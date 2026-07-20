  
١٢:٢٠ · ٢٠ يوليو ٢٠٢٦

«الإمارات».. تستعيد وجهاتها و88% من العمليات التشغيلية

Dorsaf Gaidi
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Content Specialist

تواصل «طيران الإمارات» تعزيز وتيرة تعافيها التشغيلي المتسارع، مسجلةً مستويات أداء قياسية تعكس قوة الطلب العالمي على السفر ومرونة نموذج أعمالها المستدام  كما أظهرت أحدث البيانات التشغيلية للناقلة، التي وصلت «الخليج»، استعادتها 96% من شبكة وجهاتها العالمية، مع المضي قدماً في خطط توسعية طموحة، لترسيخ مكانة دبي كمحور عالمي لا غنى عنه لحركة الطيران الدولية.

هذا وسيّرت الناقلة، خلال النصف الأول من يوليو الجاري ، 220 رحلة مغادرة يومياً من مطار دبي، بما يعادل 3300رحلة، لتمثل هذه الحركة النشطة نحو 88% من حجم العمليات التشغيلية الجوية للناقلة، قبل الاضطرابات الأخيرة في المنطقة.

يذكر أنه تغطي شبكة الناقلة حالياً 138 وجهة للمسافرين، تتوزع على 72 دولة عبر القارات الست، تشمل أمريكا الشمالية والجنوبية، وأوروبا، وإفريقيا، وغرب آسيا، والشرق الأوسط، ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأقصى، وأسترالاسيا. فيما احتفظت الشركة بصدارة أكبر الناقلات الجوية في الشرق الأوسط، من حيث السعة خلال يوليو الجاري، بعدما وفرت نحو 3 ملايين مقعد للرحلات المغادرة، بحسب موقع «أو إيه جي» المتخصص في بيانات الطيران.

تزامناً مع استعادة الشبكة، تضع «الإمارات» خططاً لتوسيع حضورها العالمي وتلبية ذروة الطلب، حيث تواصل نشر طائرات A350 وطائرات بوينج 777 المحدثة المزودة بالدرجة السياحية الممتازة في عدد متزايد من الوجهات، إذ وصل عددها إلى أكثر من 130 طائرة.

وضمن خطتها الطموحة للربط المباشر، تستعد الناقلة لإطلاق خط مباشر ويومي جديد يربط دبي بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل.

الجدير بالذكر أنه رفعت الناقلة السعة المقعدية لتلبية متطلبات السفر المتنامية، أقرت الناقلة حزمة تحديثات تشغيلية على عدة مسارات رئيسية، شملت إضافة رحلة يومية ثانية إلى كوبنهاغن بطائرات الإيرباص A350، وإطلاق رحلة يومية ثالثة إلى بوكيت، ليرتفع الإجمالي إلى 21 رحلة أسبوعياً.

 

 

Dorsaf Gaidi

Content Specialist

Dorsaf Gaidi is a Content Specialist at XTB UAE and an Economic Content Creator specializing in financial markets and macroeconomic developments across the MENA region. She holds a Master’s degree in Media and Communication Sciences and is certified by the Dubai Content Creators Program

With a background in broadcast journalism and digital media strategy, Dorsaf simplifies complex financial topics—such as cryptocurrencies, monetary policy, and global market trends—through clear, data-driven content. 

At XTB, she develops impactful financial materials and presents social media videos about the economy and markets, delivering engaging insights tailored to modern investors.

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