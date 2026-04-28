الاكتتاب العام لشركة Rare Earth Americas يقترب

نشرت شركة "Rare Earths Americas" الافتراضات الرئيسية لطرحها الأولي للاكتتاب العام. ونظرًا للجدل المحتدم حول المعادن الأرضية النادرة ودورها في الدفاع والتقنيات الحديثة، سارع السوق إلى البحث عن فرص استثمارية في شركات هذا القطاع، ولكن دون جدوى في الغالب. فالشركات التي تستخرج وتعالج المعادن الأرضية النادرة، خارج الصين، قليلة جدًا، وأقل منها مدرجة في البورصة.

وتسعى "Rare Earth Americas" إلى تلبية هذا الطلب المتزايد من المستثمرين والحكومات على حد سواء.

يبلغ عدد الأسهم المطروحة للتداول 2,777,777 سهمًا، بسعر استرشادي يتراوح بين 17 و19 دولارًا أمريكيًا. وهذا يعني قيمة سوقية محتملة قصوى تقارب 370 مليون دولار أمريكي.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الاكتتاب يمثل مرحلة مبكرة جدًا من تطور الشركة، فهي لا تحقق أي إيرادات حاليًا. بلغ صافي الخسارة لعام 2024 ما قيمته 3.98 مليار دولار أمريكي، و9.93 مليون دولار أمريكي في عام 2025.

حتى اليوم، تُركز الشركة بشكل أساسي على تقديم وعود، إلا أن هذه الوعود تبدو مقنعة وليست مجرد افتراضات غامضة. تُشير الشركة في منشوراتها إلى مبادرات محددة وخطة شاملة للسيطرة على سلسلة القيمة بأكملها، مع تقليل اعتماد الغرب المكلف على الواردات من الصين.

تتركز مشاريع الشركة جغرافيًا في البرازيل والولايات المتحدة.

تشمل المشاريع في البرازيل مشروعي "ألفا" و"كونستليشن"، اللذين يُركزان على استخراج ومعالجة الطين الغني بالعناصر النادرة.

أما مشروع "هومر" فسيتضمن تعدين ما يُعرف بالكربوناتيت.

في الولايات المتحدة، تُطور الشركة مبادرة واعدة في ولاية جورجيا، حيث اكتشفت رواسب ذات نقاء غير مسبوق، مع سهولة الوصول إلى البنية التحتية.

ينبغي على المستثمرين المهتمين بالتعدين والأسواق المتخصصة الواعدة متابعة آخر مستجدات الشركة عن كثب. إن المبادرات من هذا النوع ليست سهلة ولا رخيصة ولا سريعة - ومع ذلك، في ظل بيئة السوق والجيوسياسية الحالية، قد يثبت هذا أنه مشروع يتمتع بنفوذ تشغيلي كبير وإمكانية الوصول إلى موارد مالية ضخمة، بما في ذلك الحكومات وشركات التكنولوجيا ومصنعي الدفاع.