خط أنابيب شرق-غرب السعودي يعمل بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يوميا

ذكرت مصادر إعلامية ​أن خط أنابيب النفط السعودي شرق-غرب الذي ‌يوفر للمملكة مخرجا في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة سبعة ملايين برميل يوميا.

الجدير بالذكر أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع ​السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت خمسة ⁠ملايين برميل يوميا، مشيرة إلى أن المملكة ​تصدر أيضا ما بين 700 ألف و900 ألف ​برميل يوميا من منتجات النفط.

من جانبه قال أمين الناصر ​الرئيس التنفيذي لأرامكو بشأن نتائج الأعمال ‌إن ⁠من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق-غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة سبعة ملايين برميل يوميا خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء لمساراتهم.

يشار أنه أدى ​الصراع في ​منطقة الخليج ، إلى اضطراب أسواق ​الطاقة والنقل إضافة إلى تعطيل في حركة ​الشحن ⁠العالمية

مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال ⁠في ​العالم وتسبب في ارتفاع سعر ​النفط الخام إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل.