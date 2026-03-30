١١:٣٠ · ٣٠ مارس ٢٠٢٦

خط أنابيب شرق-غرب السعودي يعمل بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يوميا

ذكرت مصادر إعلامية ​أن خط أنابيب النفط السعودي شرق-غرب الذي ‌يوفر للمملكة مخرجا في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة سبعة ملايين برميل يوميا.

الجدير بالذكر أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع ​السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت خمسة ملايين برميل يوميا، مشيرة إلى أن المملكة ​تصدر أيضا ما بين 700 ألف و900 ألف ​برميل يوميا من منتجات النفط.

من جانبه قال أمين الناصر ​الرئيس التنفيذي لأرامكو بشأن نتائج الأعمال ‌إن من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق-غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة سبعة ملايين برميل يوميا خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء لمساراتهم.

يشار أنه أدى ​الصراع في ​منطقة الخليج ، إلى اضطراب أسواق ​الطاقة والنقل إضافة إلى تعطيل في حركة ​الشحن العالمية

 مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في ​العالم وتسبب في ارتفاع سعر ​النفط الخام إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل.

 

 

 

 

 

٣٠ مارس ٢٠٢٦, ١١:٣١

التقويم الاقتصادي: مؤشر أسعار المستهلك الألماني تحت الأضواء (30/03/2026)
٣٠ مارس ٢٠٢٦, ١١:٢٠

الرميان: الوضع الاقتصادي الكلي والمالي السعودي لايزال قوياً ومستقراً ومرناً
٣٠ مارس ٢٠٢٦, ١٠:٤٦

الجدعان: استثمارات السعودية بخط شرق - غرب حدت تداعيات أزمة الطاقة العالمية
٣٠ مارس ٢٠٢٦, ٠٩:٥٩

حصاد الأسواق: الأسواق تُظهر علامات التعافي بعد عطلة نهاية الأسبوع؛ ماذا سيحمل لنا الأسبوع القادم؟ (30/03/2026)
