قطاعات الطاقة والمرافق الأمريكية محط الأنظار 🔍 ماذا ستُظهر شركات S&P 500؟

يُبرز بدء موسم إعلان أرباح الربع الأول من عام 2026 تباينًا واضحًا بين قطاعي الطاقة والمرافق ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500. ففي قطاع الطاقة، لا يزال التوتر قائمًا بين بيئة أسعار النفط الداعمة وتراجع التوقعات لبعض أكبر الشركات. في المقابل، تبقى المرافق من أكثر قطاعات السوق استقرارًا، مستفيدةً من خصائصها الدفاعية ومن ارتفاع الطلب على الكهرباء بشكل هيكلي.

شركات الطاقة

من المتوقع حاليًا أن يكون قطاع الطاقة من أضعف القطاعات في المؤشر من حيث نمو الأرباح على أساس سنوي، مع انخفاض متوقع بنسبة 0.1%. وقد تأثرت توقعات القطاع بشكل كبير بالتعديلات التنازلية لشركة إكسون موبيل، التي تُعد الآن المساهم الرئيسي في انكماش الأرباح المتوقع. وباستثناء إكسون، كان القطاع سيحقق نموًا قويًا في الأرباح، مما يشير إلى أن الضعف مُركز وليس واسع النطاق.

تُعد قطاعات التكرير والتسويق والبنية التحتية لقطاع النقل والتخزين حاليًا الأقوى أداءً، مستفيدةً من تحسن ظروف السوق. في المقابل، تُظهر شركات النفط والغاز المتكاملة، وخدمات حقول النفط، وشركات التنقيب والإنتاج أداءً أضعف.

وبينما تدعم أسعار النفط المرتفعة المعنويات، فإن متوسط ​​سعر الخام خلال الربع الحالي لم يكن أعلى إلا قليلاً من العام الماضي، مما حدّ من الأثر الإيجابي على الأرباح.

تبقى الجغرافيا السياسية العامل الرئيسي. وسيعتمد استدامة ارتفاع أسعار النفط على التطورات في الشرق الأوسط وتأثيرها على البنية التحتية للإمداد والتصدير.

في الوقت نفسه، يحافظ المنتجون على انضباطهم الرأسمالي، دون أي تغيير جوهري في خطط الإنتاج أو الإنفاق الرأسمالي، مما يشير إلى أن بيئة الأسعار الحالية لا تُعتبر بعدُ نظامًا هيكليًا للارتفاع.

تبقى التوقعات على المدى المتوسط ​​قوية، حيث يتوقع السوق تسارعًا ملحوظًا في نمو الأرباح خلال الأرباع القادمة.

دفع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ عام 2022، مما وفر دفعة مباشرة لإيرادات شركات التنقيب والإنتاج النفطية - وهو أثر من المرجح أن يظهر في الأرباح الحالية. يتناقض هذا مع منتجي الغاز، حيث تبقى الأسعار مستقرة نسبيًا رغم ارتفاعها المؤقت خلال العاصفة الشتوية فيرن. ويُقيّد ارتفاع معدلات استخدام الغاز الطبيعي المسال الطلب على صادراته في الولايات المتحدة، بينما تبقى مستويات التخزين قريبة من متوسط ​​الخمس سنوات. ورغم ارتفاع الأسعار، يبقى استدامة انتعاش أسعار النفط غير مؤكد، ويعتمد بشكل كبير على مسار النزاع. لذا، ليس من الواضح ما إذا كانت الأسعار المرتفعة ستُترجم إلى ربحية مستدامة لشركات النفط الكبرى.

سيكون حجم الضرر المحتمل للبنية التحتية الحيوية - كحقول النفط وخطوط الأنابيب ومحطات التصدير - حاسمًا في ديناميكيات العرض واستدامة الأسعار. ورغم توقع نمو طفيف في الإنتاج في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، إلا أنه من السابق لأوانه وصف الوضع الحالي بأنه دورة أسعار مرتفعة مستدامة. ونتيجة لذلك، من المرجح أن تلتزم الشركات بتوجيهات الإنتاج والنفقات الرأسمالية الحالية بدلًا من تعديل خططها بشكل جذري نحو الأعلى.

المصدر: FactSet

شركات المرافق

يدخل قطاع المرافق موسم الإعلان عن الأرباح بواحد من أقوى مؤشرات النمو في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مع نمو متوقع في الأرباح بنسبة 9.6% على أساس سنوي. وبالمقارنة مع قطاع الطاقة، يُعد هذا النمو أكثر استقرارًا وتوزيعًا على نطاق أوسع، حيث يُتوقع أن تُساهم فيه جميع المجموعات الصناعية الرئيسية.

يُحقق منتجو الطاقة المستقلون والشركات التي تُركز على الطاقة المتجددة أداءً متميزًا، على الرغم من أن شركات الغاز والمياه والكهرباء تُساهم أيضًا بشكل كبير في هذا النمو.

على المدى القريب، يستفيد القطاع من خصائصه الدفاعية، ولكنه يستفيد بشكل متزايد من النمو الهيكلي في الطلب على الكهرباء.

يُعد التوسع في مراكز البيانات والبنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي محركًا رئيسيًا لهذا النمو، ومن المتوقع أن يزيد من حمل الشبكة ويدعم الاستثمار في قدرة الشبكة وتوليد الطاقة.

في الوقت نفسه، يعمل القطاع في بيئة تنظيمية أكثر غموضًا، لا سيما في مجال طاقة الرياح البحرية.

قد يؤدي تزايد المخاطر السياسية المحيطة بطاقة الرياح البحرية إلى إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، مما يعني تحولًا أكثر واقعية في مجال الطاقة، ولكنه أقل مراعاة للبيئة.

من وجهة نظر المستثمرين، لا تزال شركات المرافق العامة من أكثر قطاعات السوق استقرارًا، إذ تُقدم نموًا نسبيًا في الأرباح خلال الفصول القادمة.

منذ بداية إدارة ترامب، واجهت مشاريع طاقة الرياح البحرية حالةً من عدم اليقين المتزايد. فقد توقفت عمليات بيع عقود الإيجار وإصدار التراخيص في المياه الفيدرالية في وقت مبكر، تلتها أوامر بوقف العمل في المشاريع قيد الإنشاء. ورغم أن المحاكم أوقفت هذه الإجراءات لاحقًا، إلا أن آفاق نشاط التأجير الجديد لا تزال محدودة على المدى القريب. بعد استئناف أعمال الإنشاء، بدأت مشاريع مثل "ريفولوشن ويند" و"كوستال فيرجينيا أوفشور ويند" بتوليد الطاقة، بينما أكملت "فينارد ويند" تركيب التوربينات.

كما بدأ عدم اليقين التنظيمي في دفع عجلة إعادة تخصيص رأس المال. وبموجب اتفاقية بقيمة 928 مليون دولار بين الحكومة الأمريكية وشركة "توتال إنيرجيز"، ستتخلى الشركة عن عقود إيجار طاقة الرياح البحرية مقابل إعادة استثمارها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والنفط في خليج المكسيك. وقد بدأت وزارة الداخلية منذ ذلك الحين مناقشات مع مستأجرين آخرين بشأن ترتيبات مماثلة. وإذا ما تم تطبيق هذا النهج على نطاق أوسع، فقد يُسرّع الاستثمار طويل الأجل في الغاز الطبيعي. من شأن هذا التحول أن يدعم نمو الطلب على الكهرباء على المدى القريب والمتوسط ​​- لا سيما من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي - مع إبطاء تطوير طاقة الرياح البحرية، التي كانت تعتبر سابقًا حجر الزاوية في التحول الطاقي طويل الأجل.

لا يزال قطاع الطاقة مدفوعًا بشكل أساسي بأسعار النفط، ومراجعات الشركات الكبرى، والمخاطر الجيوسياسية. في المقابل، أصبحت شركات المرافق العامة أكثر عرضة للخطر، ليس فقط من خلال استراتيجيات التحوط، بل أيضًا من خلال النمو طويل الأجل في الطلب على الكهرباء وتطور مزيج الطاقة. بالنسبة للسوق، يُعد هذا التمييز بالغ الأهمية: فقطاع الطاقة يتسم بالتقلب والانتقائية، بينما تكتسب شركات المرافق العامة أهمية متزايدة بفضل قدرتها على التنبؤ وجودة نموها.

المصدر: FactSet

XOM.US، فاصل زمني D1

المصدر: xStation5