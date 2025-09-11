الاحتياطي الفيدرالي عند مفترق طرق 🏛️ ماذا يخبرنا تقرير مؤشر أسعار المستهلك اليوم عن الاقتصاد الأمريكي؟ ⚔️

ارتفاع طفيف في التضخم، وانتعاش قوي في طلبات إعانة البطالة

كما كان متوقعًا، ارتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس إلى 2.9% على أساس سنوي من 2.7% على أساس سنوي. وظل التضخم الأساسي مرتفعًا عند 3.1% على أساس سنوي. وكانت المفاجأة الوحيدة ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار المستهلك الشهري، حيث ارتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقارنةً بتوقعات بلغت 0.3% على أساس شهري. تجدر الإشارة إلى أن ديناميكية التضخم الشهري كانت ضعف ما كانت عليه في يوليو.

بلغ التضخم الشهري الأساسي 0.3% على أساس شهري، وهو ما يتماشى مع التوقعات. من ناحية أخرى، نشهد زيادة كبيرة جدًا في طلبات إعانة البطالة. وهذا يُظهر تباينًا متزايدًا بين متطلبات الاحتياطي الفيدرالي - ضعف سوق العمل وارتفاع التضخم. ماذا تُظهر تفاصيل التقرير، وماذا قد يعني هذا بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي؟ وهل ينبغي أن تقلق وول ستريت؟

العوامل الرئيسية للتضخم

كان قطاع الإسكان (المأوى) المساهم الأكبر في الزيادة الشهرية، حيث ارتفع بنسبة 0.4%.

كانت خدمات النقل المحرك الرئيسي لما يُسمى بمؤشر أسعار المستهلك الأساسي (أكثر بكثير من 3% على أساس سنوي وأكثر بقليل من 0.3% على أساس شهري)؛ حيث قفزت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 5.9%.

ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 0.7% على أساس شهري، مع ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 1.9%. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5% على أساس شهري.

بدأت أسعار السيارات بالارتفاع مجددًا. ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بنسبة 0.3%، والسيارات المستعملة بنسبة 1.0%، وأسعار إصلاح السيارات بنسبة تصل إلى 2.4%.

تأثير الرسوم الجمركية مقابل تأثير الخدمات

النقطة الأساسية هي أن ارتفاع التضخم جاء بشكل رئيسي من الخدمات، وليس من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

أظهرت أسعار الفئات المعرضة للواردات إشارات متباينة، مع عدم وجود تسارع واضح مرتبط بالرسوم الجمركية.

تباطأ مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (الخدمات باستثناء المأوى) بشكل طفيف إلى 3.52% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن ضغوط الأسعار ليست بنفس الشدة التي قد تبدو عليها. ومع ذلك، لا يزال بعيدًا عن الهدف.

تؤكد هذه البيانات أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ على الأرجح تخفيف سياسته النقدية، لكنه سيبقى حذرًا في وتيرة التخفيضات نظرًا لاستمرار التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%. ولا يزال قطاع الخدمات يعاني من ركود، ومع أي ارتفاع محتمل في أسعار البنزين، سيبدو الوضع أسوأ بكثير.

الرسوم البيانية الرئيسية

ارتفع تضخم أسعار المستهلك كما هو متوقع إلى 2.9% على أساس سنوي. وكما تُظهر المؤشرات الرئيسية، لا تزال المشكلة الأكبر في الولايات المتحدة تتمثل في ارتفاع أسعار الخدمات. ويتجلى ذلك بوضوح في مؤشر الأسعار الفرعي لمسح معهد إدارة التوريدات للخدمات.

المصدر: Bloomberg Finance LP, XTB

بالنظر إلى المكونات الرئيسية، يظل تضخم الإيجارات المساهم الأكبر. ومع ذلك، تشهد المساهمات المرتبطة بارتفاع تكاليف الخدمات نموًا مطردًا. ليس التعريفات الجمركية هي المحرك الرئيسي للتضخم، بل الخدمات. وتشهد تكاليف الرعاية الصحية والطاقة والنقل والغذاء ارتفاعًا حادًا (مع تأثر الغذاء جزئيًا بالتعريفات الجمركية).

المصدر: Bloomberg Finance LP, XTB

ترتفع أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة بشكل أسرع مما تشير إليه مؤشرات أسعار الغذاء الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة، وهو ما يرتبط جزئيا بالتعريفات الجمركية.

المصدر: Bloomberg Finance LP, XTB

يشهد تضخم أسعار السيارات المستعملة ارتفاعًا، إذ تخضع السيارات الجديدة للرسوم الجمركية. ومع ذلك، يشير مؤشر مانهايم إلى أن هذه الديناميكية ستتباطأ في الأشهر المقبلة.

المصدر: Bloomberg Finance LP, XTB

يظل التضخم في الخدمات مرتفعًا، على الرغم من استقراره عند مستوى مرتفع.

المصدر: Bloomberg Finance LP, XTB

ارتفاع التضخم مشكلة، لكن ضعف سوق العمل مشكلة أكبر.

تشهد طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفاعًا ملحوظًا إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، مع أننا شهدنا في عامي 2023 و2024 مستويات أعلى من 250 ألفًا. وترتبط أكبر زيادة بالزيادة الكبيرة في طلبات إعانة البطالة في تكساس. ورغم أن هذه الزيادة لم تكن سببًا للذعر بعد، إلا أن طلبات إعانة البطالة التي تصل إلى حوالي 300 ألف كانت عادةً ما تُشير إلى ركود اقتصادي.

قفزة هائلة في طلبات إعانة البطالة الأولية، حيث وصل المستوى الآن إلى أعلى مستوى منذ عام 2021.

المصدر: Bloomberg Finance LP, XTB

وإذا لم يكن هذا حدثاً منفرداً، فإن الارتفاع الحاد في المطالبات قد يشير إلى ارتفاع في معدل البطالة.

المصدر: Bloomberg Finance LP, XTB

الاحتياطي الفيدرالي يخفض في أسعار الفائدة.

يبدو أنه لا ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي اختيار خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، نظرًا لاستمرار ارتفاع مخاطر التضخم. مع ذلك، من الواضح أن الرسوم الجمركية - المصدر الرئيسي لعدم اليقين بشأن الأسعار - كان لها تأثير محدود على الأسعار في الولايات المتحدة. لذلك، سيخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ولكن على الأرجح دون الالتزام المسبق بدورة كاملة، وسيظل معتمدًا بشكل كبير على البيانات.