كندا في خضم أزمة التعريفات الجمركية. الأسواق تتفاعل مع التوترات السياسية في أمريكا الشمالية

تُظهر التهديدات الأخيرة التي أطلقها الرئيس ترامب تجاه كندا، والتي تتضمن احتمال فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع السلع الكندية، أن التجارة لم تعد تخدم أغراضًا اقتصادية بحتة، بل أصبحت أداةً من أدوات السياسة الخارجية. وقد تحول اتفاق أوتاوا-بكين، الذي يخفض الرسوم الجمركية على الكانولا والمركبات الكهربائية، إلى ذريعة لتصعيد الخطاب، الأمر الذي قد تكون له تداعيات بعيدة المدى على استقرار أسواق أمريكا الشمالية.

إن العامل الرئيسي المُزعزع للاستقرار ليس حجم الرسوم الجمركية المحتملة فحسب، بل عدم القدرة على التنبؤ بالإجراءات وغياب قواعد واضحة. يُؤدي هذا الوضع إلى زيادة التقلبات في أسواق العملات والسلع والتجارة. وعلى وجه الخصوص، قد يتعرض زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي لضغوط كبيرة. يُهدد خطر فرض الرسوم الجمركية الصادرات الكندية والنمو الاقتصادي، مما يُضعف الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي. في الوقت نفسه، تُعد كندا مُصدِّرًا رئيسيًا للنفط والمعادن، لذا فإن اضطرابات التجارة تُؤثر على أسعار السلع، مما يُؤثر بدوره على سعر الصرف.

يؤدي تزايد حالة عدم اليقين إلى ارتفاعات حادة في تقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي على المدى القصير، لا سيما عند ظهور معلومات جديدة بشأن التعريفات الجمركية المحتملة أو تصريحات من البيت الأبيض. ويُفاقم خطر اتخاذ كندا إجراءات انتقامية، وإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA) بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، من حالة عدم الاستقرار، مما يُؤدي إلى ضغوط على الدولار الأمريكي لتعزيز قيمته، وعلى الدولار الكندي للتسبب في تقلبات استجابةً لتغيرات الصادرات والتدفقات التجارية.

في هذه المرحلة، تستجيب كندا بهدوء، مؤكدةً أن الاتفاقية مع الصين لا تشمل سوى قطاعات مُحددة، وأنها لا تزال متوافقة مع مبادئ اتفاقية USMCA. ووصف رئيس الوزراء كارني الإجراءات الأمريكية بأنها جزء من سياق تفاوضي أوسع، يركز على حماية الحدود، وتوفير أسعار تنافسية، وتنويع التجارة خارج الولايات المتحدة. ويُظهر نهج كندا أن الالتزام المُستمر بالقواعد والسياسة الاقتصادية المستقرة يُمكن أن يُساهم في تخفيف حدة التوترات، حتى في مواجهة تهديدات مباشرة من شريك تجاري.

المصدر: xStation5