خط أنابيب شرق-غرب السعودي يعمل بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يوميا

ذكرت مصادر إعلامية أن خط أنابيب النفط السعودي شرق-غرب الذي يوفر للمملكة مخرجا في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة سبعة ملايين برميل يوميا.
الجدير بالذكر أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت خمسة ملايين برميل يوميا، مشيرة إلى أن المملكة تصدر أيضا ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يوميا من منتجات النفط.
من جانبه قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو بشأن نتائج الأعمال إن من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق-غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة سبعة ملايين برميل يوميا خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء لمساراتهم.
يشار أنه أدى الصراع في منطقة الخليج ، إلى اضطراب أسواق الطاقة والنقل إضافة إلى تعطيل في حركة الشحن العالمية
مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل.
