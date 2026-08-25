كندا ترد على الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%! زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي يمحو كل المكاسب!

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (USDCAD) متراجعًا عن مكاسبه الحالية ردًا على الإجراءات التجارية الكندية. فبعد يوم واحد فقط من إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 50%، أعلنت كندا فرض سلسلة من الرسوم الجمركية المماثلة، لتُعادل بذلك قيمة الرسوم الأمريكية البالغة 20 مليار دولار.

لماذا تفرض كندا رسومًا جمركية انتقامية؟

جاء هذا القرار بعد فشل المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA). اتهم الرئيس ترامب كندا بالاستفادة المجانية من الولايات المتحدة و"التمتع بامتيازات الدولة دون الرغبة في الانضمام إليها"، وفرض لاحقًا رسومًا جمركية بنسبة 50% على سلع بقيمة إجمالية قدرها 20 مليار دولار على جارتها.

وحذر رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، من أن هذا الهجوم لن يمر دون رد، وأن السوق لن تنتظر طويلًا لمعرفة التفاصيل الملموسة. أعلن وزير المالية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبين، اليوم عن سلسلة من الرسوم الجمركية الانتقامية تتراوح بين 15% و50% على سلع أمريكية بقيمة 20 مليار دولار.

تستهدف كندا المستهلك الأمريكي

وفقًا لتقرير بلومبيرغ، ستشمل الرسوم الجمركية الجديدة أكثر من 700 سلعة أمريكية، تم اختيارها لتسهيل إيجاد بدائل محلية دون التأثير على عادات المستهلكين. ومن بين هذه المنتجات المأكولات البحرية، وأجهزة المطبخ، وأجهزة التكييف، والأثاث. وستُطبق أعلى نسبة، وهي 50%، على المعادن الصناعية (الصلب والألومنيوم)، ومنتجات الألبان، ومستحضرات التجميل، والسلع الترفيهية (أجهزة ألعاب الفيديو، ومضارب الغولف، وقصبات الصيد). وبذلك، تستهدف الرسوم الصناعات الثقيلة والسلع الاستهلاكية الأساسية، ما قد يؤثر سلبًا على المستهلكين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.

التحليل الفني: زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (D1)

تأثر سعر صرف الدولار الأمريكي/الدولار الكندي بانخفاض أسعار النفط اليوم (النفط، أزرق فاتح، معكوس)، مما أدى إلى مزيد من الضعف للدولار الكندي المرتبط بالسلع. ومع ذلك، عكست الإجراءات التجارية الانتقامية الوضع لصالح الدولار الكندي، مما خفف جزئيًا من احتمالية حدوث أضرار اقتصادية في كلا البلدين. عاد السعر إلى ما دون مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6%، ليقترب مرة أخرى من المتوسط ​​المتحرك الأسي لعشرة أيام (الأصفر). يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق منطقة ذروة البيع مباشرة، مما يحد من احتمالية ارتفاع قيمة الدولار الكندي. من المتوقع أن يكون المزيد من انخفاض أسعار النفط هو المحرك الرئيسي لتقلبات الزوج الآن بعد أن استوعب السوق عودة الحرب التجارية بين البلدين الجارين. لا يزال أدنى مستوى سجله الزوج الأسبوع الماضي قرب 1.3730 يمثل دعمًا رئيسيًا، بينما يتطلب استمرار المكاسب إغلاقًا أعلى من المتوسط ​​المتحرك الأسي لعشرة أيام.

المصدر: xStation5