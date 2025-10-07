قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي بشأن أسعار الفائدة: السوق يتطلع إلى مزيد من التيسير النقدي وسط صدمة الناتج المحلي الإجمالي

الدولار النيوزيلندي تحت الضغط: الدولار النيوزيلندي عرضة لمزيد من الانخفاضات مقابل الدولار الأمريكي، خاصةً في حال حدوث خفض كبير مفاجئ أو توجيهات حذرة.

توقعات حذرة: من المتوقع صدور بيان حذر بشدة للإشارة إلى أن أسعار الفائدة ستتجه إلى ما دون 2.5% العام المقبل.

ارتفاع المخاطر بمقدار 50 نقطة أساس: يُعزز الانكماش الكبير في الناتج المحلي الإجمالي احتمالية خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، على الرغم من أن الإجماع الرسمي لا يزال على 25 نقطة أساس.

من المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) قراره الرسمي بشأن سعر الفائدة غدًا الساعة 2:00 صباحًا (بتوقيت جرينتش). وقبل الإعلان، تميل توقعات السوق بشدة نحو مزيد من تخفيف السياسة النقدية. وبينما يتوقع غالبية المحللين خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، تتزايد احتمالات اتخاذ خطوة حاسمة بمقدار 50 نقطة أساس، مدفوعةً بأرقام الناتج المحلي الإجمالي المخيبة للآمال بشكل كبير وضعف سوق العمل.

تجدر الإشارة إلى أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس عدة مرات (مرتين في عام 2024 ومرة ​​في وقت سابق من هذا العام). وكان التخفيض السابق في أغسطس 25 نقطة أساس، مما يشير إلى أن البنك المركزي قد يفضل خطوة مماثلة هذه المرة.

التوقعات قبل القرار

يتوقع إجماع السوق خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2.75%، وهو ما يتوافق مع توجيهات بنك الاحتياطي النيوزيلندي السابقة وتوقعات نموذجه لشهر أغسطس.

في الوقت نفسه، ازداد خطر خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5% بشكل واضح، وهو ما انعكس في تعليقات بعض الاقتصاديين وفي تسعير السوق، حيث يُقدر احتمال حدوث مثل هذه الخطوة بنحو 50%.

تزيد البيانات المخيبة للآمال الأخيرة، بما في ذلك انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي (أضعف بثلاث مرات من توقعات البنك المركزي)، وتدهور سوق العمل، من الضغوط لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة. ونظرًا لأن معظم بيانات نيوزيلندا الرئيسية تُنشر ربع سنويًا، يتعين على البنك المركزي الاعتماد بشكل كبير على توقعاته الداخلية.

قد تُفضي التغييرات في هيكل بنك الاحتياطي النيوزيلندي ( RBNZ ) - رحيل العضو الأكثر تشددًا في لجنة السياسة النقدية ( MPC ) وتعيين عضو جديد، قد يكون أكثر ميلًا إلى التيسير الكمي - إلى زيادة التيسير الكمي. ومن المقرر أيضًا تغيير منصب محافظ البنك المركزي في ديسمبر.

تشير الاحتمالات المستمدة من السوق إلى احتمالات تصل إلى 50% لخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

المصدر: Bloomberg Finance LP

تشير الآراء إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن عددا كبيرا من خبراء الاقتصاد يؤيدون خفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

المصدر: Bloomberg Finance LP

السياق الاقتصادي الكلي

لا يزال سوق العمل مصدرًا للمخاطر: إذ تُراجع مؤشرات التوظيف الشهرية باستمرار نحو الانخفاض، وارتفع معدل البطالة إلى 5.2%، وتشير التوقعات إلى ارتفاعه إلى 5.5% بحلول عام 2026.

لا تزال ساعات العمل والأجور الأسبوعية أقل مما كانت عليه في عامي 2023 و2024، مما يشير إلى تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.

في حين يُتوقع أن يتسارع التضخم في الربع الثالث، فمن المتوقع أن ينخفض ​​ليقترب من نقطة المنتصف المستهدفة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي ( RBNZ ) البالغة 2% في عام 2026.

ويشكل سوق العمل خطرا متزايدا، رغم أننا نلاحظ في الوقت نفسه انتعاشا في معدلات التضخم.

المصدر: Bloomberg Finance LP, XTB

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن يكون القرار والبيانات اللاحقة متساهلة: حتى لو اختار البنك خفضًا أقل، ينبغي أن تكون الرسالة واضحة بأنه لا يزال هناك مجال لمزيد من التخفيضات (بما في ذلك في الاجتماع القادم في نوفمبر). تشير المؤشرات إلى أن أسعار الفائدة قد تنخفض إلى ما دون 2.5% العام المقبل.

قد يكون من الضروري اتباع سياسة التحرك السريع دون مستوى سعر الفائدة "المحايد" (2.9%) لتحفيز النشاط الاقتصادي قبل فترة عيد الميلاد والصيف الحاسمة في نيوزيلندا.

ما الذي نتوقعه للدولار النيوزيلندي (NZD)؟

يشهد الدولار النيوزيلندي (NZD) ضعفًا عامًا. مقابل الدولار الأمريكي (USD)، لم يحقق سوى الدولار الكندي مكاسب أقل من الدولار النيوزيلندي هذا العام. يختبر زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي حاليًا مستوى تصحيح فيبوناتشي 50.0 للموجة الصعودية الرئيسية الأخيرة. تشير جميع الدلائل إلى استمرار الانخفاضات في حال حدوث خفض مفاجئ أكبر أو بيان متساهل. مع ذلك، إذا لم يُخترق قريبًا أدنى مستويات 29 سبتمبر، فقد يتعرض مسار الاتجاه الهبوطي الحالي للخطر. يشير فارق العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى أن الزوج سيتراجع على المدى القريب.

المصدر: xStation5

المصدر: Bloomberg Finance LP