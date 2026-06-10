⚪ الفضة تمحو جميع المكاسب التي حققتها في عام 2026 وتقترب من 60 دولارًا

بعد انخفاض حاد بنسبة 5% تقريبًا خلال جلسة الأمس، وتراجع ملحوظ يوم الجمعة الماضي عقب صدور بيانات الوظائف غير الزراعية، يواصل سعر الفضة انخفاضه اليوم. وقد بلغ الانخفاض في بداية جلسة الأربعاء 2.5%، وتقترب الفضة من مستوى دعم رئيسي مُحدد بأدنى مستوى محلي لها بين 6 فبراير و23 مارس. من المحتمل أيضًا أن تكون الفضة على وشك اختبار المتوسط المتحرك لـ 250 جلسة، والذي يقع فوق مستوى 60 دولارًا بقليل. تجدر الإشارة إلى أن آخر اختبار لهذا المتوسط كان في مارس 2025. كما شهد الذهب انخفاضًا في الأيام الأخيرة، حيث يتداول دون 4200 دولار، على الرغم من أنه لا يزال بعيدًا عن أدنى مستوى محلي له في مارس. ما هي أهم العوامل الأساسية في السوق حاليًا؟
أساسيات السوق الرئيسية
- عجز هيكلي على مدى ست سنوات: لا يزال سوق الفضة يعاني من نقص في المعدن المادي. ووفقًا لتحليلات HSBC، سينخفض عجز السوق العالمي تدريجيًا: من 143 مليون أونصة في عام 2025 إلى 73 مليون أونصة في عام 2026، ثم إلى 25 مليون أونصة في عام 2027. وعلى الرغم من انخفاض وتيرة العجز، لا يزال السوق مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية. ومع ذلك، في حال حدوث انهيار اقتصادي، وانخفاض الطلب في قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وانسحاب كامل من صناديق المؤشرات المتداولة، فهناك احتمال لظهور فائض طفيف في العرض. ومع ذلك، يبدو نطاق 50-60 دولارًا جذابًا، نظرًا لأن الفضة لا تزال معدنًا استراتيجيًا.
- الطلب من "التقنيات الخضراء": يُشكل هذا القطاع قاعدة إمداد رئيسية. فالفضة عنصر أساسي في إنتاج الألواح الكهروضوئية، والإلكترونيات من الجيل التالي، وتقنية الجيل الخامس، وقطاع السيارات الكهربائية. على الرغم من محاولات تقليل كمية الفضة في الخلايا الكهروضوئية، فإن الطلب المرتفع من قطاع التكنولوجيا (المُقدّر بأكثر من 610-640 مليون أونصة سنويًا) يُساهم بشكل كبير في استقرار الحد الأدنى للسعر. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع سعر الفضة سيدفع إلى البحث عن بدائل، مثل طلاء النحاس بالفضة، مما يُقلل بشكل ملحوظ من تكاليف تصنيع الألواح الكهروضوئية.
- جمود العرض في السوق: يُعدّ زيادة تعدين الفضة أمرًا صعبًا من الناحية التقنية، لأن معظم هذه السبائك تُنتج كمنتج ثانوي لتعدين النحاس والزنك والرصاص. من المتوقع أن يظل إنتاج المناجم ثابتًا في عام 2026 (حوالي 844-848 مليون أونصة)، وأن يرتفع فقط في عام 2027 (إلى حوالي 868 مليون أونصة)، مما يحول دون الاستجابة السريعة لارتفاع الأسعار.
- نسبة الذهب إلى الفضة: تبلغ هذه النسبة حاليًا 65، وهو مستوى منخفض نسبيًا مقارنةً بالسنوات الأخيرة، ولكنه لا يزال أعلى من المتوسطات التاريخية. لذا، لم يعد بالإمكان القول إن الفضة رخيصة للغاية مقارنة بالذهب، على الرغم من انخفاض سعرها إلى نطاق الأربعين خلال فترة ازدهار سوق المعادن النفيسة.
- الاقتصاد الكلي والجيوسياسة: يتفق المحللون على أن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (حجم تخفيضات أسعار الفائدة)، وسلوك الدولار مدفوعًا بالسياسة التجارية الأمريكية الجديدة، وارتفاع الطلب المؤسسي والفردي في الأسواق الآسيوية (وخاصة في الهند والصين) ستكون ذات أهمية جوهرية لتقييم المعادن النفيسة خلال عامي 2026-2027.
من المتوقع انخفاض العجز في الأسواق بشكل ملحوظ، ولكن ثمة احتمال لظهور فائض في العرض، مع مزيد من عمليات البيع من قبل صناديق المؤشرات المتداولة وانخفاض الطلب على الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والذي يُتوقع أن ينخفض بنسبة 20% تقريبًا على أساس سنوي. المصدر: معهد الفضة.
توقعات الأسعار من البنوك والمؤسسات:
- جي بي مورغان: يتوقع أن يبلغ متوسط سعر الفضة 81 دولارًا للأونصة في عام 2026، ليصل إلى ذروته الفصلية في الربع الأخير عند متوسط 85 دولارًا. وفي عام 2027، يتوقع البنك استقرارًا في الأسعار عند متوسط 85 دولارًا. مع ذلك، يحذر المحللون من زيادة التقلبات واحتمال حدوث تصحيحات أعمق (حتى تصل إلى نطاق 50-60 دولارًا) في حال تباطؤ النمو الاقتصادي. إذا تحققت توقعات جي بي مورغان، فإن الأسعار الحالية تبدو جذابة.
- بنك أوف أمريكا: يقدم بعضًا من أكثر التوقعات تفاؤلًا وجرأة. في السيناريو الأساسي، يفترض التقرير عودة سريعة للسعر فوق 100 دولار. أما في السيناريو الأقصى (ما يُعرف بالسيناريو المتفائل)، فيشير المحللون إلى إمكانية نمو السعر إلى 135 دولارًا، ومع النقص الحاد في المعروض المادي من الفضة، يتوقعون ارتفاعًا يصل إلى 309 دولارات قبل نهاية عام 2026.
- سيتي غروب (Citi): تحافظ على نظرة متفائلة للغاية تجاه المعدن، مشيرةً إلى نطاق 110-150 دولارًا كهدف سعري واقعي على المدى المتوسط.
- كوميرزبانك: تتوقع أن ينهي سعر الفضة عام 2026 عند 90 دولارًا. وفي عام 2027، تتوقع مزيدًا من الارتفاع، وتحدد هدفًا لنهاية ذلك العام عند 95 دولارًا.
- إتش إس بي سي: رفعت توقعاتها، لكنها لا تزال الأكثر تحفظًا بين كبار المستثمرين. تتوقع أن يبلغ متوسط السعر في عام 2026 75 دولارًا (مع إغلاق العام عند حوالي 70 دولارًا)، بينما سينخفض في عام 2027 إلى متوسط 68 دولارًا (مع سعر مستهدف عند 65 دولارًا في نهاية العام). يرى خبراء البنك أن انخفاض عجز العرض سيؤدي إلى تراجع معنويات المستثمرين في النصف الثاني من الفترة.
- رابطة سوق لندن للمعادن الثمينة (LBMA): يُحدد متوسط التوقعات السنوية للمحللين المنتسبين إلى الرابطة سعرًا متوقعًا لعام 2026 عند حوالي 79.57 دولارًا أمريكيًا. مع ذلك، يتباين الرأي بشكل كبير، حيث تتراوح أدنى التوقعات المتشائمة حول 42 دولارًا، بينما يتوقع المتفائلون للغاية مستويات تتجاوز 165 دولارًا.
ملخص اليوم - عودة موجة البيع في وول ستريت ⬇️
🔴انخفاض مؤشر US100 بنسبة 4% تقريباً
🟡⬇️الذهب عند أدنى مستوى له منذ مارس
🛢️ سعر خام غرب تكساس الوسيط أقل من 90 دولارًا يختبر متوسط سعر 100 موسم