الإمارات دبي الوطني يحقق نمواً مستقراً في الربع الأول مدعوماً بزيادة الأرباح وقوة المركز المالي

سجل بنك الإمارات دبي الوطني أداءً مالياً متماسكاً خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغ صافي أرباحه 6.4 مليارات درهم، محققاً نمواً بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة إلى 8.2 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 6%، ما يعكس استمرار قوة الأداء التشغيلي للبنك.

شهد إجمالي الدخل نمواً ملحوظاً، إذ ارتفع بنسبة 21% على أساس سنوي و13% مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 14.4 مليار درهم. وجاء هذا الأداء مدفوعاً بالتوسع القوي في الأصول وتحقيق مستويات قياسية في الدخل غير الممول. وواصلت الميزانية العمومية للبنك نموها القوي، متجاوزة حاجز 1.2 تريليون درهم، بدعم من زيادة ملحوظة في الإقراض.

ارتفع حجم القروض بمقدار 45 مليار درهم، أي بنسبة 7%، ليصل إلى 703 مليارات درهم، ما يعكس نمواً واسع النطاق عبر مختلف القطاعات وتوسع قاعدة العملاء. كما تحسنت جودة الأصول مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى 2.3%.

في المقابل، واصلت الودائع تعزيز قوة المركز المالي للبنك، حيث ارتفعت بمقدار 44 مليار درهم منذ بداية العام لتصل إلى 830 مليار درهم. كما حافظ البنك على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، مع بلوغ نسبة الشق الأول من الأسهم العادية 14.2% ونسبة تغطية السيولة 141%.

وعلى صعيد الأنشطة الاستراتيجية، أبرم البنك صفقات تمويل كبرى، من بينها قرض مجمع بقيمة 2.25 مليار دولار، إلى جانب إصدار سندات خضراء وزرقاء بقيمة إجمالية مليار دولار، في تأكيد على التزامه بالتمويل المستدام. كما عزز البنك عروضه عبر إطلاق منتجات جديدة تشمل بطاقات ائتمانية متخصصة وحلول استثمارية في المعادن الثمينة.

وفي إطار التحول الرقمي، أطلق البنك أكثر من 50 مبادرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، مع توسيع خدماته الرقمية التي تخدم أكثر من 2.5 مليون مستخدم، ما يسهم في تحسين تجربة العملاء ورفع الكفاءة التشغيلية.

وأكدت إدارة البنك أن هذا الأداء القوي يعكس متانة الاقتصاد الإماراتي، مع استمرار التركيز على الابتكار والتوسع الإقليمي والاستدامة لتحقيق نمو مستدام في المستقبل.