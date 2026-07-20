ملخص اليوم: الصين تستعرض قوتها في مجال الذكاء الاصطناعي؛ المملكة المتحدة تشهد ثورة حكومية 🏛️

العامل الرئيسي للتقلبات

تأثرت معنويات المستثمرين يوم الاثنين بتطورين متوازيين: تصاعد الصراع الأمريكي الإيراني، والاضطرابات السياسية في المملكة المتحدة عقب تنصيب رئيس الوزراء الجديد آندي بورنهام. أعلن الرئيس دونالد ترامب أن إيران "ستدفع ثمنًا باهظًا" لمقتل الجنود الأمريكيين، مما أثار موجة من عدم اليقين في سوق السلع، حتى مع سعي الوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة عشرة أيام. وقد أدى هذا المزيج من المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين المالي في المملكة المتحدة إلى انخفاضات متزامنة في السندات والأسهم البريطانية، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني - وهو أمر نادر الحدوث في الأسواق.

الجيوسياسة

في المملكة المتحدة، أدى آندي بورنهام اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء، بينما استقالت راشيل ريفز من منصب وزيرة الخزانة بعد رفضها منصب وزيرة الدفاع. وتولى جون هيلي منصب وزير الخزانة، وهو تطور استقبلته الأسواق بارتياح بعد فترة من عدم اليقين بشأن شغل هذا المنصب الهام. في الشرق الأوسط، شنت الولايات المتحدة غاراتها الجوية التاسعة على إيران ردًا على الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في مضيق هرمز، بينما أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية فرض حصار بحري على السعودية، مما يزيد من خطر انقطاع إمدادات المواد الخام.

بيانات الاقتصاد الكلي

لا يزال الاقتصاد البريطاني تحت ضغط، حيث من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.8% فقط في عام 2026، بعد أن سجل 1.3% في عام 2025 و1% في عام 2024، مما حدّ من هامش المناورة المتاح للحكومة الجديدة فيما يتعلق بالإنفاق العام. ويدرس بورنهام حزمة إنفاق تبلغ حوالي 24 مليار جنيه إسترليني، تشمل، من بين أمور أخرى، تأميم شركة مياه التايمز وزيادة الإعفاء الضريبي، وهو ما ينظر إليه المستثمرون بحذر نظرًا لقلة التفاصيل المتعلقة بتمويله. أما بيانات شهر يونيو من الاقتصاد البولندي، فقد حملت سلسلة من المفاجآت الإيجابية، مشيرةً إلى انتعاش أقوى من المتوقع. أصدر المكتب المركزي للإحصاء سلسلة من البيانات التي تجاوزت فيها جميع المؤشرات الرئيسية تقريبًا - من الإنتاج الصناعي والإنشائي إلى نمو الأجور - توقعات السوق. تُحسّن هذه الأرقام تقييم الاقتصاد البولندي في نهاية الربع الثاني، على الرغم من الشكوك الأخيرة حول صحته، والتي ساهمت في ضعف الزلوتي البولندي. وفي كندا، انخفض التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع شهريًا.

المؤشرات

تتداول المؤشرات الأمريكية حاليًا على ارتفاع، حيث ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.62% في عقد US100، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي يتتبعه مؤشر US500، بنسبة 0.12%. وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، أغلقت الأسواق الأوروبية على انخفاض: انخفض مؤشر UK100 البريطاني بنسبة 0.83%، وخسر مؤشر SPA35 الإسباني 0.39%، وتراجع مؤشر DE40 الألماني بنسبة 0.10%، بينما ارتفع مؤشر JP225 الياباني بنسبة 0.76%، وارتفع مؤشر W20 البولندي بنسبة 0.70%.

الأسهم

تصدرت الأسهم الصينية، وفقًا لمؤشر CHN.cash، قائمة الرابحين، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 3.31%، وهو أداءٌ ميّز هذا السوق بشكلٍ واضح عن بقية الأسواق العالمية. وفي وول ستريت، انتعش قطاع أشباه الموصلات بعد انخفاضات الأسبوع الماضي. وعاد قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني ليحتل الصدارة في الأسواق العالمية، وذلك بفضل شركة Moonshot AI وإطلاق نموذج Kimi K3، المصمم، وفقًا لمطوريه، لمنافسة أحدث الحلول المتاحة في السوق.

العملات

كان الجنيه الإسترليني أضعف العملات الرئيسية خلال اليوم، حيث انخفض سعر صرفه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى 1.3430، وذلك استجابةً للتغييرات الإدارية في إدارة بورنهام. وارتفع الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات، حيث ارتفع مؤشر USDIDX بنسبة 0.24%، بينما انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.12%، وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الزلوتي البولندي بشكل طفيف بنسبة 0.03%.

السلع

ارتفعت أسعار النفط الخام استجابةً للتوترات مع إيران، حيث ارتفع سعر عقد النفط بنسبة 0.93%، وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.42%. وارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.50%، بينما بقي الذهب تحت ضغط، متراجعًا بنسبة 0.16%، وشهد الغاز الطبيعي انخفاضًا حادًا، متراجعًا بنسبة 2.54%.

العملات الرقمية

كانت عملة البيتكوين من بين أبرز الرابحين اليوم، حيث ارتفعت بنسبة 1.52% لتصل إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر، متجاوزةً 65,000 دولار. وتزامن هذا الارتفاع مع انتعاش أسهم الشركات المرتبطة بقطاع العملات الرقمية، بما في ذلك شركتي غالاكسي ديجيتال وسيركل.