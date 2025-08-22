قفزت عملة الإيثريوم بنسبة 11% وسط مؤتمر جاكسون هول "الحمائمي" وانتعاش في وول ستريت 📈

تدعم التصريحات الحذرة لرئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تقييمات الأصول الخطرة، بما في ذلك العملات المشفرة. ويعزز هذا التحول في المعنويات مكاسب بيتكوين وإيثريوم، المستفيدتين من ضعف الدولار وارتفاعات أسواق الأسهم العالمية.

إلى جانب العملات المشفرة الرائدة، يمتد هذا الارتفاع أيضًا إلى عملات أصغر، تُعرف باسم العملات البديلة. وتبرز تشينلينك، ويونيسواب، وسوشي من حيث الزخم، على الرغم من أن أياً منها لا يضاهي الارتفاع الحالي لإيثريوم.

تاريخيًا، ربما يكون السوق قد دخل مرحلة "هيمنة إيثريوم"، والتي كانت تظهر في دورات صعود سابقة بعد أشهر من الارتفاعات المستمرة التي تقودها بيتكوين.

إذا استمر سوق الصعود الحالي على غرار عامي 2020 و2021، فقد تبدأ مشاريع أخرى مثل تشينلينك، وكاردانو، وريبل مراحل صعود أقوى بمجرد أن يبدأ السوق في جني الأرباح تدريجيًا من إيثريوم.

بالطبع، ليس هناك ما يضمن أن يكون ارتفاع العملات الرقمية الحالي مشابهًا للارتفاع السابق. ومع ذلك، شهدنا لعدة أشهر تفوقًا مطردًا على البيتكوين ( BTC )، وهي ديناميكية تجذب انتباه وول ستريت بشكل متزايد.

إيثريوم (D1)

مرت العملة الرقمية بأسبوع صعب؛ إذ أدى عدم اليقين في السوق وتدفقات رأس المال الخارجة من الأصول المضاربة إلى انخفاض سعرها بنسبة 13% منذ يوم الاثنين. إلا أن خطاب باول ساعد في تعويض معظم هذه الخسائر. بعد المؤتمر، ارتفعت قيمة الإيثريوم بنسبة 9%، وتستقر الآن عند حوالي 4,640 دولارًا. وتفصل العملة 5% فقط عن أعلى مستوى لها على الإطلاق.

يشير التحليل الفني إلى أنه بين يونيو ويوليو، تجاوزت الإيثريوم قناتها الصعودية السابقة، وأسست قناة جديدة أكثر حدة. ودافع السوق عن المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم خلال فترة التوحيد، ويتداول السعر الآن فوق المتوسطات المتحركة EMA15 وEMA50 وEMA100 وEMA200. تقع منطقة المقاومة النهائية بين 4,866 دولارًا أمريكيًا والتقييم الحالي. على الجانب السلبي، تقع مستويات الدعم الرئيسية عند 3,944 دولارًا أمريكيًا و3,351 دولارًا أمريكيًا، مدعومةً بخط الاتجاه ومتوسط ​​الحركة لـ 50 يومًا. ينبغي أيضًا الانتباه إلى فجوة الطلب عند الحد السفلي للقناة الصاعدة، مما يشير إلى قوة الاتجاه، بالإضافة إلى اتساع هيكل الارتفاع، مما يشير إلى تقلبات متزايدة في المستقبل.





المصدر: xStation5

بيتكوين (D1)

يبدو الوضع مشابهًا بشكل عام لأكبر عملة رقمية في العالم. وقد تأثر تقييمها سلبًا بالمخاوف بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي والتوقعات الاقتصادية الأوسع، إلا أن تصريحات باول سمحت لبيتكوين بتعويض جزء كبير من خسائرها الأخيرة. ومع ذلك، لم يُظهر السعر نفس درجة التفاؤل التي أظهرها إيثريوم، على الرغم من تشابه نطاق الانخفاضات السابقة.

على الرسم البياني اليومي، يبدو أن بيتكوين تُشكل قناة توحيد هندسية أخرى، محصورة بين 111,844 دولارًا و124,464 دولارًا. فشل السوق في الحفاظ على خط الاتجاه الصاعد قصير المدى، على الرغم من صمود الدعم من منطقة الاتجاه متوسط ​​المدى. يُبرز هذا الارتداد الأضعف نسبيًا ضعف الطلب مقارنةً بإيثريوم.





المصدر: xStation5