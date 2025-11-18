الكاكاو يحاول الاستقرار بعد موجة بيع الخريف 📌

تحاول العقود الآجلة للكاكاو الاستقرار في بورصة IC Etoday، والتي تأتي بعد عمليات بيع ضخمة. منذ الأول من سبتمبر، انخفضت أسعار الكاكاو بنسبة 35% تقريبًا. المحفز الكبير هو السياسة، وليس ما إذا كانت هذه المرة - فقد قررت إدارة ترامب إسقاط تعريفتها الجمركية المتبادلة بنسبة 10% على السلع التي لا تنتجها الولايات المتحدة، بما في ذلك الكاكاو. لكن الكاكاو من البرازيل لا يزال يواجه تعريفة باهظة للأمن القومي بنسبة 40%، مما يحد من التأثير الصعودي. أضافت بيانات تصدير ساحل العاج منعطفًا: فقد وصلت الشحنات من 1 أكتوبر إلى 16 نوفمبر إلى 516,787 طنًا متريًا، بانخفاض يقرب من 6% عن العام الماضي. عادةً ما يدعم هذا النوع من التباطؤ الأسعار، لكن توقعات العرض الأوسع طغت عليها على المدى القصير.

لا تزال تقارير المزارع في غرب إفريقيا متفائلة بشكل مدهش. يصف المزارعون في كل من ساحل العاج وغانا الأشجار السليمة والنمو السريع للقرون وظروف التجفيف المثالية. حتى أن شركة Mondelez لاحظت أن أعداد القرون أعلى بنسبة 7% من متوسط ​​الخمس سنوات. إنها إشارة قوية لنمو المحصول الرئيسي هذا الموسم.

مع ذلك، فإن الطلب مخيب للآمال للغاية.

أعلنت شركة هيرشي عن موسم هالوين ضعيف، وهو ما يُمثل ضربة قوية، بالنظر إلى أن هذه العطلة تُمثل ما يقرب من 18% من مبيعات الحلوى السنوية في الولايات المتحدة. لكن السهم لم ينخفض ​​بعد ذلك، مما قد يُشير إلى انعكاس العديد من الأخبار السلبية (أيضًا في أسعار الكاكاو) في الوقت الحالي.

انخفضت مبيعات الكاكاو المطحونة في آسيا بنسبة 17%، وهي أدنى قراءة للربع الثالث في تسع سنوات. وانخفضت مبيعات الكاكاو المطحونة في أوروبا بنسبة 4.8%، لتصل إلى أدنى مستوى لها في عشر سنوات في الربع الثالث. وشهدت أمريكا الشمالية ارتفاعًا بنسبة 3.2%، لكن المحللين يحذرون من أن هذا الارتفاع قد يكون مُشوّهًا بسبب المشاركين الجدد في التقارير وليس بسبب قوة الاستهلاك الحقيقية. تؤكد مبيعات الشوكولاتة بالتجزئة تراجع الطلب، حيث انخفضت أحجام الشوكولاتة في أمريكا الشمالية بأكثر من 21% خلال آخر 13 أسبوعًا.

تتعرض العقود الآجلة للكاكاو لضغوط من تعديلات التعريفات الجمركية، وتحسن آفاق العرض في غرب إفريقيا، وأكبر مجموعة من تحذيرات الطلب العالمي منذ ما يقرب من عقد من الزمان. لقد وقع السوق بين ظروف المحاصيل المتفائلة والانهيار المقلق في الاستهلاك، ولكن المؤشرات الفنية تشير إلى أن المستثمرين قد يبدأون في تجميع الأموال بأسعار اليوم.

المصدر: xStation5