاتراً، ويعود ذلك جزئيًا إلى ارتفاع مضاعفات تقييمها. لا يوجد ما يدعو للتشاؤم فيما يتعلق بالبيانات المالية. فقد ارتفع ربح السهم في الربع الأول من عام 2026 وحده إلى 0.2 دولار، أي أكثر من خمسة أضعاف التوقعات. ومع نمو الإيرادات بنسبة تتجاوز 10%، وهامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 76%، وزخم قوي، قد يبدأ السوق قريبًا بالتركيز أكثر على نقاط قوة الشركة بدلًا من نقاط ضعفها.

DKNG.US (D1)

انخفض سعر سهم الشركة إلى الحد الأدنى لقناة التماسك طويلة الأجل، ويُعدّ مستوى فيبوناتشي 78.6 نقطة ارتكاز محتملة لبناء قاعدة للطلب ومحاولة أخذ زمام المبادرة. المصدر: xStation5

في نهاية المطاف، ورغم حجم كأس العالم وتأثيره الحقيقي على اقتصاد حتى أكبر الدول، سيكون تأثيره على الأسواق المالية محدودًا، وقد تُصاب العديد من الجهات التي كان من المفترض أن تستفيد من تدفق مشجعي كرة القدم إلى أمريكا بخيبة أمل. في الوقت نفسه، قد تُمكّن معرفة واقع ومزايا التشغيل لجهات وقطاعات سوقية مُختارة المستثمرين الحذرين من تحقيق الربح.

كاميل شتشيبانسكي

محلل أسواق مالية، XTB