التقويم الاقتصادي: خطابات الفيدرالي في فيلادلفيا ومحافظي البنوك المركزية في دائرة الضوء

يترقب المستثمرون اليوم صدور بيانات اقتصادية أمريكية ثانوية، والتي، في ظل الإغلاق الحكومي المطول، ستُعتبر مؤشرات على التوقعات الاقتصادية عبر الأطلسي. ولا يشهد جدول الاقتصاد الكلي زخمًا كبيرًا، حيث ينصب التركيز على قراءة مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع لشهر أكتوبر.

في المملكة المتحدة، جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق على البناء والخدمات أضعف من المتوقع، على الرغم من ارتفاع الإنتاج الصناعي بشكل مفاجئ. وخلال الجلسة الآسيوية، تلقت الأسواق أيضًا بيانات ضعيفة لسوق العمل من أستراليا، حيث ارتفع معدل البطالة من 4.2% إلى 4.5%، على الرغم من أن نمو التوظيف فاق التوقعات.

تقويم الاقتصاد الكلي

12:15 مساءً بتوقيت غرينتش (كندا) - بدء بناء المساكن (أكتوبر): توقعات بـ 257 ألف وحدة سكنية مقابل 245.8 ألف وحدة سكنية سابقة

12:30 مساءً بتوقيت غرينتش (الولايات المتحدة) - مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي (أكتوبر): توقعات بـ 10 وحدات مقابل 23.2 وحدة سكنية سابقة

متحدثو البنوك المركزية

1 مساءً بتوقيت غرينتش - أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والر، وميران، وبار

2 مساءً بتوقيت غرينتش - أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بومان

2:45 مساءً بتوقيت غرينتش - أعضاء بنك إنجلترا، مان

2:45 مساءً بتوقيت غرينتش - أعضاء البنك المركزي الأوروبي، كوتشر

4 مساءً بتوقيت غرينتش - أعضاء البنك المركزي الأوروبي، لاجارد

5:30 مساءً بتوقيت غرينتش - أعضاء بنك كندا، ماكليم

6:30 مساءً بتوقيت غرينتش - أعضاء بنك إنجلترا، غرين

تقويم الأرباح