⚪ الفضة تمحو جميع المكاسب التي حققتها في عام 2026 وتقترب من 60 دولارًا

عجز هيكلي على مدى ست سنوات: لا يزال سوق الفضة يعاني من نقص في المعدن المادي. ووفقًا لتحليلات HSBC ، سينخفض ​​عجز السوق العالمي تدريجيًا: من 143 مليون أونصة في عام 2025 إلى 73 مليون أونصة في عام 2026، ثم إلى 25 مليون أونصة في عام 2027. وعلى الرغم من انخفاض وتيرة العجز، لا يزال السوق مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية. ومع ذلك، في حال حدوث انهيار اقتصادي، وانخفاض الطلب في قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وانسحاب كامل من صناديق المؤشرات المتداولة، فهناك احتمال لظهور فائض طفيف في العرض. ومع ذلك، يبدو نطاق 50-60 دولارًا جذابًا، نظرًا لأن الفضة لا تزال معدنًا استراتيجيًا.