قفزت CHN.cash بنسبة 2.5% لتختبر أعلى مستوياتها هذا العام 📈الأسهم الصينية في ارتفاع

ترتفع مؤشرات الأسهم الصينية مدعومةً بموجة من التفاؤل في الأسواق العالمية، وضعف الدولار الأمريكي (الذي يعزز الاهتمام بالأسواق الناشئة)، والمكاسب القوية في قطاع التكنولوجيا، والتوقعات الإيجابية لتدفقات رأس المال. ارتفعت أسهم شركة SMIC العملاقة لأشباه الموصلات بنحو 10% في البورصة الصينية اليوم؛ كما يتزايد الاهتمام بالشركات الصينية التي تُجري تجارب على الذكاء الاصطناعي.

من المهم أن العلاقات الأمريكية الصينية تبدو أكثر توازناً، مما يدفع المستثمرين إلى اعتبار المخاطر الجيوسياسية "محدودة" حالياً. وتشهد شهادات الإيداع الأمريكية للشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة أداءً قوياً؛ حيث ارتفعت أسهم علي بابا (BABA.US) وبايدو (BIDU.US) بأكثر من 4%، في حين كان المستثمرون يخشون قبل فترة وجيزة إلغاء إدراج الأسهم الصينية من البورصات الأمريكية.

CHN.cash (فاصل زمني يومي)

المصدر: xStation5