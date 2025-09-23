خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول

يُعلق جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم على وضع الاقتصاد الأمريكي. ويُشير رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه لا يوجد مسار سياسي خالٍ من المخاطر في المستقبل، وعلى الرغم من ضعف سوق العمل، إلا أن الأسعار لا تزال ترتفع، ولا تزال تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة مرتفعة.
- لقد تزعزعت ثقة الجمهور في المؤسسات الاقتصادية والسياسية؛ ويجب على المسؤولين الحكوميين التركيز بشكل وثيق على مهامهم الأساسية.
- سنضمن ألا تتحول زيادة الأسعار لمرة واحدة إلى مشكلة تضخم مستمرة.
- من المرجح أن تؤدي زيادات التعريفات الجمركية إلى ارتفاع طفيف في التضخم خلال الأرباع القليلة القادمة.
- الافتراض المنطقي هو أن آثار التضخم الناجمة عن التعريفات الجمركية ستكون قصيرة الأجل نسبيًا.
- يستمر انخفاض التضخم في قطاع الخدمات؛ وتتوافق معظم توقعات التضخم طويلة الأجل مع هدف الـ 2%.
- تعكس زيادات أسعار السلع إلى حد كبير تأثير التعريفات الجمركية، وليس ضغوط الأسعار الأوسع نطاقًا.
- بلغ معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي على مدى 12 شهرًا 2.7% على الأرجح في أغسطس، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي 2.3%؛ وكلاهما أعلى من العام الماضي، ويعزى إلى أسعار السلع. تباطأ إنفاق المستهلكين، وتقول الشركات إن حالة عدم اليقين تُلقي بظلالها على التوقعات.
- شهد كلٌ من العرض والطلب على العمالة انخفاضًا غير عادي وصعب.
- أصبح سوق العمل أقل ديناميكيةً وأكثر مرونةً بعض الشيء.
- ارتفع التضخم ولا يزال مرتفعًا.
- تباطأ النمو الاقتصادي، وزادت المخاطر على التوظيف.
- تتوافق توقعات التضخم على المدى الطويل مع هدف 2%.